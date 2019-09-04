EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2453  79
Все про:перемовини (1373) Сайдік (134) Тристороння контактна група (131)

 Перемир'я на Донбасі продовжує давати результати, - посол Сайдік

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо мирного врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік заявив 4 вересня про "певний оптимізм" за результатами останніх засідань у Мінську.

"Перемир'я, узгоджене ТКГ, що почало діяти 21 липня, продовжує давати результати, незважаючи на певне загострення ситуації останніми днями", - сказав представник ОБСЄ в Мінську 4 вересня за підсумками засідання групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За останні два тижні, за даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення, зазначив посол Сайдік.

Він також вказав на позитивну динаміку щодо реалізації рішень із відновлення моста в Станиці Луганській. "Зараз розмінування підходів до моста завершено. Триває демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить почати підготовку та виконання ремонту", - зазначив представник ОБСЄ.

Читайте також: На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146521
 
 
 Топ коментарі
 
кровавые результаты(((((((((((
 показати весь коментар
 
козлина ОБСЕшная! мразь лицемерная.
 показати весь коментар
 
Ну не гнида, хлопці гинуть мало нещодня, а він зве це результатом?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Кто о чём, а кремлебот о Зеленском
Даже сюда приплели
 показати весь коментар
 
 
зелененький, це ж твій ЗЕ заборонив хлопцям оборонятись.
тепер маємо ...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Победа Зеленского в кремле вызвала панику,
мирная передача власти для них хуже майдана
Все ольгино брошено в бой Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 5435
 показати весь коментар
 
 
Пускай твой зебил на колени перед ****** станет ради мира в Украине. Как станет, не будет ни мира, ни Украины. Повылазило всякое нулевое дерьмо ты хоть мозги после пиваса проветрил, побрекушка позолоченная?
 показати весь коментар
 
 
Бовкнуло щось кацапською у відповідь на нормальну.
Продовжуй далі, ми дуже зацікавлені твоєю думкою.
 показати весь коментар
 
А ви не бачете результатів. Ви мене пугаєте.
 показати весь коментар
 
А этот чинуша - тупой и лживый.
И ему плевать на наших пацанов
 показати весь коментар
 
 
ви про Зеленського написали ?
то є так..
 показати весь коментар
 
 
Очковтирательство (лапша для зелебобиков) чистой воды.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кремлебот, в свою паРашу смотри
 показати весь коментар
 
 
Я смотрю за сообщения из зоны ООС. А ты можешь смотреть куда угодно - хоть в ж... сайдику, хоть ЗЮ. Они и ты спелись - перемириедействует!!!!! Повтори эту мантру 1653244 раз обязательно !!!!
 показати весь коментар
 
 
Вчера у нас в городе прощались с погибшим в зоне ООС. ПЕРЕМИРИЕДЕЙСТВУЕТ!!!!!
 показати весь коментар
 
Дядя сайдик по войну тльео читал, не смотря на возраст, пистеть, не мешки ворочать. Оно читает отчеты по колличеству выстрелов с той стороны. Да стало меньше, но они есть, какое то нах одностороннее перемирие.
 показати весь коментар
 
 
Він не дурень. Він бабло гребе. Навіть тим, що безпілотники його глухо-сліпо-німої організації здійснюють розвідку наших позицій для прокацапський сепаратистів. Тому і твердить про перемир'я, щоб наші безпілотники не збивали.
 показати весь коментар
 
 
Чувак знает, что болтает. Я- тоже знаю, что вижу. И- слышу. И вой "скорых" сегодня- учащённый. Давненько так не было. И у меня нет не то что "определенный оптимизм"(с). У меня отсутствует даже обычный, свойственный мне- пессимизм. И я, в отличие от этого весёлого Сайдика, имею на это Право. Полное Право.
 показати весь коментар
 
 
Ну не гнида, хлопці гинуть мало нещодня, а він зве це результатом?
 показати весь коментар
 
 
Не, друже, он не гнида. Он болтает то, что ему подсунули реальные гниды. А он... он- просто Сайдик. Оптимистичный Сайдик.
 показати весь коментар
 
 
Он, *****, простой счетовод...
Для него реально улучшение, когда убивают вместо пяти - троих!!!!
От этих счетоводов один фиг никакой пользы...
Давно пора их разогнать...
 показати весь коментар
 
 
Он то гнида импортная,ему пофигу,сколько парней погибнет,Меня интересуют ГНИДЫ местного разлива,которые ездят по минскам и сидят в офисе.Ой,боюсь аукнется вам кровушка укринцев.Довыпендриваетесь!
 показати весь коментар
 
 
Майже КОЖЕН день у нас то поранені то вбиті серед наших військових !!
А воно тут каже , що " переміріе дает результати " Які нафіг результати !!
Пішов ти с таким результатами разом з пуйлом !!
 показати весь коментар
 
 
Зазнав поразки з підливою від словосполучення "Леди ДНР".
Леді, блть, ДНР!
Леді! Карле, ти чуєш? ДНР, Карле!
 показати весь коментар
 
 
а как ещё назвать тёлку лорда ?

там у каждого второго наколка "ЛОРД" (Легавым Отомстят Родные Дети)

Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 9456
 показати весь коментар
 
Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

Это да. Каждый день гробы. Послу сайдику, наверное, похер.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть пора міняти правопис: замість "посол Сайдік" пора писати "пошёл Сайік..."
 показати весь коментар
 
 
Давать -,сдавать стратегічні висоти та території ? То так .
 показати весь коментар
 
 
какой результат 9 погибших бойцов за август **** а не результат
 показати весь коментар
 
 
только арта только арта сровнять з землей бамбас и кривой рог заодно херачить 24 на семь как приватбанк, мразоту всю вырезать
 показати весь коментар
 
Это то ОБСЕ которое за бабло рашку вернуло. Без выполнения всех условий и договоров. Плевать на мнение этих коррумпированных чиновников!
 показати весь коментар
 
 
Контрабас закройте , тогда поверю шо вы слуги нарола .
 показати весь коментар
 
 
Судя по комментам,надо отменять всю эту минскую хрень имени порошенка.Какого х"№ нам на своей земле запретили даже летать на военной технике ради восстановления тер.целостности?Ну буквально на цепь посадили.Тут можно,тут не можно.Ведь так же?И пять лет уже так!
 показати весь коментар
 
 
Хочу спросить , на чем Вы летаете ? Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 4631 Кацмонавт - истребитель .
 показати весь коментар
 
Хочу спросить,почему запретили при пете использовать авиацию для защиты нашей страны.И потом 5 лет это так и продолжалось.
 показати весь коментар
 
петя начал экономить.Его защитники стали совершенно одноклеточными.Но тем не менее.Если ты украинец-назовись.Меня зовут так-то и так-то.Я из...Не прячься за ником.Почему ты сначала спрашиваешь,а потом ни за что оскорбляешь?
 показати весь коментар
 
Потому шо это ответило на гомосека, шо меня найдет и убьет. Назначило дату. Теперь ее зовут Маша.
 показати весь коментар
 
Чкан, забудь про петю і напиши про пуйла.
 показати весь коментар
 
Машенька, ну почему я тебя так и не дождался? Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 2236
 показати весь коментар
 
тебе не надоело зафлуживать форум нерелевантной пакостью? Или флудишь по личностям
или зеленофобишь, как мелкий порохобот. Ты же способен на большее, имхо!
 показати весь коментар
 
Так шахтеры тоже могут авиацию накопать по такому случаю.
 показати весь коментар
 
Ну...В 2008-ом они накопали абхазскую авиацию,согласен.Но теперь,я всё-таки думаю-ситуация изменилась.
 показати весь коментар
 
Кстати об Абхазии. Абхазия признала недореспублики. А у РФ с Абхазией есть договор о военно-техническом сотрудничестве. Вот и поставит Абхазия самолеты в своей раскраске.
И ничего хорошего из этого не выйдет ни для кого. РФ как и обычно пожмет плечами.
 показати весь коментар
 
Ты не думай!
Тебе не за это платят!
Ты пЕши!
 показати весь коментар
 
да уж.. дают... по трупу в день...
Отакие результаты, коЗел сайдик Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 5341
 показати весь коментар
 
 
и какие нах результаты?в чем они?!!
что за бред он мелет?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! ИЛИ ВЫ ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА!?
 показати весь коментар
 
 
если так дальше пойдет.через годик зеЛеного упыря погоним на ростов
 показати весь коментар
 
 
Мысль верная, но запоздалая, нех за знакомое зло (петя) и по приколу (зеля) голосовать.
 показати весь коментар
 
 
От же мразь. Чтобы ты такие результаты всю жизнь имел паскуда
 показати весь коментар
 
 
результат - за три месяца после выборов погибли в разы больше чем за три месяца до выборов
 показати весь коментар
 
а на заседании в минске было отмечено ""Прошедшие две недели отмечены увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. " А Сайдик втирает о результатах
 показати весь коментар
 
 
А это как назвать как сдача или предательство не иначе
Киев хочет возвращение в СЦКК России и собирается восстановить мобильную связь в «ЛДНР»

InfoResist

В среду, 4 сентября, в Минске социально-экономическая подгруппа ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на данных переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала она.
Кроме того, поговорили переговорщики о возвращении Украине предприятий разных форм собственности, находящихся на временно оккупированной территории. Договорились, что на следующем заседании рассмотрят пример хлебозавода, который надлежит вернуть украинскому собственнику. Тем временем, в гуманитарной подгруппе ТКГ не забыта, по словам Олифер, проблема освобождения пленных.
Сообщила она и о том, что украинские мостостроители готовы работать над восстановлением моста в Станице Луганской круглосуточно и без выходных с целью завершить работы до конца осени.
«Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - отметила она.
По инициативе Украины был также поднят вопрос о возвращении российских представителей в Совместный центр по контролю и координации сторон. Причина - нарушения режима тишины и увеличение количества обстрелов со стороны террористических бандформирований «ЛДНР». В том числе с применением вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
«Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - добавила Олифер.
Напомним, СЦКК - совместная группа, осуществляющая контроль за соблюдением Минского протокола, начало работы которой произошло 26 сентября 2014 года. Уже с апреля следующего года стороны стали вести отдельные статистики нарушений условий перемирий. Однако 19 декабря 2017 года все 75 офицеров страны-агрессора, заседавших в СЦКК, вернулись в РФ.
Ранее Роман Бессмертный заявил, что РФ хотела, чтобы ВСУ убили Дейнего и Кобцеву, а потом начать наступление. Также он заявлял, что после атаки на морпехов нужно было закрыть КПВВ, перекрыть воду и приостановить «Минск».

Читайте также:
«Стар для этого де…ма»: воевавший на Донбассе российский режиссер о войне и выезде из Украины Новый премьер-министр назвал события на Донбассе боевыми действиями, а не войной Украинская сторона начинает строить мост в Станице Луганской. Боевики разобрали блок-пост



Подпишитесь на InfoResist в Google news

27

1


ТЕМА: Донбасс минск Украина

Другие новости:

Курс валют: 25.22 27.66

Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик - Цензор.НЕТ 6795
 показати весь коментар
 
Кому интересно мнение зажравшегося европейского чинуши? Слушали об озабоченности и даже очень большой озабоченности во время начала агрессии рашафашистов, когда рашафашистские войска убивали нас в Илловайске и Дебальцево! Сейчас оно пускает шипуны об определенном оптимизме! И при этом продолжает строить с ху@лом nord streem 2!!! Политика двойных стандартов ничему не научила Европу, в 1938 (Аншлюс), Мюнхенский сговор 1938г. и т.п., не учит и сейчас!!! Этим пройдохам доверия, как и ху@лу, zero!
 показати весь коментар
 
 
А чим ця гнида гірша від говнокомандующєго ? Одного поля гамнюки.
 показати весь коментар
 
 
**** сайдік, от хай би твої діти полягли від снайперських куль рашистів, тоді б ти не так кукурікав.
 показати весь коментар
 
 
эти бы результаты да Сайдику под дверь,****** толстокожему
 показати весь коментар
 
Тому під.ару потрібно зеньки протерти, щоб воно падла побачило результати того миру. ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
У кого-то "инцидент" - это достижение,
А у кого-то - это смерть за Родину.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору