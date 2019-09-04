 НАТО не розміщуватиме в Європі ядерні ракети наземного базування у відповідь на дії Росії, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми щойно обговорили поточну ситуацію у сфері безпеки, включно з відповідальністю Росії за зрив ДРМСД. НАТО реагуватиме обмежено та відповідально на загрози, які несуть із собою російські ракетні системи SSС-8. Союзники залишаються твердо відданими збереженню ефективного міжнародного контролю за озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням.

НАТО не хоче нової гонки озброєнь, ми не маємо наміру розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі. Але НАТО мусить та буде продовжувати підтримувати надійну та ефективну систему стримування та оборони. Це є головним нашим завданням", - зазначив керівник Альянсу за підсумками зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

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Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.