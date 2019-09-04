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Все про:Житомирщина (446) наркотики (825) військовослужбовці (2502) Військова прокуратура (565)

 Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура. ФОТО

У Житомирській області правоохоронці затримали військовослужбовця контрактної служби, який займався продажем наркотиків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону.

Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура 01

21 червня 2019 року під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументували факт незаконного збуту наркотиків військовослужбовцем. "Товар" вилучено, а експертиза підтвердила, що це психотропна речовина - амфетамін.

4 вересня 2019 року цей же військовослужбовець знову продав амфетамін. Наркотичний засіб і гроші, отримані за нього торговцем, вилучено, а зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура 02

Наразі відбуваються обшуки за місцем проживання молодшого сержанта і огляд місця його затримання. Планується повідомлення військовослужбовцю-наркодилеру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волітерміном  від шести до десяти років із конфіскацією майна. Також готується подання в суд клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146510
 
 
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какая военная прокуратура? зелебоба же их сократил уже
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Ворог діє підступно. Не вийшло силою, так хоче посадити армію на наркоту.
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В мене для вас погана новина, там траву курять відсотків 80% і фєн нюхають десь половина, якщо не більше. Тільки не росказуйте нікому.
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А где покупатель , на фото только один в камуфляэе и фото наркоты нет. И що за наркодиллер,если с 21.06 по 4.09 ничего не продавал.
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Контрактники давно работают по совместительству наркодилерами ! А также полиция и военная прокуратура!
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