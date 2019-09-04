 Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. ДОКУМЕНТ

Рішення суду опубліковано на сайті УПЦ КП, пише Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополиту Черкаської ПЦУ Іоанну) заборонено здійснювати дії щодо ліквідації "Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату", а також здійснювати дії з управління та розпорядження майном УПЦ КП.
Зазначимо, що рішення покликане забезпечити позов і не є остаточним у справі за позовом УПЦ КП до Мінкультури, тобто діє на час розгляду справи по суті.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
А хто не бачить війни та ЖЕРТВ наших ПАТРІОТІВ продовжує ходити в московську церкву кгбіста гюньдяя , яка в Україні називаеться УПЦ МП !!
Термос это лицензия на шаманскую деятельность от основателя бренда, патриархат это степень достоинства шаманской конторы. УПЦКП не имела лицензии но имела достоинство, ПЦУ имеет лицензию но не имеет достоинства.
"Великі православні патріархати згідно диптиху - Константинопольський (Вселенський), Олександрійський, Антиохійський, Єрусалимський і Московський. Автокефальні (автономні в межах однієї держави) - Сербський, Румунський, Болгарський, Грузинський, Кіпрський, Грецький, Польський, Албанська автокефалія, Православна церква Чеських земель і Словаччини, Православна церква в Америці. Існують ще десятки патріархатів, які пішли від канонічного православ'я, але належать йому історично, такі як «грецькі старостильники» або «церкви російської традиції» очолювані патріархами, але вони не вважаються офіційними патріархатами православної церкви"
УПЦКП вотчина филарета, и как институция, организация, имеет отношения с государством, ПЦУ другая шаманская контора и имеет свои отношения с государством, решения по УПЦКП принимает филарет, ПЦУ же к УПЦКП отношения не имеет и не может распоряжаться ее судьбой.
Было несколько контор, они основали новую - ПЦУ а о дальнейшей судьбе старых принимают решения они сами а не новая контора.
Мораль, хай конторы решают сами свои проблемы, это их право.
Ну а упцмп это то же шаманская контора, но от мордора. И свои внутренние проблемы оно должна решать сама, ну а внешние, то нафига она нам вообще нужна.Со стороны государства я бы рекомендовал не делать для нее ни каких преференций, как это делается для своих контор.
В глазах государства это просто общественные организации, во внутренние дела которых оно вмешиваться не должно, и хрен их знает сколько их есть.
Кто хочет ходить в Московский Патриархат, пусть ходят. Кто хочет ходить в Стамбульский Патриархат, пусть ходят. А нам, украинцам, оставьте наш Киевский Патриархат. Не смейте его ликвидировать. Ликвидация Киевского Патриархата - это нарушение закона о свободе вероисповедания.
Филарет - молодчина. Последовательный. Не коньюнктурщик.
> И это правильно.
***** не городи, да?
Для начала почитай биографию Филарета
Москалі багато би віддали, за те, що не "продавав би".