 В основу головної теми 26-го Львівського книжкового форуму лягли слова з вірша Чубая "Відшукування причетного"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фокусна тема фестивалю - "відшукання причетного" ("Відшукування причетного") - назва одного з віршів українського поета Григорія Чубая.

"Ми постійно шукаємо причетних до глобальних зрушень, так наче це знання дасть нам якусь владу над цими процесами. І шукаємо їх найчастіше десь ззовні, недооцінюючи власний вплив на все, що відбувається довкола. Пошук спільної мови з іншими і розуміння, з ким цієї спільної мови навіть не треба шукати; турбота про довкілля, свіжий погляд на закостенілі тези; зв’язок між поколінням; зрештою, перемога у війні - усе це залежить насамперед від кожної конкретної людини. Бо нема таких речей і явищ, до яких би ми не були прямо чи опосередковано причетні у цьому житті, навіть якщо ця причетність на перший погляд і не очевидна. І немає такої причетності, яка не передбачає відповідальність перед майбутнім, перед громадою і насамперед – перед власним сумлінням.

Недаремно в українській мові слово "причетний" співзвучне до слова "причина". А першопричина всього, що діється навколо, - людина. І не якась абстрактна і узагальнена, а завжди дуже конкретна: з плоттю, кров’ю і свідомістю.

На вибір цьогорічної фокусної теми надихнув один із віршів Григорія Чубая "Відшукування причетного". Крім того, у 2019 році ми відзначаємо 70-річчя від дня його народження", - пояснює автор концепції фокусної теми Вадим Карп’як, відомий український телеведучий та громадський діяч.

Читайте також: У Дніпрі стартував II Міжнародний книжковий фестиваль Book Space

Львівський форум проводиться з 1994 року. Співорганізатори: ГО "Форум видавців", Український інститут книги, Львівська міська рада, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація.

26 BookForum реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Дивіться також: Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Почесні гості 26 BookForum: Арундаті Рой (Індія), Ельчін Сафарлі (Азербайджан), Мар’ям Петросян (Вірменія).

Арундаті Рой - індійська екофеміністська письменниця, що пише англійською, активістка з питань соціальної справедливості й економічної нерівності, противниця неоліберальної глобалізації. Авторка двох сценаріїв і кількох збірок есе. Лауретка Букерівської премії 1997 року за роман "Бог Дрібниць", що став однією з найпопулярніших книжок і був проданий накладом понад 8 млн примірників. За свою активістську діяльність у 2002 році отримала Cultural Freedom Prize від Lannan Foundation.

Ельчін Сафарлі - сучасний азербайджанський письменник та журналіст. У своїх книгах розповідає про східні традиції, культуру, побут та кохання. Насамперед відомий як автор роману "Солодка сіль Босфору" (2008), в центрі сюжету якого - журналіст із Баку та "місто душі" Стамбул.

Мар’ям Петросян - вірменська письменниця у жанрі магічного реалізму та фентезі. Авторка роману "Будинок, в якому…" та казки "Казка про собаку, яка вміла літати".

Країни-учасниці 26 BookForum: Австрія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Ізраїль, Іран, Індія, Італія, Іспанія, Канада, Литва, Ліван, Македонія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Палестина (Ґаза), Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Шотландія, Японія.