 Серед моїх заступників буде Касько, а Кулика не буде, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава ГПУ Руслан Рябошапка.

За його словами, вже є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

"Уже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поруч із собою. Це не Костянтин Кулик", - зазначив він.

Також Генпрокурор зазначив, що серед його заступників точно буде Віталій Касько. Прізвища інших він пообіцяв оприлюднити незабаром.

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