 Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроект, яким передбачено саджати до в'язниці на 3 роки за незаконний видобуток бурштину

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний законопроект №2059 з'явився на сайті парламенту. Президент визначив його як невідкладний.
Крім позбавлення волі терміном до трьох років, за незаконний видобуток бурштину пропонують карати обмеженням волі на аналогічний термін, а також штрафами в розмірі 700-3000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 11,9-51 тис. грн ($500-2000).
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, президент Володимир Зеленський зажадав звільнення глав Управління Національної поліції в Житомирській області та СБУ відразу в трьох регіонах - Житомирській, Волинській та Рівненській областях, які відомі незаконним видобутком бурштину.
а вам то чого радіти ? ви з ними за одне ?
якби я знала як допомогти, то написала би.
поперше - де отримати? по-друге - в кого? в трете - цінність цого папірця (кому його тикати)))
і саме важливе - поки нема технічної їнвентаризації цих замель і поділу їх на квадрати "з адресою" (бажано не тільки на карті "з космосу" а і на папері і на місті "вєшками", щоб зрозуміти за що платити і скільки і як це буде ліцензуватися і гловне - перевірятися на місті (тобто контролюватися) плюс чим добувати і як це прив"язати до охорони навколишнього середовища...не кажу вже про реалізацію (куди, кому..) оцінку вартості... або зберігання камінців, охорона самого місця видобутку і техніки від диких копачів ... і все таке інше...
(пробачте, що багато слів)
Типу раніше незаконний видобуток не карався згідно КК. Просто всі на це ложили і продовжують ложити приймай хоть 300 років строку
цілком нормальний підхід..
МЕТОД 'БАТОГА І ПРЯНИКА'
ПОРОШЕНКО
команда высокооплачиваемых профессионалов с огромными полномочиями и такой же ответственностью
(БПП\ЄС)
Что делать с крышующими игральный бизнес, понатыканный в каждом маломальском селении?
Понять и простить? Легализовать? А потери государства списать?
*** вашу маму, вы курва остановитесь когдато? Или вас остановят фонарные столбы и ветки деревьев!
Вы бл.ть даже не понимаете на что нарываетесь, страна умрет, а вас просто выжгут.
На страну вам насрать, а если вас начнут жечь, то до пятого колена и это будет по приколу!!!
Пришел новый министр Спрашивает
-Как у проходят заседания уряда?
-Ну как, в понедельник бухаем
-Та не, я не пью
-Ну ок приходи сразу во ВТ там кокс
-Я не по н@ркоте
-Ну ок, тогда уже в среду. Девки будут
-Та я женат
-Слушай а ты не гей?
-Не
-Тогда в четверг тоже не приходи
машины арестовали. Или легче за за бурштыными старателями по лесам гоняться.Обратно пиаром занимается. Нашел крайних.Вся крыша бурштыная в Киеве сидит.
Сдается мне, скоро мы обнаружим ЗЕБЕню и Бодю наструганными в шаурме