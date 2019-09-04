 Перемир'я на Донбасі продовжує давати результати, - посол Сайдік

"Перемир'я, узгоджене ТКГ, що почало діяти 21 липня, продовжує давати результати, незважаючи на певне загострення ситуації останніми днями", - сказав представник ОБСЄ в Мінську 4 вересня за підсумками засідання групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За останні два тижні, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, зазначив посол Сайдік.
Він також вказав на позитивну динаміку щодо реалізації рішень із відновлення моста в Станиці Луганській. "Зараз розмінування підходів до моста завершено. Триває демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить почати підготовку та виконання ремонту", - зазначив представник ОБСЄ.
Даже сюда приплели
тепер маємо ...
мирная передача власти для них хуже майдана
Все ольгино брошено в бой
Продовжуй далі, ми дуже зацікавлені твоєю думкою.
И ему плевать на наших пацанов
то є так..
Для него реально улучшение, когда убивают вместо пяти - троих!!!!
От этих счетоводов один фиг никакой пользы...
Давно пора их разогнать...
А воно тут каже , що " переміріе дает результати " Які нафіг результати !!
Пішов ти с таким результатами разом з пуйлом !!
Леді, блть, ДНР!
Леді! Карле, ти чуєш? ДНР, Карле!
там у каждого второго наколка "ЛОРД" (Легавым Отомстят Родные Дети)
Это да. Каждый день гробы. Послу сайдику, наверное, похер.
или зеленофобишь, как мелкий порохобот. Ты же способен на большее, имхо!
И ничего хорошего из этого не выйдет ни для кого. РФ как и обычно пожмет плечами.
Тебе не за это платят!
Ты пЕши!
Отакие результаты, коЗел сайдик
что за бред он мелет?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! ИЛИ ВЫ ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА!?
Киев хочет возвращение в СЦКК России и собирается восстановить мобильную связь в «ЛДНР»
InfoResist
В среду, 4 сентября, в Минске социально-экономическая подгруппа ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на данных переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.
Кроме того, поговорили переговорщики о возвращении Украине предприятий разных форм собственности, находящихся на временно оккупированной территории. Договорились, что на следующем заседании рассмотрят пример хлебозавода, который надлежит вернуть украинскому собственнику. Тем временем, в гуманитарной подгруппе ТКГ не забыта, по словам Олифер, проблема освобождения пленных.
Сообщила она и о том, что украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста в Станице Луганской круглосуточно и без выходных с целью завершить работы до конца осени.
«Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - отметила она.
По инициативе Украины был также поднят вопрос о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации сторон. Причина - нарушения режима тишины и увеличение количества обстрелов со стороны террористических бандформирований «ЛДНР». В том числе с применением вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - добавила Олифер.
Напомним, СЦКК - совместная группа, осуществляющая контроль за соблюдением Минского протокола, начало работы которой произошло 26 сентября 2014 года. Уже с апреля следующего года стороны стали вести отдельные статистики нарушений условий перемирий. Однако 19 декабря 2017 года все 75 офицеров страны-агрессора, заседавших в СЦКК, вернулись в РФ.
Ранее Роман Бессмертный заявил, что РФ хотела, чтобы ВСУ убили Дейнего и Кобцеву, а потом начать наступление. Также он заявлял, что после атаки на морпехов нужно было закрыть КПВВ, перекрыть воду и приостановить «Минск».
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ТЕМА: Донбасс минск Украина
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привет Сайдику,ну и зебилам за одно
А у кого-то - это смерть за Родину.