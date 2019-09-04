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Все про:в'язниця (204) бурштин (338)

 Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Документом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроект №2059 з'явився на сайті парламенту. Президент визначив його як невідкладний.

Крім позбавлення волі терміном до трьох років, за незаконний видобуток бурштину пропонують карати обмеженням волі на аналогічний термін, а також штрафами в розмірі 700-3000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 11,9-51 тис. грн ($500-2000).

Читайте також: Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент Володимир Зеленський зажадав звільнення глав Управління Національної поліції в Житомирській області та СБУ відразу в трьох регіонах - Житомирській, Волинській та Рівненській областях, які відомі незаконним видобутком бурштину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146498
 
   
 Топ коментарі
 
это реальная борьба, а свыня только крышевал со своими подельниками
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На наших ушах уже тонны лапши, навешанные барыгой и его командой, которая крышевала незаконную добычу янтаря. А команда Зеленского за короткий промежуток времени сумела принять много решений, которых при барыге мы так и не дождались.
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ну Петя тогда вообще ни о чём не думал Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 5341
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ботва російська постаралась.
а вам то чого радіти ? ви з ними за одне ?
якби я знала як допомогти, то написала би.
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Так трэба ломать схему...а не поддерживатьь коррупцию
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а за добычу песка незаконное тоже три года ?
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Взагалі то да, і піску, і гравію, а згодом і води.
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Уявляю що буде далі з узеленською командою. Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 8289
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Що може уявити твій шоколадний мозок? Хіба що ящик шоколадок рошен.
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Що уявити? Наприклад тебе на смітнику Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 8994
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Зоб побачити там тебе, непорозуміння старе?
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С твоим Г+Г в голове, ты вообще не можешь что-то представить. :D
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Я долго думал, почему г+г, а потом догадался, полушария у ЗЕмля н то тоже два, верхнее и нижнее
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а як отримати ліцензію на легальний видобуток бурштину ?
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поки мабудь ніяк...
поперше - де отримати? по-друге - в кого? в трете - цінність цого папірця (кому його тикати)))
і саме важливе - поки нема технічної їнвентаризації цих замель і поділу їх на квадрати "з адресою" (бажано не тільки на карті "з космосу" а і на папері і на місті "вєшками", щоб зрозуміти за що платити і скільки і як це буде ліцензуватися і гловне - перевірятися на місті (тобто контролюватися) плюс чим добувати і як це прив"язати до охорони навколишнього середовища...не кажу вже про реалізацію (куди, кому..) оцінку вартості... або зберігання камінців, охорона самого місця видобутку і техніки від диких копачів ... і все таке інше...
(пробачте, що багато слів)
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Є ще таке поняття як рекоеація, але по відношенню не до людини, а до середовища, хто буде платитиме за місячні ланшафти?
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я зрозумів (і в моєму опусі))) також є про це... трохи - ...і як це прив"язати до охорони навколишнього середовища ...)
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зе опять тупит, то есть все другое можно копать, лес можно рубить а посадят только за янтарь?))) какой през такие и законы
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Пока тупее тебя никого нет. Иди, поруби лес - узнаешь.
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Пока суд, пока туда сюда. Лучше сразу - расстрел на месте. Видел кыно "Ражденая ривалюцией".
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Нормальный закон....пороховате приготовиться
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Пороховате? Да там 73% кто ворует бурштын у страны, крышует и продаёт за кордрн голосовало за ЗЕпридурков!
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Видимо израильскую компанию по добычи заинтересовало сотрудничество
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Не розумію радості зебобіків.
Типу раніше незаконний видобуток не карався згідно КК. Просто всі на це ложили і продовжують ложити приймай хоть 300 років строку
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Пане Зе, а де анонсована легалізація?


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Йому потрібна легалізація,лише,для спільників Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 7277
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І 3 РОКИ за нелегальний видобуток.

цілком нормальний підхід..
МЕТОД 'БАТОГА І ПРЯНИКА'
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Смешной клоун. Все лицензии и разрешения будут продаваться оптом и в розницу, и добыча по бумажкам станет вполне законной. Только по бумажкам добываться будет килограмм янтаря, а фактически - 10. Чтобы побороть эту мафиозную систему, нужна согласованная с обществом глобальная стратегия развития страны, честный интеллектуальный лидер с колоссальным опытом, готовый умереть за идею, команда высокооплачиваемых профессионалов с огромными полномочиями и такой же ответственностью и абсолютно прозрачная схема контроля и подотчетности каждого их шага. Зелебобики, вы хотите сказать, что клоун, Богдан, Разумков и Стефанчук и есть такая команда ? Вам самим не смешно ?
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Нет бумажки дадут только своим. А чужих будут свдить.
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Щось ліс як знищували,так й знищують,звірів,рибу,довколишнє середовище... Така,ж,доля новацій цього пресидента Зеленский внес в Раду неотложный законопроект, которым предполагается сажать в тюрьму на 3 года за незаконную добычу янтаря - Цензор.НЕТ 9665
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честный интеллектуальный лидер с колоссальным опытом, готовый умереть за идею,

ПОРОШЕНКО Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 8964


команда высокооплачиваемых профессионалов с огромными полномочиями и такой же ответственностью

(БПП\ЄС) Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 2168
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Хорошо, старателей постараются сажать! Что с крышующими делать?
Что делать с крышующими игральный бизнес, понатыканный в каждом маломальском селении?
Понять и простить? Легализовать? А потери государства списать?
*** вашу маму, вы курва остановитесь когдато? Или вас остановят фонарные столбы и ветки деревьев!
Вы бл.ть даже не понимаете на что нарываетесь, страна умрет, а вас просто выжгут.
На страну вам насрать, а если вас начнут жечь, то до пятого колена и это будет по приколу!!!
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Да написать всё что хочешь можно! А кто и на какие средства это будет делать?
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в інше місце,вони,небажають... Одне зрозуміло - знов оскаженілі крадії Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 1382 Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 1382
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Зе... Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 1801

Пришел новый министр Спрашивает
-Как у проходят заседания уряда?
-Ну как, в понедельник бухаем
-Та не, я не пью
-Ну ок приходи сразу во ВТ там кокс
-Я не по н@ркоте
-Ну ок, тогда уже в среду. Девки будут
-Та я женат
-Слушай а ты не гей?
-Не
-Тогда в четверг тоже не приходи
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дуче взбешон - лічний візіт нє оставіл слєда
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Ну все! Главная проблема Украины решена! Теперь можно по шаурме и за рояль!
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Не до 3 лет - а от надо! Желательно 20 с полной конфискацией машин и домов купленных на янтаре.
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Даже в этом случае в наших реалиях сядут только рабочие. Они конечно те еще скоты, поганить землю на которой живут и срок, как по мне, заслужили, но проблему это вряд ли решит или даже серьезно уменьшит.
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Это, конечно, мило, но меня бы куда больше убедил арест ментов, СБУшников и чинуш, которые всё это крышуют. Но так можно и на Авакова выйти, а кто ещё спасёт нас от путча?
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надо создать такие лагеря из "янтарных сидельцев"(как при Сталине Беломор-канал строили) чтобы те, кто заработал на янтаре мильоны, восстанавливал леса, закопал лунные пейзажи, за высаженные 1тыс саженцев, и закопанные 500 котлованов- УДО!
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Ви подивіться,що ті копачі зробили природі.Це покарання - до трьох років.Від 4 до 6 з конфіскацією.
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Как по мне , нужно навести порядок в газовой сфере а потом и за янтарь главному менту яйца оторвать .. По конституции все недра принадлежат народу , по сути рыжому бандиту и ему подобным .
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А за взятку штраф в 17 тыс. гр. И что там с незаконым обагащением.Все маетки описали
машины арестовали. Или легче за за бурштыными старателями по лесам гоняться.Обратно пиаром занимается. Нашел крайних.Вся крыша бурштыная в Киеве сидит.
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Такого подарка полиция Авакова ждала очень долго. Это же можна со старателей брать в разы больше.
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Нова команда(збіговисько) грабіжників й гвалтівників України
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Грядет продажа украинской земли, во и готовят залежи для приватизации нужными людьми. И каждый день нелегальной добычи, вытягивает с карманов нужных людей миллионы.
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Вот запустят рынок земли, продадут легально эту землю какому-то юрлицу и будут копать легально, а простых зебилов - да штрафуйте и сажайте, им это нравится , вон как расхваливают законопроект *********** нарідого
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Що, волиняки, ваш вибір-ваша відповідальність!
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Копачі звичайно ж за Зеленського голосували))
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вообщем понятно, с рюкзаковым теперь подомнёт весь янтарный бизнес под себя...
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Давно пора. Вальцмана на янтарные нары. Говорят, они целебные...
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Ню-ню

Сдается мне, скоро мы обнаружим ЗЕБЕню и Бодю наструганными в шаурме Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину - Цензор.НЕТ 9876
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