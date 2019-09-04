 40 депутатів Європарламенту звернулися до Зеленського з проханням не віддавати Цемаха Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 4 вересня повідомила на своєму сайті ініціатор звернення, європарламентар від Нідерландів Каті Пірі.
Якщо Цемах стане учасником обміну ув'язненими між РФ і Україною, він, ймовірно, зуміє уникнути допиту слідчими міжнародної слідчої групи (JIT), яка веде справу про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, вважають депутати.
"Прохання Росії про видачу українського громадянина досить дивне. Воно свідчить про те, що російський уряд хоче запобігти появі цієї особи в суді", - заявила Пірі.
1 липня стало відомо, що співробітники українських спецслужб затримали колишнього начальника "бригади ППО ДНР" Цемаха в окупованому Сніжному Донецької області та вивезли на підконтрольну Україні територію.
3 липня Шевченківський суд Києва заарештував Цемаха на 60 діб як підозрюваного в тероризмі.
У серпні російське видання The Insider із посиланням на свої джерела повідомило, що Кремль зажадав внести Цемаха в список на обмін утримуваними особами з Україною.
Журналіст, засновник дослідницької групи Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що передача Цемаха РФ стала б "безхребетною угодою" і вплинула б на розслідування справи щодо катастрофи MH17.
У Bellingcat стверджували, що Цемах був очевидцем подій, пов'язаних із катастрофою Boeing, проте особисто не є причетним до запуску ракети. Він ховав зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого було збито MH17, і спілкувався з членами його екіпажу.
Ради этого он может положить с прибором на дело о сбитом боинге и выдать этого лугандонца.
Я не понимаю почему до сих пор его признание не крутят по всем каналам если он реально замешан. Дал признание в Гааге, зафиксировали и на обмен в немытую. Это вся функция этого клоуна.
Конечно, Зебил злится, что не может втихаря выручить *****....но ничего, в Шапито отыграются на нас....
Точно так же "повышали" ценность гади акуратными сливами в прессу, делая разные заявления и т.д. Кто-то настойчиво толкает установку про "ключевого свидетеля Цемаха" - типа как он скажет так и будет.
А где же все железобетонные доказательства и результат пяти лет расследования? Почему показания бобика о котором никто не знал еще два месяца назад теперь делают такими суперважными?
Выглядит как накачка пиаром куклы которая еще неизвестно что заявит.
только непонятно а как же ККУ
как так владелец предприятия на территории ордло со всеми платежами в бюджет ордло----
чтото крайне х евое готовят
Крупный бизнесс может платить.
за газ и за уголь платят за нефть и за дизель для всего ЗСУ тоже плотять
а нам втюхивают байки про войну
Значит торжества справедливости не планируется.
Пусть не только зацикавленность выразят.
Как насчет стурбованости?
Цена же цемаха растет, вот и нужно устроить аукцион, узнаем на сколь он ценен, для путлера в первую очередь.
Ну и что то цемахов у нас маловато, было бы больше смотри и донбас с крымом бы выменяли.
Ведь впервые путлер на что то клюнул.