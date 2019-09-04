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 Політика України
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Все про:Крим (7382) ООН (1250) Гутерреш (74)

 ООН опублікувала доповідь Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Криму

Організація Об'єднаних Націй оприлюднила доповідь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Текст доповіді, який буде представлено 23 вересня на 74-й сесії ООН, опубліковано на офіційному сайті організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У висновках і рекомендаціях доповіді ООН про стан справ із правами людини в Криму сказано, що за звітний період організації "не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу Управління верховного комісара ООН із прав людини в Крим".

Також у доповіді є заклик до Росії виконати всі свої зобов'язання щодо дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права.

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"Не менш важливо забезпечити ефективне розслідування всіх заяв про жорстоке поводження, тортури і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити, щоб права на свободу вираження поглядів, мирних зібрань, асоціації, думки, совісті та релігії могли здійснюватися будь-якою особою або групою осіб у Криму без жодної дискримінації за будь-яких підстав.

Владі Російської Федерації пропонується поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження, введені щодо кримськотатарської громади, включно із забороною на діяльність Меджлісу, з метою збереження її представницьких інститутів. Крім того, владі Російської Федерації необхідно забезпечити доступність освіти українською мовою", - йдеться у висновках і рекомендаціях доповіді ООН.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146503
 
 
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Наочно показують за що з держав знімають санкції і дають рулити в ООН.
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Тобто світ не надто переймається правами людей.
Крім того, враховується, що криссіяни таки ходили на референдум.
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а СЕНС в тому, що гнід фашистських витягли з їхнього лайна і показали ВСЬОМУ СВІТУ. ООН опублікувала доповідь Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8564 і те що "референдум" був НЕЗАКОННИМ і те що на тому шоу приймали участь і окупанти і "гості" та йі підрахунки голосів сфальсифіковані
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і заскавчали гебельси пукіна і засіпалися в СУДОМАХ... бо це "зауваження" сраною-лопатою-по-хуцпатій мармизі окупантам фашиста пукіна
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А в крыму остались права?
ИМХО там только понятия. Ну и конечно право силы, куда ж без него.
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Ці рекомендації ООН не обов'язкові до виконання. Тобто невиконання рекомендацій не тягне за собою санкції.
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САНКЦІЇ ДІЮТЬ і так діють що в фєдєрастії ВЖЕ виють
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бесполезная трата слов и бумаги... словоблудие...
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Питання - зачим потрібна така організація, яка ні на що, окрім пустослів'я, не здатна?
І для чого весь світ тратить такі гроші на її утримання?
Наприклад, на 2 роки - 2018 і 2019 ООН отримала бюджет $5,4 млрд. І це в той час, коли в Африці люди недоїдають.
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