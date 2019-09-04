 На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер

Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, зокрема із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона порушила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала Оліфер.
Прессекретар Кучми зазначила, що в соціально-економічній підгрупі було досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО.
"Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, яке підлягає поверненню українському власникові, - хлібзаводу", - додала Оліфер.
Нагадуємо, в грудні 2017 року Росія відкликала своїх представників зі складу СЦКК і на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.
Думбаси його порізали на метал, здали і пропили.
ну если их использовать как живой щит (что противоречит нашим принципам) - то да
а если для более масштабного шпионажа в пользу недорецпублик и ихтамнетов - то на фига?
их же не просто так кышнули?
Один народ с зелёными как ни как.
Украинско -российский.
ГРУ, СВР И ФСБ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!
которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод Источник: https://censor.net.ua/n3146517
Лугандонцы отдают только тем, кто соглашаетсчя платит им типа налоги.