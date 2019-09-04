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Все про:ГПУ (3195) Ягланд (69) Касько (76) Кулик Костянтин (69) Рябошапка Руслан (84)

 Серед моїх заступників буде Касько, а Кулика не буде, - Рябошапка

Серед заступників нового Генерального прокурора не буде Костянтина Кулика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава ГПУ Руслан Рябошапка.

За його словами, вже є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

"Уже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поруч із собою. Це не Костянтин Кулик", - зазначив він.

Також Генпрокурор зазначив, що серед  його заступників точно буде Віталій Касько. Прізвища інших він пообіцяв оприлюднити незабаром.

Читайте також: Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146514
 
   
 Топ коментарі
 
Касько приличный человек,от таких Порошенко сразу избавился,нельзя ведь разоблачать прокуроров которые бриллианты воруют и немножко заносят Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6224
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похож очень на В Зеленского . Ему надо было идти на замену в квартал 95 , вместо Вована .только схуднуть .
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Касько приличный человек,от таких Порошенко сразу избавился,нельзя ведь разоблачать прокуроров которые бриллианты воруют и немножко заносят Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6224
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024


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Касько завалил реформу прокуратуры,соврал о получении жилья в Киеве.Очень мутный.Толку не будет.У зе или людей нет,или он ставит чьих-то приближенных по указке.
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Каськив посмел арестовать бриллиантовых прокуроров и сразу зашумели сливные бочки Серед моїх заступників буде Касько, а Кулика не буде, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9590
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Та хоч чорти з рогами. І чим швидше, тим буде краще
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З таким ніком про чорта не бажано говорити!
Чи вам, ольгінським тролям, пофіг?
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Жоден ольгінський бот не набере стільки друзів тому що їх час від часу деактивують, тим більше не може мати п'ятизначний номер.
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А чо' ти думаєш, шо друзі? Нащо читати 200 ч 300 дописувачів? Якщо це не робота? А от нападати скопом- це якраз.(одному написали- 200 прочитали).
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Ви не зрозуміли, ольгінських ботів деактивують дуже часто, друзів можна накрутити, а от реєстраційний номер ні, в нього номер 88911, а в мене наприклад 173780 і реєстрація від 2013 року, тобто він зареєстрований раніше за мене на 85000 ,ніхто не дав би йому ольгнічати стільки часу.
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А де можна подивитись номер? В профілі не бачу...
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Бачите, просто дивиться вверх, там де ви адресу сайтів забиваєте.
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При чому тут концтабір, номер реєстрації на ЦН, у вас- https://censor.net.ua/user/453327- Профиль
Юрій Олексієв Олексієв
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А я не кажу, що він бот!
Я кажу, що він - троль...
Він точно не із Зе'бобіків, а тому може бути тільки соєво-мокшанським...
У нас інших не буває...
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А, ну якщо "хто не зебобик той ольгінець" тоді да, я тоді теж з Ольгино, буковинського Ольгино.
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Ще раз!
Річ йде винятково з точки зору троллізму!
Ви не троль, тому вас і неможливо до когось віднести...
Це нік - точно троль!
А так як у нас є тільки два клани тролів (зебобіки та соєво-мокшанські) тому я його відношу до других...
Він чомусь мене вважає зебобіком, хоча я більш Міхобобік
Ну, то таке
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Судячи по часу його реєстрації на УН, тоді ні Пороха ні Зелі і близько не було.
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Я говорю про теперішній час...
Я, доречі, в 2014-2015рр топив тут конкретно за Пороха... І не тільки тут...
А потім зрозумів, що у нас Овоч 2.0
А цим Ніком в мене були діалоги, тому маю право судити...
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2024 год Рябой котоырй шпа все еще делит портфели и должности но на конкурс никто не идет...голая зарплата никого не устраивает...
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с Касько про$.б... грузинчигов к власти пускать нельзя!
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Круїз навколо світу з повістками був даремно?
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Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5608

Родился в 1976 году во Львове.
В 1998 году с отличием окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. В этом же году начал работу в органах прокуратуры в должности следователя Львовской транспортной прокуратуры.
С июня 1999-го по апрель 2002-го занимал должности старшего следователя, заместителя начальника следственного отдела управления надзора за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие прокуратуры Львовской области.
С апреля 2002-го по октябрь 2005-го работал в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины старшим прокурором отделов экстрадиции и поручений, правовой помощи, международного сотрудничества, договорно-правового отдела международно-правового управления.
С 2004 года является консультантом Совета Европы и других международных организаций в сфере уголовной юстиции и защиты прав человека, в частности, по вопросам применения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и практики Европейского суда по правам человека.
С октября 2005 г. по апрель 2007 г. занимался частной адвокатской практикой.
По возвращении в органы прокуратуры с апреля 2007-го по декабрь 2010-го возглавлял международно-правовое управление ГПУ.
В декабре 2010 года вернулся к собственной адвокатской практике. С октября 2013-го - партнер и руководитель департамента уголовного права адвокатского объединения Арцингер.
С мая 2014 года Виталий Касько назначен заместителем генерального прокурора Украины - Виктора Шокина
С сентября 2015 года - член исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (IAP).
15 февраля 2016 года Касько на брифинге заявил о том, что подал Шокину рапорт об увольнении из ГПУ. По его словам, "последней каплей стало очередное перераспределение обязанностей в ГПУ". "Шокин забрал у меня все функции и инструменты. Вести и контролировать дела, в том числе и дело "бриллиантовых прокуроров", - сказал он. В тот же день Генеральная прокуратура Украины удовлетворила заявление заместителя Генерального прокурора Украины Виталия Касько об отставке.
10 апреля 2016 Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Виталию Касько в мошенничестве на получение служебных квартир.
13 апреля 2016 Виталий Каско сообщил о том, что Генеральная прокуратура Украины вручила ему ходатайство о заключении под стражу. 14 апреля Печерский районный суд Киева отказался арестовать Виталия Касько и избрал меру пресечения в виде личного обязательства на срок досудебного расследования до 10 июня.
23 мая 2016 Апелляционный суд Киева снял арест с квартиры Виталия Касько.
После ухода из ГПУ Касько намеревался заняться адвокатской практикой и экспертной деятельностью в сфере уголовной юстиции.
С 7 августа 2019 - член Комиссии по вопросам правовой реформы.
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Ну тут хоч нормально, боявся що Голомшу призначать.
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Летун. Нигде долго не задерживался. Может не умеет работать? Может характер говнистый, сработаться ни с кем не может?
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а может наоборот принципиальный... и это неплохо?
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А почему принято считать что принципиальный это хорошо? Я считаю что часто принципиальный = характер говнистый.
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могу частично с Вами согласиться...
когда принципиальность равна эгоизму и бзику, чтобы кого-то переломать, но только настоять на своем, даже если уже понял что не прав - это говно-говняжное
а если шеф приказал замять все дела и спустить на тормозах, а чел уперся рогом, чтоб доказать, что вор должен сидеть не в кресле депутата-прокурора-министра... так то вроде и неплохо (другое дело что ему это не дадут все равно сделать и выдавят из системы)
все прэлесно в меру )))))
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А я тоже с вами согласен. Вопрос только в том какая у него принципиальность, но об этом знают очень немногие. Мы точно не узнаем.
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Тому ще це прокурор, який має користуватись КК, КПК а не емоціями чи політичним впливом.
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Это утопия. Ген. прокурор был есть и будет политической фигурой. И будет идти в фарватере власти которая его назначила.
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Ну це як подивитись, там же влада мінялась кардинально і кожен йшов зі своєю командою, не всі готові перевзуватись на льоту.
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Типично совковая кадровая характеристика.
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Все хорошо,но биографию подчистили.Не Шокина он стал замом,а замом махницкого.И это обо всем говорит.Вор махницкий поставил замом вора касько.
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йому пропонували 10 млн доллярів, а він навіть в реєстр не вніс.
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ну и класс ,что Кулика не взяли , как оно не старалось .
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Це не той Касько,що збирався будувати причали для кораблів з крапленим газом,а вийшов звичайний пшик.
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Прокурор збирався будувати? Може ви мали на увазі Каськів?
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да не, вся работа на россиянском ,пишу на автомате . а если на украинском .то просто вот так .так мне проще .Украинский родной разговорный , а писать приходиться на русском .
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Касько нормальний пацик
Головне що він розуміє для чого існує прокуратура.
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