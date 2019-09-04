 Комітет постійних представників країн ЄС підтримав продовження санкцій проти РФ, - постпред Точицький

Про це написав у твітері посол України в Бельгії, представник України в ЄС Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

"На першому засіданні після літньої перерви Комітет постійних представників країн ЄС узгодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжено і новим керівництвом інституцій ЄС", - зазначив він.

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Журналіст Рікард Йозвяк, зі свого боку, повідомив, що офіційне оприлюднення рішення очікується наступного тижня.

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Нагадаємо, Єросоюз спочатку ввів санкції 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року. Відтоді їх кожні пів року продовжують.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на дії в Україні: індивідуальні заходи щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб (до 15 вересня 2019 року); заходи у зв'язку з "незаконною анексією Криму і Севастополя" (до 23 червня 2020 року).