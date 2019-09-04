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 Політика України
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Все про:Росія (19576) Оліфер (171) СЦКК (464) Тристороння контактна група (131)

 На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушила питання про повернення російської сторони в Спільний центр із контролю та координації сторін.

Про це повідомила прессекретар представника України в ТКГ Дарка Оліфер на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, зокрема із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона порушила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити", - написала Оліфер.

Прессекретар Кучми зазначила, що в соціально-економічній підгрупі було досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО.

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"Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, яке підлягає поверненню українському власникові, - хлібзаводу", - додала Оліфер.

Нагадуємо, в грудні 2017 року Росія відкликала своїх представників зі складу СЦКК і на Донбасі діяла лише українська сторона СЦКК.

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На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146517
 
 
 Топ коментарі
 
News from Gong Kong: Євромайдан крокує по планеті !
На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер - Цензор.НЕТ 4579

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Ну следующим шагом зебобиков будет поставить вопрос о российских миротворцах на линии разграничения.....
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Писец!!! От этой прямой агентуры еле здыхались тогда! На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 5037 Теперь будут им прислуживать На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 521
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а целесообразнее будет кацапов послать На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер - Цензор.НЕТ 892
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Прессекретар Кучми ? Далі не продовжуйте.
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News from Gong Kong: Євромайдан крокує по планеті !
На заседании ТКГ в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении представителей России в СЦКК, - Олифер - Цензор.НЕТ 4579

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"подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод"
Думбаси його порізали на метал, здали і пропили.
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в смысле?
ну если их использовать как живой щит (что противоречит нашим принципам) - то да
а если для более масштабного шпионажа в пользу недорецпублик и ихтамнетов - то на фига?
их же не просто так кышнули?
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Каци там нужни "как в русской бани лижи".
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Ну следующим шагом зебобиков будет поставить вопрос о российских миротворцах на линии разграничения.....
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такими темпами, до кінця року, павстанцев в Київ запросять
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Скучно без братушек ...
Один народ с зелёными как ни как.
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Писец!!! От этой прямой агентуры еле здыхались тогда! Теперь будут им прислуживать На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 521
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Кто текст писал? Не может быть украинско-русский механизм,нет такой стран "Русь"
Украинско -российский.
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мдааа то е ******* панове,не кажiть менi ,бiльше,що зебiл ,е президентом Украiни
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Ну россиия типа отмазалась, нас там нет, война гражданская, мы не при делах. А наши как раз говорят, нифига, вы стророна конфликта, так что давайте, если объявляем перемирие, то держите своих орков в загонах и отвечайте за договоренности.
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Т.Е.,легализация россшпионов,в т.ч.,высокопоставленных,типа генерала Ленцова,это прогресс,по мнению многостаночницы,Дарки Олифер?!На похороны убитых защитников по наводке роСССЦКК,они цветы будут с Кучмой присылать?
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Гімно жидівське мені не президент,блаЗень-ПНХ!!!
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ПРИ ТАКОМ ГИДРАНТЕ И ЕГО ШОБЛЕ ПАРАШЕ И ШПИОНОВ НЕ НАДО.
ГРУ, СВР И ФСБ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!
На засіданні ТКГ у Мінську українська сторона порушила питання про повернення представників Росії до СЦКК, - Оліфер - Цензор.НЕТ 240
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Хорошковский, агент ФСБ, уже сидит в Офисе Президента
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Это - ******, больше слов нет. Зебилы, ***...
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кто там возмущался возврату паши в ПАСЕ? ваш выход!
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НУ шо ЗЕбилики?

которое подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебзавод Источник: https://censor.net.ua/n3146517

Лугандонцы отдают только тем, кто соглашаетсчя платит им типа налоги.
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вы с глузду сьехали приглашать шпионов ? явное предательство интересов Украины
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