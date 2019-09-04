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Все про:Європарламент (415) Цемах (16)

 40 депутатів Європарламенту звернулися до Зеленського з проханням не віддавати Цемаха Росії

40 депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського. Вони просять не допустити видачі Російській Федерації важливого свідка у справі про катастрофу малайзійського Boeing Володимира Цемаха.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 4 вересня повідомила на своєму сайті ініціатор звернення, європарламентар від Нідерландів Каті Пірі.

Якщо Цемах стане учасником обміну ув'язненими між РФ і Україною, він, ймовірно, зуміє уникнути допиту слідчими міжнародної слідчої групи (JIT), яка веде справу про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, вважають депутати.

"Прохання Росії про видачу українського громадянина досить дивне. Воно свідчить про те, що російський уряд хоче запобігти появі цієї особи в суді", - заявила Пірі.

Читайте також: Вважаємо Цемаха підозрюваним у справі MH17. Його збереження для допиту вкрай важливе, - прокуратура Нідерландів. ДОКУМЕНТ

1 липня стало відомо, що співробітники українських спецслужб затримали колишнього начальника "бригади ППО ДНР" Цемаха в окупованому Сніжному Донецької області та вивезли на підконтрольну Україні територію.

3 липня Шевченківський суд Києва заарештував Цемаха на 60 діб як підозрюваного в тероризмі.

У серпні російське видання The Insider із посиланням на свої джерела повідомило, що Кремль зажадав внести Цемаха в список на обмін утримуваними особами з Україною.

Журналіст, засновник дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що передача Цемаха РФ стала б "безхребетною угодою" і вплинула б на розслідування справи щодо катастрофи MH17.

У Bellingcat стверджували, що Цемах був очевидцем подій, пов'язаних із катастрофою Boeing, проте особисто не є причетним до запуску ракети. Він ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого було збито MH17, і спілкувався з членами його екіпажу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146524
 
   
 Топ коментарі
 
Почему не дома пленные моряки ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Где протесты национальных жён ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Сколько Зеленский будет наживаться на войне ? !!!!!!!!!!!!!
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нац жены свое отработали СВИНАРЧУКИ ЗА ГРАТИ!!! поработали хорошо далее не оплачено и нет команды и это не патриоты а фсб шная контора со своими наймаными ручными даже с украинским языком -кстати не слежу посадили уже свинарчукив?если нет почему не продолжают -пороха дискредетировали своего добились-и теперь в каждом комментариях про пороха- брызжа слюней-мародер заробляэ на вийни-он должень сидеть и тд а мертвечуки бойки 5 колонна то таке главное порох
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мне кажется что путин договорится с властями Украины, и Цемаха отравят на территории Украины, не успев никому выдать...
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Ну, если вывезли и никто не "слил", то ваш вариант маловероятен.
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зелесвин же невменяемый, до него только команды куйла доходят, сдаст и шаурмой не подавится
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Боюсь, что зеля очень хочет стать героем для своих 73% "освободив" наших.
Ради этого он может положить с прибором на дело о сбитом боинге и выдать этого лугандонца.

Я не понимаю почему до сих пор его признание не крутят по всем каналам если он реально замешан. Дал признание в Гааге, зафиксировали и на обмен в немытую. Это вся функция этого клоуна.
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Какой обмен ? или уже поменяли Конституцию . что граждан Украины можно выдавать в третьи страны?
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его могут "выдать" в Донецк, тогда все типа соблюдено.
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Перед судом никто не выдаёт аргументы и доказательства обвинителя обвиняемому...
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Это хорошо, что делаются такие громкие заявляения.
Конечно, Зебил злится, что не может втихаря выручить *****....но ничего, в Шапито отыграются на нас....
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ПьЁтр Алексєєвіч должен всьо предотвратіть!!!! І нє допустіть !
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Пьётр Алєксєєвіч в даный момент думает как свою сраку спасти
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Порохо-команда. Первые впечатления.POSTED BY: ANTI-COLORADOS ВЕРЕСЕНЬ 4, 2019Вчера прошло голосование о снятии депутатской неприкосновенности и мы комментировали само это событие, а сейчас имеет смысл поговорить о части этого события, а именно - о речи Пороха с трибуны ВР, где он говорил о самом своем законопроекте, который был проголосован чуть ли не рекордным количеством голосов, о порядке голосования и о ценностях, которые должен отстаивать парламент.В связи с этим, возникла пара мыслей, которыми стоит поделиться. Все мы меняемся со временем. Я имею в виду уже взрослых людей, с устоявшимся характером и системой жизненных координат. Тем не менее, с возрастом увеличивается багаж опыта, ложащегося на плечи в связи с этим, характер приобретает большее количество оттенков, а опыт заставляет более вдумчиво относиться к окружающим событиям. Это конечно, если человек не движется по пути деградации даже не в сторону животного начала, а в сторону скотства. Это мы здесь не рассматриваем.Вот и Порох, стоящий на трибуне 3 сентября 2019 года это уже не тот Порох, который был пять лет назад. И дело даже не в том, что он практически полностью поседел и осунулся, это человек, выпивший свою чашу до дна, во время катастрофически тяжелого положения корабля с названием «Украина», несшегося на скалы и не бросивший руля, так и стоявший на мостике в самый лютый шторм.И глядя на него, матросы тоже обретали уверенность в том, что удастся вырулить и выйти из этой смертельной опасности. Как - никто толком не знал, но каждый для себя решил, что вот - капитан на мостике, а не в спасательной шлюпке, значит шансы есть, он их видит и рулит в том направлении. А раз так, то и себе надо делать то, что ты можешь или должен делать, хоть и не видишь, как можно обойти вполне уже различимые скалы.Тогда важно было, чтобы он стоял и не отпускал рук с руля, тогда команда будет бороться за жизнь корабля и она боролась достойно, а он - не выпустил штурвала. Вот это все читается в облике Пороха образца осени 2014 года. Он все это прошел, пропустил сквозь себя и безусловно - стал другим в плане масштаба.И вот сейчас, когда он мог бы спокойно жить в свое удовольствие, просто восстанавливая силы после этого неистового марафона, он опять в игре и играет партию гроссмейстера тяжеловеса. Но что он делает именно сейчас, с мизерной фракцией, когда в парламенте имеется большинство, к которой его политическая сила в оппозиции?А ответ прост. Он снова стоит у руля и снова ведет, уже партийный корабль, прочь от скал. На самом деле, он сейчас делает то, чего никто до него не делал. Уйдя с олимпа власти, он формирует первую, настоящую политическую силу Украины. Ведь когда ты имеешь власть, к тебе прилипнет столько попутчиков, что их дрыном не сгонишь, а вот сейчас, когда власти нету - становится ясно, кто есть кто и политическая сила показывает свое истинное лицо.Что я могу сказать? Мне нравится это лицо. То, как ведут себя депутаты партии Пороха, говорит о том, что с нее слетела вся шелуха и осталось ядро, вокруг которого будет нарастать именно политическая сила. Никаким другим путем, как цикл власть-оппозиция этого не достигнуть и скажу откровенно, я ни на секунду не сожалею о своем выборе Пороха в 2014 году, за свой голос, отданный ему в текущем году и за то, что теперь проголосовал за его политическую силу.Раньше этот выбор определялся тем, что вокруг просто не было альтернативы (для меня), ее и сейчас нет, но теперь, когда я вижу как ведут себя депутаты его партии в оппозиции, прихожу к выводу о том, что теперь мой выбор становится еще более оправданным и его смысл уже не сводится к тому, что другой альтернативы нет. Ничего подобного.Просто отсутствие уныния от своего оппозиционного статуса и то, что говорят с трибуны депутаты от ЕС говорит о многом. Например о том, что все мы вышли из совка и меркантильный интерес где бы мы не оказались, у нас присутствует, но вот сейчас мы видим людей в политической борьбе, в которой у них нет меркантильных интересов, они двигают идею. И Порох - в первую очередь. Кто сейчас может кинуть в него камень и сказать, что сегодня он отстаивает собственные бизнес-интересы? Вот если бы он после проигрыша президентских выборов ушел на дембель, как это сделали его предшественники, этот вопрос возник бы сам собой. Но ничего подобного. Вот он рубится за принципиальные вещи и как бы это пошло не звучало - за интересы Украины. Никакого иного содержания тут невозможно найти даже под микроскопом.Есть еще один важный и фундаментальный момент который проявляется именно сейчас и что не было так отчетливо заметно раньше. Есть такой эффект, который можно назвать «вытаптывание политического поля». Это когда вольно или невольно, лидер политической силы или тем более - государства, занимает своей фигурой все активное политическое пространство, что оставляет в тени молодую и не очень молодую поросль.Такой деятель не терпит конкуренции среди тех, кто способен взять флаг в свои руки и стать лидером после него и тем более - при нем. Таких примеров - масса. Те же Лукашенко с Путиным просто убили целые поколения политических деятелей, проведя искусственный отбор, оставляя рядом с собой гибких, вылизанных холуев. Самое отвратительное в этой схеме то, что в случае естественной убыли бессменного мастодонта, его место займет самый гибкий и пресмыкающийся холуй, который будет плодить ровно такую же холуйскую поросль вокруг себя.Путин - ярчайший тому пример. Он выбился в люди исключительно проявлением своих холуйских способностей, которые он демонстрировал своему шефу Собчаку, а потом и Ельцину. Именно холуйством он купил их расположение и став у власти, он завел такую холуекратию, которая была только при султанах или раджах средневековья. Когда он окочурится, а это рано или поздно случится, его место займет примерно такой же холуй или холуи, когда лепрозорий развалится. Иного быть не может, поскольку другой тип людей не может попасть в сферы их которых выходят правители.Сейчас уже можно говорить о том, что вместе с формированием действительно политической партии, Порох подталкивает вперед людей, которые именно в режиме оппозиции шлифуют свои лидерские и бойцовские качества. Ни в кокой другой обстановке этого произойти не могло.Лично для меня стал открытием депутат
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Модератор, а слабо закрыть это фонтан говна под видом жидкого шоколада? Здесь научный симпозиум о пользе "порохоЛюбия"? Ну тоды Ой!
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40 депутатів Європарламенту звернулися до Зеленського з проханням не віддавати Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 7546 Подскажите, а того Порошенко, который сбежал за границу от правосудия и никогда не вернется в Украину, так еще и не нашли?
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нет, как и того Порошенка который "на крови" и "увеличил состояние в 10 раз".
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Мне ситуация с Цемахом напоминает ситуацию с Гадей.
Точно так же "повышали" ценность гади акуратными сливами в прессу, делая разные заявления и т.д. Кто-то настойчиво толкает установку про "ключевого свидетеля Цемаха" - типа как он скажет так и будет.
А где же все железобетонные доказательства и результат пяти лет расследования? Почему показания бобика о котором никто не знал еще два месяца назад теперь делают такими суперважными?
Выглядит как накачка пиаром куклы которая еще неизвестно что заявит.
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На западе так фемида устроена. Как линкор - долго, неповоротливо встаёт, но когда жахнет...
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Не о том речь. Ведь и так ясно кто завалил Боинг, но вот зачем из цемаха, о котором никто и не знал до июля 19-го, делать"ключевого" свидетеля - непонятно.
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Напевно що нема кого більше з-за поребрика привезти...
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Щоб був привід сказати "на нєт і суда нєт"!
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А тем временем маленький Петя, забившись в чулан, тихо хихикал в свой кулачок.
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Идите в жопу депутаты, что вы сделали чтобы Украине не приходилось эту собаку менять Сосите газ из путинской трубы. Лицемеры.
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в Европе (в отличие от свидетелей секты 73%) тоже хорошо понимают, что от обезьяны с гранатой всего можно ожидать..(
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Наверное поэтому они позволяют одной такой обезьяне строить СП2.
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Так пусть приедут заберут. Назначат ему статус какой положено и.т.д. А то пока будут раскочегариваться, то он и в нашей тюрьме не доживет. Наверное.
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А может у него больше шансов в тюрьме выжить, чем на этапе?
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Шепнули мені на вушко цікаву інфу про те що цей дятел вже давно нишком переправлений до Голландії і глибоко захований , в першу чергу від різних російських туристів
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А что, Цемах разве кац, впопучленец, но не гражданин Украины? Кацы хотят, чтобы им выдали украинца? Совем дурачка включили?
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Я б на їхньому місці склепав би липову справу типу він страшний бандит, кругом розшукується і подав би до Інтерполу, тоді б Україна зобов'язана була б віддати. Коли б навіть він попав до Голандії і щось там свідчив, то я в конячий голос би іржав, " дебіли б...я , він же з ракет антифриз крав, кому вони вірять, якомусь бандиту "?
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Замість Цемаха пуйлу треба запропонувати медведчука. Як? Та садіити цього кощея у мішок і починати домовлятись на обмін. Медведчук в мішку багато чого коштує...
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А Цемаха треба негайно віддати голандцям. Бо Раша його підірве разом з Лук'янівкою, щоб вбити
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вы выйдете на улицы если цемаха выпустят ? это будет особый лакмус новой владе ...и отмазки не пройдут ...тут даже впротивовес наши пленные моряки мелочь по сравнению с цемахом ..уже гадю меняли и что ?
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Пусть меняют. Мы свои проблемы должны решать, а европа пусть свои решает. С ****** пусть попробуют договориться.
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Не , надо отдать. Украина всегда меняет касапов -убийц на невиновных украинцев.
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чому цензор не постит новость что Кучма уже возвращает отжатую сеперами собтсвееость в ордло владельцам в Киеве
только непонятно а как же ККУ
как так владелец предприятия на территории ордло со всеми платежами в бюджет ордло----
чтото крайне х евое готовят
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Запрещено только мелочи пузатой.
Крупный бизнесс может платить.
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ну да
за газ и за уголь платят за нефть и за дизель для всего ЗСУ тоже плотять
а нам втюхивают байки про войну
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кстати гадю обменяли на двух поджареных груховцев при взятии груховцев погиб кременчужанин Пугачев ,он заметил вражескую разведгруппу и его сразу же убили ..... в Кременчуге переименовали улицу московскую в улицу Пугачева ...так что просто от ответов не уйти и судьба цемаха должна быть известна нам
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Цемаха задерживали оперативники СБУ (ССО) 2 + группа прикрытия 2, итого 4-5 человек, с которыми он контактировал. Его допрашивали следователи СБУ.. И всех этих людей, которые, возможно и сейчас работают под прикрытием за речкой, зеленый шут сдаст с потрохами рашистам, выдав Цемаха. Зелепут, не вздумай этого сделать, - до Ростова можешь не добежать!
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Отдать его террористам за заложников или отдать под суд для торжества справедливости, вот так тьі ставишь вопрос. В результате не будет справедливости, а простимулированньіе террористьі вскоре наберут еще больше заложников . Так всегда бьіло
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Голандцам он не интересен.
Значит торжества справедливости не планируется.
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Так нецікавий, що аж 40 депутатів Европарламента зацікавились його долею. А ось ти, хоча б один депутат Европарламента знає ти на світі є ?
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И шо?
Пусть не только зацикавленность выразят.
Как насчет стурбованости?
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Это не серьезно, из 751 евродепутата всего 40, это 5.3%.

Цена же цемаха растет, вот и нужно устроить аукцион, узнаем на сколь он ценен, для путлера в первую очередь.

Ну и что то цемахов у нас маловато, было бы больше смотри и донбас с крымом бы выменяли. 40 депутатів Європарламенту звернулися до Зеленського з проханням не віддавати Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 3480
Ведь впервые путлер на что то клюнул. 40 депутатів Європарламенту звернулися до Зеленського з проханням не віддавати Цемаха Росії - Цензор.НЕТ 3480
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Никогда ничего не меняй у гопников, если сам не гопник, что б не говорили, только покажешь вещь, сразу отберут и по морде надают
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Ну если у Цемаха есть какие-то документы или видеозаписи, тогда он действительно ценный свидетель, а если нет, то грош ему цена - его слово против десятка таких же свидетелей, слова к делу не пришьешь!
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ну как не отдавать,а ребят,друган же просит
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Где были эти евродепутаты когда голосовали за членство росии в ПАРЕ Всем нормальным людям и без цемаха понятно, кто сбил боинг. Если зто сдвинет с мертвой точки процесс обмена пленными то надо отдавать (Если нидерландам насрать на своих погибших людей то нам на своих не насрать)
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ага, давай пленных на территории обменивать. Так русня войдет во вкус и от Украины один Киев останется.
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Бред! От показаний можно в любой момент отказаться. А улики - это улики. Спутниковые фото, видео, записи переговоров, результаты экспертизы обломков самолета и тел погибших - это гораздо убедительней слов какого-то хмыря из «ЛДНР».
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