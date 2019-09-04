 Конкурс на посаду мовного омбудсмена виграв екснардеп Кремінь, - Денісова

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в секретаріаті уповноваженого ВРУ з прав людини відбувся відкритий конкурс із відбору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови для представлення її на затвердження Кабінетом Міністрів України. За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені як уповноваженому для подання Кабінету Міністрів України кандидатуру Кременя Тараса Дмитровича", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що було подано 14 пакетів документів, до конкурсу було допущено 11 кандидатів.

"Тарас Дмитрович Кремінь - український політик і вчений. За фахом - учитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі і докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.

Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив у 2014 році. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет із питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО і територія населених пунктів на лінії зіткнення комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Він є співавтором законів "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про загальну середню освіту", а також "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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Свою мету на посаді уповноваженого із захисту державної мови вбачає у реалізації державної політики, спрямованої на захист української мови, її всебічний розвиток як в Україні, так і за її межами", - дає характеристику Денісова.

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