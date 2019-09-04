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Все про:обстріл (5479) мінські угоди (1593) Об'єднані сили (364) Майорськ (19)

 Ворог обстріляв із мінометів калібру 120 і 82 мм позиції Об'єднаних сил поблизу Майорська, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Водяного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) та Опитного (зі стрілецької зброї).

Дивіться також: Від початку "хлібного" перемир'я найманці РФ обстріляли позиції ОС 32 рази, випустивши 247 боєприпасів, - СЦКК. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу Майорська (із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Шумів (із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Південного (з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Нагадаємо, 3 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146516
 
 
 Топ коментарі
 
то нехай тепер Зе бере автомат і йде відбивати здані ним території.
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а хутін сказав - користуйтесь дурістю супротивника.
вбивайте і займайте територію.
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не понятно... Они шо, не знают, что зекомандующий запретил стрелять? Враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм позиции Объединенных сил около Майорска, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 115
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а хутін сказав - користуйтесь дурістю супротивника.
вбивайте і займайте територію.
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Враг обстрелял из минометов калибра 120 и 82 мм позиции Объединенных сил около Майорска, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5048

тихої вам ночки, синочки...
(кляте пєрєміріє! .....бережіть себе)
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то нехай тепер Зе бере автомат і йде відбивати здані ним території.
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ну а про то как украинский офицер дал пи...ей российскому оператору че не расскажешь ? стыдно за своих сцикунов?
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Андрію, тут не прийнято називати ********* так як це написали ви - "....российскому ....". Це по-перше. А по-друге, якщо у вас є якась актуальна інформація, то поділиться.
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Ватажки угруповання "лнр" розгулюють Станицею Луганською та погрожують журналістам - повне відео (від 7 серп. 2019 р.):

https://youtu.be/_v4E9zlx69U?t=1
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В твіттері пишуть що під Донецьком лунають тяжкі перемовини по Мінську.
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А в Минске зебобики стали на задние лапки...и слезно попросили парашников вернутся в СЦКК...
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