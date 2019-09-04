 НАТО не розміщуватиме в Європі ядерні ракети наземного базування у відповідь на дії Росії, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми щойно обговорили поточну ситуацію у сфері безпеки, включно з відповідальністю Росії за зрив ДРМСД. НАТО реагуватиме обмежено та відповідально на загрози, які несуть із собою російські ракетні системи SSС-8. Союзники залишаються твердо відданими збереженню ефективного міжнародного контролю за озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням.
НАТО не хоче нової гонки озброєнь, ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Але НАТО мусить та буде продовжувати підтримувати надійну та ефективну систему стримування та оборони. Це є головним нашим завданням", - зазначив керівник Альянсу за підсумками зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.
У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.
Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.
4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
InfoResist
В среду, 4 сентября, в Минске социально-экономическая подгруппа ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на данных переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.
Кроме того, поговорили переговорщики о возвращении Украине предприятий разных форм собственности, находящихся на временно оккупированной территории. Договорились, что на следующем заседании рассмотрят пример хлебозавода, который надлежит вернуть украинскому собственнику. Тем временем, в гуманитарной подгруппе ТКГ не забыта, по словам Олифер, проблема освобождения пленных.
Сообщила она и о том, что украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста в Станице Луганской круглосуточно и без выходных с целью завершить работы до конца осени.
«Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - отметила она.
По инициативе Украины был также поднят вопрос о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации сторон. Причина - нарушения режима тишины и увеличение количества обстрелов со стороны террористических бандформирований «ЛДНР». В том числе с применением вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - добавила Олифер.
Напомним, СЦКК - совместная группа, осуществляющая контроль за соблюдением Минского протокола, начало работы которой произошло 26 сентября 2014 года. Уже с апреля следующего года стороны стали вести отдельные статистики нарушений условий перемирий. Однако 19 декабря 2017 года все 75 офицеров страны-агрессора, заседавших в СЦКК, вернулись в РФ.
Ранее Роман Бессмертный заявил, что РФ хотела, чтобы ВСУ убили Дейнего и Кобцеву, а потом начать наступление. Также он заявлял, что после атаки на морпехов нужно было закрыть КПВВ, перекрыть воду и приостановить «Минск».
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ТЕМА: Донбасс минск Украина
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А слабо откатить обстрелы с территории параши по ^дружественному государству^?
А заходы дружественных войск слабо откатить во времени?
А договориться о несуществовании поставок тракторов со стволами, о полигоне для испытания парашенского вооружения, о ротации парашенских войск, о многотысячной орде на границе ^братского народа^ слабо?
Минские соглашения выжечь, пригласить бритов, амеров, да хоть кого, абы паршу ненавидел. Потом разберемся, без параши будет с любым людоежом проще!
Тьфу на вас, епаные клоуны