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 Суспільство
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Все про:ліквідація (280) УПЦ КП (206) Окружний адмінсуд Києва (16)

 Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. ДОКУМЕНТ

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Української православної церкви Київського патріархату про припинення її ліквідації.

Рішення суду опубліковано на сайті УПЦ КП, пише Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополиту Черкаської ПЦУ Іоанну) заборонено здійснювати дії щодо ліквідації "Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату", а також здійснювати дії з управління та розпорядження майном УПЦ КП.

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Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату 01
Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату 02

Зазначимо, що рішення покликане забезпечити позов і не є остаточним у справі за позовом УПЦ КП до Мінкультури, тобто діє на час розгляду справи по суті.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Читайте також: Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Читайте також: Прихильники Філарета зірвали судове засідання за позовом УПЦ КП до Мінкульту про незаконність її ліквідації. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146519
 
 
 Топ коментарі
 
Ко всем нашим бедам, ещё и чокнутый старец, который не может отойти в мир иной без сана Патриарха УПЦ КП. И кто там думает о людях, об их чувствах, об их душах! Только бабло! Противно!!!
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Зебилы всё для этого делают, на совесть стараются
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Отже тепер почнеться те, чого саме чекали між парафіями РПЦ МП та ПЦУ. Натравлюють українців на українців
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Справжні українці хочут мати СВОЮ церкву , НЕЗАЛЕЖНУ від церкви КРАЇНИ окупанта !
А хто не бачить війни та ЖЕРТВ наших ПАТРІОТІВ продовжує ходити в московську церкву кгбіста гюньдяя , яка в Україні називаеться УПЦ МП !!
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Так вже маємо ПЦУ, тому всі маніпуляції навколо неї я і вважаю діями за якими стоять ті про кого ви згадали
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Саме так. На жаль московитські КДБісти до сих пір вважають інакше.
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Уверенна, что президент- Зеленое Чмо скажет, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви
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снять бы тебе трусы, да всыпать ремня!
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Все по сценарию режиссера из кремля ,кипиш ,раздоры и анархия ожидаемый результат безграмотной власти, покаделятся кресла, должности, попы передрались за сферы влияния , депутаны конституцию насилуют каждый день , а на войнеубивают и калечат молодых ребят - будущее Украины ,жирные коты возвращают себе деньги,подлецы лезут по карьерной лестнице, предатели и воры выходят из тюрем , и это только начало... но наши враги аплодируют нам стоя.
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Використовують стару людину, для створення бруду й галасу. Ординська робота. Огидно
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Є хоч хтось із наближених хто може підсказати цій старій людині що неварто ганьбитися на старості літ розкольництвом і ЧСВ, а повстати перед Богом у мирі і спокої?
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с такими "судами" Украине осталось не долго...
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Запитання до юристів: чи може (образний) Мухосранський районний суд призупинити роботу цього окружного ****ського суду?
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Доречніше задавати питання чому реформовані Порошенком суди Вищих інстанцій ніяким чином не впливають на нижні суди? У чому тоді була суть незавершеної реформи? І нафіга тоді Вищі судові органи?
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Любителям только жрать, ржать, срать, это как бисер перед свиньями!
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Хряк кинул старца, пообещал золотые горы, только бы Томос получить. А т.к. Томос не помог пролезть на второй срок, хрякодебилов оказалось слишком мало, то и обещанного Филарет не получил. Вот и началась заваруха.
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Кратко, в чем суть.

Термос это лицензия на шаманскую деятельность от основателя бренда, патриархат это степень достоинства шаманской конторы. УПЦКП не имела лицензии но имела достоинство, ПЦУ имеет лицензию но не имеет достоинства.

"Великі православні патріархати згідно диптиху - Константинопольський (Вселенський), Олександрійський, Антиохійський, Єрусалимський і Московський. Автокефальні (автономні в межах однієї держави) - Сербський, Румунський, Болгарський, Грузинський, Кіпрський, Грецький, Польський, Албанська автокефалія, Православна церква Чеських земель і Словаччини, Православна церква в Америці. Існують ще десятки патріархатів, які пішли від канонічного православ'я, але належать йому історично, такі як «грецькі старостильники» або «церкви російської традиції» очолювані патріархами, але вони не вважаються офіційними патріархатами православної церкви"

УПЦКП вотчина филарета, и как институция, организация, имеет отношения с государством, ПЦУ другая шаманская контора и имеет свои отношения с государством, решения по УПЦКП принимает филарет, ПЦУ же к УПЦКП отношения не имеет и не может распоряжаться ее судьбой.

Было несколько контор, они основали новую - ПЦУ а о дальнейшей судьбе старых принимают решения они сами а не новая контора.

Мораль, хай конторы решают сами свои проблемы, это их право.

Ну а упцмп это то же шаманская контора, но от мордора. И свои внутренние проблемы оно должна решать сама, ну а внешние, то нафига она нам вообще нужна.Со стороны государства я бы рекомендовал не делать для нее ни каких преференций, как это делается для своих контор.

В глазах государства это просто общественные организации, во внутренние дела которых оно вмешиваться не должно, и хрен их знает сколько их есть.
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Что и требовалось доказать. Тупой разводняк с Томосом вылез боком Украинскому православию. Идиоты, поверившие в "Константинополь, вселенский патриархат" и прочую лабутень, такие идиоты....
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И это правильно. Киевский Патриархат создавал Филарет. На каком основании хер знает кто его ликвидирует? Для меня Филарет навсегда останется киевским патриархом. Я всегда буду ходить только в Киевский Патриархат. И других патриархатов нам не надо.

Кто хочет ходить в Московский Патриархат, пусть ходят. Кто хочет ходить в Стамбульский Патриархат, пусть ходят. А нам, украинцам, оставьте наш Киевский Патриархат. Не смейте его ликвидировать. Ликвидация Киевского Патриархата - это нарушение закона о свободе вероисповедания.

Филарет - молодчина. Последовательный. Не коньюнктурщик.
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финансист
> И это правильно.
***** не городи, да?
Для начала почитай биографию Филарета
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ну, пещерное правосудие Украины всегда выступает на стороне беспредела - "это же Клондайк, Эльдорадо" (с) для них, беспринципных
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Мда.......
Москалі багато би віддали, за те, що не "продавав би".
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Погугли сколько церквей митрополии, дурак.
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Закупаем побольше попкорна, но мне больше нравится чипсы с пивом.
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Когда ликвидируют этот сепаратистский Админ суд?
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Це мали би зробити реформовані при Порошенко суди вищого рівня. Але не зробили. Чому?
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А скільки взяв суддя Т.І.Шейко за це рішення ?
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