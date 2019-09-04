 Серед моїх заступників буде Касько, а Кулика не буде, - Рябошапка

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава ГПУ Руслан Рябошапка.
За його словами, вже є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.
"Уже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поруч із собою. Це не Костянтин Кулик", - зазначив він.
Також Генпрокурор зазначив, що серед його заступників точно буде Віталій Касько. Прізвища інших він пообіцяв оприлюднити незабаром.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Чи вам, ольгінським тролям, пофіг?
Юрій Олексієв Олексієв
Я кажу, що він - троль...
Він точно не із Зе'бобіків, а тому може бути тільки соєво-мокшанським...
У нас інших не буває...
Річ йде винятково з точки зору троллізму!
Ви не троль, тому вас і неможливо до когось віднести...
Це нік - точно троль!
А так як у нас є тільки два клани тролів (зебобіки та соєво-мокшанські) тому я його відношу до других...
Він чомусь мене вважає зебобіком, хоча я більш Міхобобік
Ну, то таке
Я, доречі, в 2014-2015рр топив тут конкретно за Пороха... І не тільки тут...
А потім зрозумів, що у нас Овоч 2.0
А цим Ніком в мене були діалоги, тому маю право судити...
Родился в 1976 году во Львове.
В 1998 году с отличием окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. В этом же году начал работу в органах прокуратуры в должности следователя Львовской транспортной прокуратуры.
С июня 1999-го по апрель 2002-го занимал должности старшего следователя, заместителя начальника следственного отдела управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие прокуратуры Львовской области.
С апреля 2002-го по октябрь 2005-го работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины старшим прокурором отделов экстрадиции и поручений, правовой помощи, международного сотрудничества, договорно-правового отдела международно-правового управления.
С 2004 года является консультантом Совета Европы и других международных организаций в сфере уголовной юстиции и защиты прав человека, в частности, по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и практики Европейского суда по правам человека.
С октября 2005 г. по апрель 2007 г. занимался частной адвокатской практикой.
По возвращении в органы прокуратуры с апреля 2007-го по декабрь 2010-го возглавлял международно-правовое управление ГПУ.
В декабре 2010 года вернулся к собственной адвокатской практике. С октября 2013-го - партнер и руководитель департамента уголовного права адвокатского объединения Арцингер.
С мая 2014 года Виталий Касько назначен заместителем генерального прокурора Украины - Виктора Шокина
С сентября 2015 года - член исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAP).
15 февраля 2016 года Касько на брифинге заявил о том, что подал Шокину рапорт об увольнении из ГПУ. По его словам, "последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в ГПУ". "Шокин забрал у меня все функции и инструменты. Вести и контролировать дела, в том числе и дело "бриллиантовых прокуроров", - сказал он. В тот же день Генеральная прокуратура Украины удовлетворила заявление заместителя Генерального прокурора Украины Виталия Касько об отставке.
10 апреля 2016 Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Виталию Касько в мошенничестве на получение служебных квартир.
13 апреля 2016 Виталий Каско сообщил о том, что Генеральная прокуратура Украины вручила ему ходатайство о заключении под стражу. 14 апреля Печерский районный суд Киева отказался арестовать Виталия Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства на срок досудебного расследования до 10 июня.
23 мая 2016 Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры Виталия Касько.
После ухода из ГПУ Касько намеревался заняться адвокатской практикой и экспертной деятельностью в сфере уголовной юстиции.
С 7 августа 2019 - член Комиссии по вопросам правовой реформы.
когда принципиальность равна эгоизму и бзику, чтобы кого-то переломать, но только настоять на своем, даже если уже понял что не прав - это говно-говняжное
а если шеф приказал замять все дела и спустить на тормозах, а чел уперся рогом, чтоб доказать, что вор должен сидеть не в кресле депутата-прокурора-министра... так то вроде и неплохо (другое дело что ему это не дадут все равно сделать и выдавят из системы)
все прэлесно в меру )))))
Головне що він розуміє для чого існує прокуратура.