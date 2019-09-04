 Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли агресію РФ називають "громадянською війною", - МЗС відреагувало на слова угорського держсекретаря

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному коментарі МЗС,
У тексті зазначається: "Було зазначено, що категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високопосадовці сусідньої держави називають збройну російську агресію проти України, що триває з 2014 року, "громадянською війною". Це не лише не відповідає дійсності, а і суперечить офіційній позиції країн-членів ЄС і НАТО, до яких належить також і Угорщина. Санкції ЄС проти РФ запроваджено саме у зв’язку з цією агресією, і подібна підміна понять жодним чином не сприяє її припиненню.
Українська сторона розраховує на подальшу солідарність наших партнерів у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, а також звертає увагу на необхідність називати речі своїми іменами: саме збройна російська агресія проти України".
і агресора не називає.
тож угорці вирішили, що можна ідентифікувати як громадянську.
Приблизно так як фахівець, лікар (у совку) мав узгоджувати те чи інше із САНІТАРКОЮ, в разі якщо та була членом парткому лікарні?
2 ч. ·
Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити.
В гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.
Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю дополітизовано.
В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО. Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику - хлібзавод.
Набагато полегшало? А, зрозумів, треба почекати. Трішечки почекати і все стане гуд.
І срати будуть тільки у відведених тобою місьцях. І віра в доброго царя пошириться на всіх ідіотів, які мають свою думку. І Україна розквітне від вуст твоїх! Твої сновидні мрії плоть отримають.
Сновида, повернись туди, де була. Спи.
Еще и зеле заодно ноту направьте. Он тоже не в курсе с кем война на Донбассе.
За одно и СБУ с МВД?
А на точно такие же слова от Бени Коломойского МИД не хочет отреагировать? За одно и СБУ с МВД?
Та з якого дива? У на же вже...
а то..он опять все узнает последним.. и обидится...опять ))) и накричит...))))