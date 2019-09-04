 На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер

Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, зокрема із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона порушила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала Оліфер.

Прессекретар Кучми зазначила, що в соціально-економічній підгрупі було досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО.

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"Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, яке підлягає поверненню українському власникові, - хлібзаводу", - додала Оліфер.

Нагадуємо, в грудні 2017 року Росія відкликала своїх представників зі складу СЦКК і на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.

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