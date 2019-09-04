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Все про:НАТО (2059) ракети (502) Росія (19576) Столтенберг Єнс (393)

 НАТО не розміщуватиме в Європі ядерні ракети наземного базування у відповідь на дії Росії, - Столтенберг

Росія несе відповідальність за зрив Договору про обмеження ракет малої і середньої дальності (ДРМСД) і продовжує розгортання ракет SSС-8.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми щойно обговорили поточну ситуацію у сфері безпеки, включно з відповідальністю Росії за зрив ДРМСД. НАТО реагуватиме обмежено та відповідально на загрози, які несуть із собою російські ракетні системи SSС-8. Союзники залишаються твердо відданими збереженню ефективного міжнародного контролю за озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням.

НАТО не хоче нової гонки озброєнь, ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Але НАТО мусить та буде продовжувати підтримувати надійну та ефективну систему стримування та оборони. Це є головним нашим завданням", - зазначив керівник Альянсу за підсумками зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

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Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146525
 
 
 Топ коментарі
 
Зря.рано или поздно придется.
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Правильно, вам плюнули в писок, треба втертись.
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сорри, написал коммент, а потом уже начал читать ветку, а тут все то же самое пишут
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И Украина не будет ставить на боевое дежурство ядерньіе ракетьі средней дальности. Только в неядерном исполнении , хотя возможньі нюансьі...
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Правильно, вам плюнули в писок, треба втертись.
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Я думаю тут трохи інше,Штати мокають Європейців у росіянське лайно.Може зрозкміють як треба поводитись з потенціальним ворогом,а не цілувати Пуйла в сраку.
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В штатах зараз бардак, от почитай якщо хочеш, висновик мадами то таке, але фактаж дає. Чтобы выиграть, прежде всего нужно играть, Крах "большой семерки"
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У Штатах Трамп сидить на валізі,і скоріш за все другого терміну в нього не буде,все інше туфта.
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Тут шо-то не так. В смысле- всё не так. Так не бывает. Но, это таки есть. Как-то события понеслись, "стремительным домкратом"(с). Поеду я на курорт пока. Шо-то перестал успевать, за темпом.
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Який курорт, там новий прем'єр для тебе ремонт в кабміні зробив.
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Видел я его самокатик. Говорю, как эксперт: гавно это. Ксяоми Мия. Сяокат. Никакой, уважающий себя эл.самокатчик, к этому гавну- отношения не имеет. А этот... пусть вышивает.
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Блін, розстроїв мене, я малі вчора телефон отої Ксяоми купив, замахався єйпл ремонтувати, 6 екранів за два роки, а тут дав 9000, ще й страховка на рік, а ти кажеш що це лайно.
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Блин! Надо было со мной посоветоваться!!! Это- совершенно маломощный девайс. Хотя, вполне вероятно, у тебя, в Черновцах- нормальный будет. Я о том, что не помню ваш ландшафт. Вот не помню я- у вас спуски/подъемы многочисленны??? Если так, то это- не твой самокат. Продавай сразу.
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Тю, блин! Ты- о телефоне! Отменный тлф! У моей жены- такой же. А вот эл.самокаты у них- таки гивно.
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отдихай, приїдеш з вєнєціанської рів'єри - на впізнайєш Україні і світ
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Приеду с Бердянской Косы- всех узнаю. И свою оптику с собой беру. Попробую разглядеть кацев, на горизонте. Если шо- фотки выложу.
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бєрдянск - тоже заграніца для когось. А для інопланєтян - ващє, іной мір!
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Між нами кажучи, Венеція повна туфта, підмочені цвилі будинки, краще вже Барселона чи навіть озеро Гарда.
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Совок був сильніший за сьогоднішню Московію і тоді розміщували ракети.
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Ну до Штатів ці ракети не долетять,а у Берлині нехай починиють будувати Північний потік 3))
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НАТО не будет,а Америка в Польше и под Харьковом может
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машенька, шо-то не дождусь тебя, храброе нетрадиционное.
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Жаль что Франция или Германия не имеет общей границы с ордой .
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ну да, машки типа тебя ужо им бы показали.... НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2819
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машенька, весь цензор знает как ты ответило за базар. Шо не так, маша? Когда ты ко мне подьедешь, шоб меня наказать? Ты сама пробажилася, маша, кто тебе доктор?
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Іноді не розумію, чого москалі так лякаються того НАТО, Діснейпарк на прогулянці.
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_Это россказни кремля холопам для цементации по типу осаждённой крепости. Сам кремль не боится и даже убил одним махом высшее руководство страны НАТО.
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А то нато не знает яки у раши ракеты...больше ста метров не летит)))
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А зачем размещать ракеты в Европе?! Проще купить вазелин и занять выжидательную позицию!!!
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Они и выжидают. Просто пассивно реагируют (запоздало, неадекватно. Или вовсе не реагируют) на действия кремля.
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Киев хочет возвращение в СЦКК России и собирается восстановить мобильную связь в «ЛДНР»

InfoResist

В среду, 4 сентября, в Минске социально-экономическая подгруппа ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на данных переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.
Кроме того, поговорили переговорщики о возвращении Украине предприятий разных форм собственности, находящихся на временно оккупированной территории. Договорились, что на следующем заседании рассмотрят пример хлебозавода, который надлежит вернуть украинскому собственнику. Тем временем, в гуманитарной подгруппе ТКГ не забыта, по словам Олифер, проблема освобождения пленных.
Сообщила она и о том, что украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста в Станице Луганской круглосуточно и без выходных с целью завершить работы до конца осени.
«Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - отметила она.
По инициативе Украины был также поднят вопрос о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации сторон. Причина - нарушения режима тишины и увеличение количества обстрелов со стороны террористических бандформирований «ЛДНР». В том числе с применением вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - добавила Олифер.
Напомним, СЦКК - совместная группа, осуществляющая контроль за соблюдением Минского протокола, начало работы которой произошло 26 сентября 2014 года. Уже с апреля следующего года стороны стали вести отдельные статистики нарушений условий перемирий. Однако 19 декабря 2017 года все 75 офицеров страны-агрессора, заседавших в СЦКК, вернулись в РФ.
Ранее Роман Бессмертный заявил, что РФ хотела, чтобы ВСУ убили Дейнего и Кобцеву, а потом начать наступление. Также он заявлял, что после атаки на морпехов нужно было закрыть КПВВ, перекрыть воду и приостановить «Минск».

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ТЕМА: Донбасс минск Украина

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НАТО не будет размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования в ответ на действия России, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1569
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Хіба у донбасят нема мобільного зв'язку, писали про якусь пташку, Фенікс чи як?
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А вывезенные в парашу заводы не договаривались возвращать?
А слабо откатить обстрелы с территории параши по ^дружественному государству^?
А заходы дружественных войск слабо откатить во времени?
А договориться о несуществовании поставок тракторов со стволами, о полигоне для испытания парашенского вооружения, о ротации парашенских войск, о многотысячной орде на границе ^братского народа^ слабо?
Минские соглашения выжечь, пригласить бритов, амеров, да хоть кого, абы паршу ненавидел. Потом разберемся, без параши будет с любым людоежом проще!
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Ну и дебилы. Ето и есть самая страшная и беспринципная организация НАТО? А ***** разместил где хотел. Ну и опять Европа будет дрожать и молиться чтобы ***** не нажало кнопку?
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И эти питарасы смеют нам советовать, что делать с Цемахом и прочей сволочью! Импотнты сраные!
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"...не намерены размещать НОВЫЕ ядерные ракеты..." Имеется в виду, что и старых там более чем достаточно. Наверное, пора бы их как-то подешевле утилизировать, получается?
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Перевожу - НАТО обоссалось и слислось....
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НАТО - это мыльный пузырь и одни болтшие понты за котооыми ничего не стоит
Тьфу на вас, епаные клоуны
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А почему? Раша Будапештский меморандум по моржовой кизде пустила. Значит, он разорван. Следовательно в Украине можно размещать ЯО потенциалом до того, который был до разоружения. ***** обхохочется от такой многоходовочки.
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