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 Політика України, Київські новини
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Все про:Зеленський (2629) КМДА (690) Київрада (226) Кличко (687)

 Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА. ДОКУМЕНТ

Голови депутатських фракцій Київради закликали президента України Володимира Зеленського призначити Віталія Кличка на посаду голови КМДА.

Відповідну заяву опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення у Києві місцевого самоврядування, ми, голови депутатських фракцій Київської міської ради VIII скликання, просимо вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року", - йдеться у зверненні.

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Документ підписали глава фракції "Солідарності" Андрій Странніков, голова фракції "Батьківщини" Володимир Бондаренко, керівник фракції "Свободи" Юрій Сиротюк та голова фракції "Самопомочі" Наталія Манойленко.

Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА 01

Нагадуємо, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146529
 
 
 Топ коментарі
 
Главы фракций воруют бабло под руководством тупого.
Новые выборы - и этих фракций в совете не будет
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Не смешно нифига..
В Киеве дорог тупо нет.
Воруют в 10 рук эти твари
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Главы фракций воруют бабло под руководством тупого.
Новые выборы - и этих фракций в совете не будет
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В нас,що партії,що магазини на Великій Васильківській з'являються з нівідкіля, й через 2-а роки й сліду нелишається Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 9315
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Це ж якого тупого? Невже Зе? Тому, що Кличко в порівнянні із Зе - Цицерон.
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коментар відмічено як спам  
 
Не смешно нифига..
В Киеве дорог тупо нет.
Воруют в 10 рук эти твари
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за последние тридцать лет дороги в Киеве никогда так не строились, как последние пять лет, если кто из неместных не в курсе
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Проедь по любой улице Борщаговки или по Окружной от Магеллана до Леруа Мерлен - расскажешь про 5 лет потом. Ни освещения, ни дороги.
И это в столице - Окружная.
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пора назначит педалика дворником и физуха есть и пользы будет больше
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У Віталікового кота, більше розуму чим у тебе.

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Зелебобіки мовчали і мовчать про портнова,так само мовчать і про хорошковського.(отримає посаду у ОП зеленського).Вони просто роблять вигляд що не помічають цього.Русню і ригів в оточенні свого месії. Уявляєте що було б якби це було за Петра?Я навіть уявити боюсь.А тут мовчок.
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У Пєцьї було п"ять років на те щоб розібратись з портновими хорошковськими та медведчуками,тепер не вийте як вовки на морозі))
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сАбаков повинен був бути відсторонений Пєцьєй ще три роки тому,але чомусь він лишився на посаді,чого ви виєте вовки?
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и самое главное _ тишина , никакой критики , ни криков " вальцманы" , вдруг перестали Роттердамить , никаких " югиков" и Супрун оказалась плохая . " По приколу " называется. 73% кто в Украине ? Зебилы. Так вам и надо .
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Не плачь типе спрунья па тиливизиру лепилить путеть ат паносу.
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В мене непогана пам"ять,навіть призвіща можу написати.1.Супрун санітарка зі Штатів.2.Югік алкаш Луценко.3.Був просто Лайно.4.Клімкінд Курський росіянець з медалькою за поверненя криму росії.5.Барига,Мародер,Кокорін Інкогніто,сцикун з дзвінниці........Поросєнко))
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ша кажите, запитати про Авакова у нового президента Вовки?
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Пам'ятаю Яник теж голову КМДА у відставку відправив. Піздатим шляхом крокує гравець х#єм на піаніні
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Х-рня! Почалося,все,з Омельченка,котрий непускав мера в кабінет...
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Видать кормились за счет Кличко, лакомый кусочек хотят вернуть.
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Гончарук: Украина при Порошенко шла в правильном направлении, а Кличко уважаю и увольнять не хочу, но сами понимаете, бабушка Беня приказала - надо исполнять.Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 16
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не корысти ради , а токмо волею Бени приказавшему
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Забавно наблюдать как всю зебильгую ботоферму выгнали "Кличка обличать")
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уже есть такая? где можно записаться??
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Да ладно, Мишаня реальный цифровой пацан, а ты его закавычил?
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Более интересно наблюдать, как всю порохосрань выгнали Виталю защищать. Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА - Цензор.НЕТ 1208
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Сам знаешь, как оценки выставляются. Легким касанием.
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Тебе лайкнула машка, котора забожилася меня вбити.
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опять склоки в кацапском стиле начинаешь разводить, максим.

Как говорится, можно вывести офицера из тайги, а тайгу из офицера - не выведешь.
Улучшай карму.
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жаль, что такие в заукраинском окопе шастают, вместе целиться по руснявому врагу мешают.
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ну так он же шастает и ножиком махает, может и заколоть кого в бешенстве порохоботском...
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С этого момента за все в Киеве отвичают зелебоб и эго команда
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Ві єто правда Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 5710 Расшіфруйте какім-такім м'єстом Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 5710
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На троллинг похоже? По факту - истерический смех)
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Всё- слова. Эта банда прекрасно всё хавает: пост мэра Киева- ключевой. И он будет таки ихний. Не спасли Виталика ни бывшие мэры Нью-Йорка, ни его личная упертость. Неудивительно.
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предлагают Зеленскому / Причём тут Зеленский.Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА.- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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Может оставят киевлянам право выбирать и назначать? Вообще-то кто-то говорил, что общается с избирателями и власть теперь будет народная. Как-то все напоминает "команду профессионалов". Далее пойдет отжим бизнеса и имущества.
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Тю! Ну, вы блин, даёте! Конечно оставят право, кто ж посягнет на основы демократии??? Тока результат будет известный. На этом- демократия заканчивается.
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Кличко казав колись, що безплатно не боксує. Може скинемось? 12 раундів вистачить і на кабмін, і на ЗеліБобу, і ще й півсотні «Слуг» по Раді поганяє?
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Ни одно обращение на 1551 по поводу благоустройства, освещения, и ремонта дорог не выполнено, одни отписки, перекидывание от одного автодора на другой. Пошел на хер такой. Мер
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Землєнський й його назначенці в Києві - Ніхто!!! Й цього сміття непотрібно Главы фракций Киевсовета предлагают Зеленскому назначить Кличко на пост председателя КГГА - Цензор.НЕТ 8725
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Подскажите кто знает. Киевсовет может выразить недоверие новому главе КГГА ? Облсоветы вроде могут и такие факты были в Украине уже.
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тут получается что если одно лицо то меру тоже недоверие, но мера выбирают
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Магет, усе сабируцца на стиклянном масте и путуть выражовувать.
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Слышь как руские возбудились! Ну значит все верно сделано. А Бабченко сосал и сосет...
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Аж на девятомая зелю пригласили так расстроились)
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Бобчинського треба видати росіянцям,при обміні полоненими.
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Пару дней назад возвращались из ЕС в Одессу через окружную Киева. Я как раз была за рулем. Что сказать - это ппц.
Темнища, дорога разбита, ни один фонарь не горит, машин полно ( но это не вина власти)- и это наша столица!!
Я просто была в шоке.
Не знаю, может, везде все уже сделано, но именно до этой части не дошли руки или ноги. Но у меня просто всегда после европейских дорог депрессия. Почему у нас всегда такая ж@па? Ну чем мы хуже всех остальных людей!
Это же наша столица! Наше лицо! В основном въезды в города в Европе очень красивые.
Богатейший город с бесценной землей(((Киев наш
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Хаповатый боксёр во главе Киева - это вам не бодибилдер и актер во главе Калифорнии. Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА - Цензор.НЕТ 1881
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Умники, нечего судить Кличка кому непопадя, Для этого есть киевляне, которые его избирали. Остальные можете поковыряться пальцем в носе и почитать посты избирателей Кличка.
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