 40 депутатів Європарламенту звернулися до Зеленського з проханням не віддавати Цемаха Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 4 вересня повідомила на своєму сайті ініціатор звернення, європарламентар від Нідерландів Каті Пірі.

Якщо Цемах стане учасником обміну ув'язненими між РФ і Україною, він, ймовірно, зуміє уникнути допиту слідчими міжнародної слідчої групи (JIT), яка веде справу про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, вважають депутати.

"Прохання Росії про видачу українського громадянина досить дивне. Воно свідчить про те, що російський уряд хоче запобігти появі цієї особи в суді", - заявила Пірі.

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1 липня стало відомо, що співробітники українських спецслужб затримали колишнього начальника "бригади ППО ДНР" Цемаха в окупованому Сніжному Донецької області та вивезли на підконтрольну Україні територію.

3 липня Шевченківський суд Києва заарештував Цемаха на 60 діб як підозрюваного в тероризмі.

У серпні російське видання The Insider із посиланням на свої джерела повідомило, що Кремль зажадав внести Цемаха в список на обмін утримуваними особами з Україною.

Журналіст, засновник дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що передача Цемаха РФ стала б "безхребетною угодою" і вплинула б на розслідування справи щодо катастрофи MH17.

У Bellingcat стверджували, що Цемах був очевидцем подій, пов'язаних із катастрофою Boeing, проте особисто не є причетним до запуску ракети. Він ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого було збито MH17, і спілкувався з членами його екіпажу.