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Все про:Мотор_СІч (17) СБУ (4684) державна зрада (241) 56 окрема мотопіхотна бригада (9) диверсія (41)

 СБУ здійснює досудове розслідування у справі про диверсію та державну зраду на підприємстві "Мотор Січ"

Служба безпеки України здійснює досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба відомства повідомила на запит Радіо Свобода.

Крім того, згідно з повідомленням СБУ, розслідування стосується ймовірної поставки продукції заводу представникам Росії.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ст. 113 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом підготовки до вчинення диверсії - дій, спрямованих на зруйнування акціонерного товариства "Мотор Січ" як об’єкта, який має важливе народногосподарське та оборонне значення, а також надання представниками АТ "Мотор Січ" допомоги Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України шляхом постачання продукції військового призначення та подвійного використання", - йдеться в документі.

Інших деталей СБУ не повідомляє, посилаючись на норми Кримінального процесуального кодексу щодо недопустимості розголошення даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

У липні 2019 року відомство заявляло про те, що група компаній "Мотор Січ" протягом двох років фінансувала діяльність підтримуваного Росією збройного угруповання "ДНР".

Читайте також: Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146518
 
 
 Топ коментарі
 
треба повертати Мотор Січ в державну власність.....
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про этот Мотор Сич общественники кричали все 6 лет войны....
Зрада, зрада! - всем было пох..., в том числе СБУ и Мин.обороны....
Если бы США не вмешались из за продажи завода Китаю.... - похер было бы и сейчас...
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Такі старі функціонери обов'язково на гачку КГБ-ФСБ.
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Бутусов правильно поднял крик , по этому поводу .
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Акції продавали кому попало аби подорожче, а там хоч трава не рости
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про этот Мотор Сич общественники кричали все 6 лет войны....
Зрада, зрада! - всем было пох..., в том числе СБУ и Мин.обороны....
Если бы США не вмешались из за продажи завода Китаю.... - похер было бы и сейчас...
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Вот что делает волшебный пендель из Вашингтонского обкома))!
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треба повертати Мотор Січ в державну власність.....
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В июле 2019 ведомство заявляло о том, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность поддерживаемого Россией вооруженной группировки "ДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3146518
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Уже сентябрь, а про направление дела в суд тишина. Ну очень медленно бумаги от структуры к структуре, а потом согласование в ГПУ.
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Такий же червоний директор як і Чучма. Прихватизував підприємство.
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Литинант бакланов моторный хлопэць...за месяц и мож и быстрее должны закончить...
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Маоистам и пукинцам хотел Буслаев продать всенародное "надбання".
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Как очевидно, этой конторе- тоже звиздец. Вот только интересно, ей быстрее, чем "Азовстали" и "Ильича"? Но! Явно быстрее, чем "Арселору".
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Давно пора понять что абсолютно все предприятия на оккупированных территориях финансируют террористов путем уплаты налогов и сборов. Так что можете смело брать за одно место и собственников Геркулеса, Макмая и т.д., потому что эти предприятия там работают и финансируют террористов, при этом даже бренды решили не менять.И это все известно СБУ и прочим, вот только видать политической воли для борьбы с финансированием терроризма у "патриота" шоколадки нет и не было, а про клоуна так и говорить нечего. А нынешняя активность СБУ в данном вопросе не более чем отголосок скандала с продажей китайцам МоторСичи.

Кстати тут есть один нюанс - насколько я знаю в Снежном на заводе производились лопатки турбин для двигателей - а мы сможем их производить сами или у нас есть альтернативный поставщик?
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