 Контрактника, який торгував наркотиками, затримано на Житомирщині, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону.

21 червня 2019 року під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументували факт незаконного збуту наркотиків військовослужбовцем. "Товар" вилучено, а експертиза підтвердила, що це психотропна речовина - амфетамін.

4 вересня 2019 року цей же військовослужбовець знову продав амфетамін. Наркотичний засіб і гроші, отримані за нього торговцем, вилучено, а зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі відбуваються обшуки за місцем проживання молодшого сержанта і огляд місця його затримання. Планується повідомлення військовослужбовцю-наркодилеру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волітерміном від шести до десяти років із конфіскацією майна. Також готується подання в суд клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

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