 Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА. ДОКУМЕНТ

Відповідну заяву опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою забезпечення у Києві місцевого самоврядування, ми, голови депутатських фракцій Київської міської ради VIII скликання, просимо вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року", - йдеться у зверненні.
Документ підписали глава фракції "Солідарності" Андрій Странніков, голова фракції "Батьківщини" Володимир Бондаренко, керівник фракції "Свободи" Юрій Сиротюк та голова фракції "Самопомочі" Наталія Манойленко.
Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.
Новые выборы - и этих фракций в совете не будет
В Киеве дорог тупо нет.
Воруют в 10 рук эти твари
Коренной киевлянин.
И это в столице - Окружная.
Как говорится, можно вывести офицера из тайги, а тайгу из офицера - не выведешь.
Улучшай карму.
Темнища, дорога разбита, ни один фонарь не горит, машин полно ( но это не вина власти)- и это наша столица!!
Я просто была в шоке.
Не знаю, может, везде все уже сделано, но именно до этой части не дошли руки или ноги. Но у меня просто всегда после европейских дорог депрессия. Почему у нас всегда такая ж@па? Ну чем мы хуже всех остальных людей!
Это же наша столица! Наше лицо! В основном въезды в города в Европе очень красивые.
Богатейший город с бесценной землей(((Киев наш