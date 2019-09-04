 Колишній директор "Укроборонпрому" Букін перед звільненням вивів із-під контролю концерну "Укрспецекспорт", - "Вihus"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bihus.Info.
Основна мета цих дій - максимальне розширення повноважень керівництва "Укрспецекспорту" і практично повне виведення компанії з-під контролю державного концерну.
19 серпня Букін, на той час ще гендиректор "Укроборонпрому", своїм наказом затвердив нову редакцію статуту "Укрспецекспорту" - одного з найбільших підприємств концерну.
Зазначається, що саме статут регулює діяльність компанії, а також визначає права і обов'язки її керівництва. Ключова відмінність нової редакції 2019 року від попередньої 2017-го - це розширення прав і повноважень керівництва компанії і зменшення впливу концерну як регулятора. Крім того, "Укрспецекспорт" встановлює жорсткіший контроль над своїми дочірніми підприємствами.
"Укрспецекспорт" має шість дочірніх підприємств: ДГЗІФ "Укрінмаш", ДГЗП "Спецтехноекспорт", ДП "Укроборонсервіс", ДЗІП "Промоборонекспорт", ДП СЗФ "Прогрес" і ДП ВТФ "Таско-експорт". Історично і юридично вони дочірні, але на практиці цілком самостійні. Однак новий статут ставить все в жорстку залежність від материнського підприємства.
#FreeSvynarchuk
#FreeBukin
Это сын знаменитого (плешивой выхухоли) Пашинского - Антон возглавляет отдел внешних контрактов государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», одного из дочерних предприятий "Укрспецэкспорта"
Именно данная госкомпания выдает лицензии на экспорт вооружений.
Антон Сергеевич - молодой паренёк. Но уже миллионер. У него две квартиры в Киеве. Одна из которых стоит более 2 миллионов гривен. Коллекция часов и ювелирных украшений. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска и Toyota Camry 2012 года.
А также около миллиона гривен наличными. Еще Антон получает достаточно неплохую зарплату. Около 70 тысяч гривен в месяц.
Ну и, конечно, такая теплая должность. Открывает просто неограниченные возможности для дополнительного заработка.Чего только стоит скандал с контрактом по продаже Кипрской оффшорной компании детонаторов по заниженной цене. С последующей перепродажей сербской фирме. Но уже в разы дороже. Только на этой сделке ребята из «Спецтехноэкспорта» наварили более 600 тысяч евро.
Ось такий то, пєрдімонокль, малята...