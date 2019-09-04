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 Комітет постійних представників країн ЄС підтримав продовження санкцій проти РФ, - постпред Точицький

Посли Євросоюзу 4 вересня погодили продовження санкцій проти Російської Федерації.

Про це написав у твітері посол України в Бельгії, представник України в ЄС Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ.

"На першому засіданні після літньої перерви Комітет постійних представників країн ЄС узгодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжено і новим керівництвом інституцій ЄС", - зазначив він.

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Комітет постійних представників країн ЄС підтримав продовження санкцій проти РФ, - постпред Точицький 01

Журналіст Рікард Йозвяк, зі свого боку, повідомив, що офіційне оприлюднення рішення очікується наступного тижня.

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Нагадаємо, Єросоюз спочатку ввів санкції 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року. Відтоді їх кожні пів року продовжують.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на дії в Україні: індивідуальні заходи щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб (до 15 вересня 2019 року); заходи у зв'язку з "незаконною анексією Криму і Севастополя" (до 23 червня 2020 року).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146500
 
   
 Топ коментарі
 
Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ/ А 95-й квартал: "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется /Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы
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Это точно, Европа теперь не может отказаться от продления санкций, т.к. при Порошенко их накрутили и они не могут теперь своему электорату сказать - мы ошибались, т.к. тупые...
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Это точно, Европа теперь не может отказаться от продления санкций, т.к. при Порошенко их накрутили и они не могут теперь своему электорату сказать - мы ошибались, т.к. тупые...
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это он прорубил спецом, чтоб гейропейцы замерзали и всё время покупали их газ Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ, - постпред Точицкий - Цензор.НЕТ 235
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Комитет постоянных представителей стран ЕС поддержал продление санкций против РФ/ А 95-й квартал: "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется /Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы
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Походу ты методичку всю общим гамузом скопипастил не сортируя.
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