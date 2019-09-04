 Окружний адмінсуд призупинив ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату. ДОКУМЕНТ

Рішення суду опубліковано на сайті УПЦ КП, пише Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, голові ліквідаційної комісії Олегу Яременку (митрополиту Черкаської ПЦУ Іоанну) заборонено здійснювати дії щодо ліквідації "Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату", а також здійснювати дії з управління та розпорядження майном УПЦ КП.

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Зазначимо, що рішення покликане забезпечити позов і не є остаточним у справі за позовом УПЦ КП до Мінкультури, тобто діє на час розгляду справи по суті.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

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Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, Об'єднавчий собор у Софії не є українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

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