 Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроект №2059 з'явився на сайті парламенту. Президент визначив його як невідкладний.

Крім позбавлення волі терміном до трьох років, за незаконний видобуток бурштину пропонують карати обмеженням волі на аналогічний термін, а також штрафами в розмірі 700-3000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 11,9-51 тис. грн ($500-2000).

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент Володимир Зеленський зажадав звільнення глав Управління Національної поліції в Житомирській області та СБУ відразу в трьох регіонах - Житомирській, Волинській та Рівненській областях, які відомі незаконним видобутком бурштину.