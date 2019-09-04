 Ворог обстріляв із мінометів калібру 120 і 82 мм позиції Об'єднаних сил поблизу Майорська, - пресцентр

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік від Водяного (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї) та Опитного (зі стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу Майорська (із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Шумів (із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Південного (з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Нагадаємо, 3 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень.