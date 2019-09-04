EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1277  17
Все про:Денісова (347) омбудсмен (214) українська мова (290) Кремінь (2)

 Конкурс на посаду мовного омбудсмена виграв екснардеп Кремінь, - Денісова

Комісія від секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини обрала Тараса Кременя кандидатом на посаду омбудсмена із захисту державної мови.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в секретаріаті уповноваженого ВРУ з прав людини відбувся відкритий конкурс із відбору кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови для представлення її на затвердження Кабінетом Міністрів України. За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені як уповноваженому для подання Кабінету Міністрів України кандидатуру Кременя Тараса Дмитровича", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На пост мовного омбудсмена претендують 14 кандидатів. СПИСОК

Зазначається, що було подано 14 пакетів документів, до конкурсу було допущено 11 кандидатів.

"Тарас Дмитрович Кремінь - український політик і вчений. За фахом - учитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі і докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.

Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив у 2014 році. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет із питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО і територія населених пунктів на лінії зіткнення комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Він є співавтором законів "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про загальну середню освіту", а також "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Читайте також: Разумков відключив депутату від ОПЗЖ Волошину мікрофон за виступ російською мовою

Свою мету на посаді уповноваженого із захисту державної мови вбачає у реалізації державної політики, спрямованої на захист української мови, її всебічний розвиток як в Україні, так і за її межами", - дає характеристику Денісова.

Конкурс на посаду мовного омбудсмена виграв екснардеп Кремінь, - Денісова 01

Читайте також: Цього року в Бахмуті набрали лише україномовні перші класи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146534
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Владимир Маяковский.
ДОЛГ УКРАИНЕ.
Говорю себе:
товарищ москаль,
на Украину
зубы не скаль.
Разучите
эту мову
на знамёнах -
лексиконах алых, -
эта мова
величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
час расплаты настав…»
Разве может быть
затрёпанней
да тише
слова
поистасканного
«Слышишь»?!
1926
 показати весь коментар
 
 
то цицьката аферистка...а на видио (см) честный КОТ
тыць))))
https://youtu.be/QtTWpMez8fA
 показати весь коментар
 
а это-то чего переживать? Она на место языкового омбудсмена вроде не претендует.
 показати весь коментар
 
Бывший посол Израиля в России и в Украине офицер разведки Цви Маген .
Украине не повезло с соседом.
Запись доступна на YouTube.
 показати весь коментар
 
У Денисовой "неожиданно" победил однопартиец из "Народного Фронта"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору