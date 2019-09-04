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 Політика України
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Все про:Зеленський (2629) наказ (176) електронні послуги (4)

 Зеленський доручив Кабміну створити інфраструктуру для надання електронних публічних послуг

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про деякі заходи щодо забезпечення надання якісних публічних послуг.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Документ ухвалено "з метою утвердження функціонування сервісної держави - держави для громадян і бізнесу, забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y сфері надання публічних, зокрема адміністративних, послуг, створення сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для надання таких послуг".

Президент, доручив Кабінету Міністрів забезпечити визначення і впровадження єдиних вимог до надання публічних послуг, зокрема ключових показників ефективності, граничного часу очікування, показників задоволеності суб'єктів звернення.

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Крім того, уряд має забезпечити поступове переведення окремих публічних послуг в електронну форму і оприлюднення на Єдиному вебпорталі органів виконавчої влади щоквартальних звітів про стан реалізації відповідних заходів із відображенням інформації про послуги, що переведені в електронну форму, і послуги, порядок та умови отримання яких спрощено.

Також Кабміну доручено вивчити питання щодо запровадження нових підходів до утворення та діяльності центрів надання адміністративних послуг, зокрема шляхом переходу до надання адмінпослуг обласних і районних державних адміністрацій центрами надання адмінпослуг органів місцевого самоврядування на основі співфінансування державою відповідних витрат.

Згідно з указом, уряд має розглянути також питання про доцільність подальшого надання адміністративних послуг державними і комунальними підприємствами та спростити процедури надання та отримання публічних послуг.

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Крім того, Зеленський доручив Кабміну вивчити питання щодо забезпечення через Єдиний державний вебпортал електронних послуг можливості для споживачів житлово-комунальних послуг подавати виконавцям таких послуг звернення в електронній формі щодо їх надання, установки, обслуговування, заміни та перевірки вузлів обліку, отримувати інформацію про перебіг та результати розгляду таких звернень, здійснювати розрахунки за ЖКП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146520
 
 
 Топ коментарі
 
Кажуть, Зеля обдарував вірних йому і-тішників нічогеньким податком..
Ті вже чумайдани пакують.. Зеленский поручил Кабмину создать инфраструктуру для предоставления электронных публичных услуг - Цензор.НЕТ 1483
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Обещанного ждут... ну.... , короче, зю столько на престоле не просидит.
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понти водити це не бюрократів садити
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Кажуть, Зеля обдарував вірних йому і-тішників нічогеньким податком..
Ті вже чумайдани пакують.. Зеленский поручил Кабмину создать инфраструктуру для предоставления электронных публичных услуг - Цензор.НЕТ 1483
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Говорят суд дал добро ГБР применить силовой привод Гонтаревой...
Куда пакуют? Где налоги не платят? А где так?
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не знаю про айтишников, но проезд в электричке в последние пару недель подорожал почти на треть (например с 16 до 23грн).. и это точно.. зебилы уныло ищут виноватого, но Порох уже больше 100 дней как ни при делах - что им делать? как им жЫть после конца эпохи бедности?
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Публичние услуги из публичних домов онлайн. Епично!)))
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Ты заяву на Портнова прийми сначала!
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Цей "Зеполеон" знає що в Україні вісім мільйонів громадян не мають доступу до інтернет?! Чи йому на них ....як на рояль?!
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А можно будет заказать электронный минет ?
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Выше просто ведро помоев
и ни одного забаненного
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