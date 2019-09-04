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 Події, За кордоном
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Все про:затримання (3006) Польща (1918) теракт (692) Варшава (73)

 Трьох українців затримали у Варшаві через погрозу вчинити теракт, а коли вона виявилася жартом, відпустили

Варшавські поліцейські затримали трьох громадян України, які погрожували терактами під час урочистих заходів із нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Затримали двох чоловіків і одну жінку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. За словами Маріуша Цярка, представника головного коменданта поліції, затримання було пов'язано з відеороликом, який недавно з'явився в інтернеті. На цьому відео три людини, двоє чоловіків і одна жінка, тримали в руках зброю і погрожували здійснити теракт під час урочистостей у Варшаві 1 вересня.

"Ми поставилися до цього відео серйозно. Дуже швидко було встановлено адресу, за якою ці люди проживають, і перед їхньою квартирою з'явилися поліцейські разом з антитерористами. Згодом з'ясувалося, що зброя, яку вони показали на відео, не була справжньою", - сказав спікер.

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Під час допиту затримані пояснили, що відео зі зброєю і погрозами було жартом. Поліція не висунула їм обвинувачень і відпустила.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146527
 
 
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назад их отправте в Коломыю или Тернополь там пускай работают в следующий раз будут думать что они в гостях
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скорее всего эти "украинцы"с ватой вместо мозга, из Харькова или с Николаева
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Я тобі дежтаємницю ("гостайну") скажу. З західної України вже майже немає заробітчан в Польщі. Всі далі поїхали. Може мають сталий побит,може карту резидента. А понаїхала вата зі хз з чого. Такі самі як і ти. Ні мови,ні прапора
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Варшавская полиция не перестает удивляться гостям Троих украинцев задержали в Варшаве за угрозу теракта, а когда она оказалась шуткой, отпустили - Цензор.НЕТ 7862
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шутки.. это когда смешно... и не только пьяни или идиотам
за такие шутки в любой стране положено по почкам для начала и хотя бы общественные работы или офигительнейший штраф (с высылкой на хер додому)...если не реальный срок..
откуда они знали что вы так шутите? мероприятия по розыску шутников были настоящими...
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может антитеррористическая тренировка какая?
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Побачила польська поліція, що то є просто зєбіли та і відпустила їх. Що з олігофренів дивуватися 😕
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Не варто було відпускати рагульйо, що працює на рашку
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что-то мне подсказывает,что ети "украинцы" отрабатывают деньги от ФСБ
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В штатах конечно такие шутники за решётку загремят вне зависимости как смешно или нет это получилось.
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