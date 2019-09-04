 Зеленський доручив Кабміну створити інфраструктуру для надання електронних публічних послуг

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Документ ухвалено "з метою утвердження функціонування сервісної держави - держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y сфері надання публічних, зокрема адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання таких послуг".
Президент, доручив Кабінету Міністрів забезпечити визначення і впровадження єдиних вимог до надання публічних послуг, зокрема ключових показників ефективності, граничного часу очікування, показників задоволеності суб'єктів звернення.
Крім того, уряд має забезпечити поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму і оприлюднення на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади щоквартальних звітів про стан реалізації відповідних заходів із відображенням інформації про послуги, що переведені в електронну форму, і послуги, порядок та умови отримання яких спрощено.
Також Кабміну доручено вивчити питання щодо запровадження нових підходів до утворення та діяльності центрів надання адміністративних послуг, зокрема шляхом переходу до надання адмінпослуг обласних і районних державних адміністрацій центрами надання адмінпослуг органів місцевого самоврядування на основі співфінансування державою відповідних витрат.
Згідно з указом, уряд має розглянути також питання про доцільність подальшого надання адміністративних послуг державними і комунальними підприємствами та спростити процедури надання та отримання публічних послуг.
Крім того, Зеленський доручив Кабміну вивчити питання щодо забезпечення через Єдиний державний вебпортал електронних послуг можливості для споживачів житлово-комунальних послуг подавати виконавцям таких послуг звернення в електронній формі щодо їх надання, установки, обслуговування, заміни та перевірки вузлів обліку, отримувати інформацію про перебіг та результати розгляду таких звернень, здійснювати розрахунки за ЖКП.
Ті вже чумайдани пакують..
Куда пакуют? Где налоги не платят? А где так?
и ни одного забаненного