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 Політика України
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Все про:ВР (5593) комітет (207) Рябошапка Руслан (87) Монастирський (5)

 Нардепи запросили Рябошапку на засідання правоохоронного комітету Ради

Народні депутати запросили Генерального прокурора України Руслана Рябошапку на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності в п'ятницю, 6 вересня, де будуть розглядати нагальні законопроекти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава комітету Денис Монастирський.

"Будуть лише законопроекти. Але буде Рябошапка", - сказав Монастирський.

Зазначається, що комітет ухвалив рішення на засіданні в п'ятницю розглянути низку законопроектів у сферах, які є предметами ведення цього комітету і які визначено як невідкладні. Серед цих законодавчих ініціатив буде президентський законопроект №1032 про внесення змін до низки законів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

Цією ініціативою президент України Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146492
 
 
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Саджати й не пересаджаати.... Все Петрове шобло в буцегарню.
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иди строй буцыгарни, сажатель... Не поместятся.. А еще новые скурвятся Нардепы пригласили Рябошапку на заседание правоохранительного комитета Рады - Цензор.НЕТ 8156
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Нардепы пригласили Рябошапку на заседание правоохранительного комитета Рады

Хотят подарить новую взамен рябой Нардепы пригласили Рябошапку на заседание правоохранительного комитета Рады - Цензор.НЕТ 9569
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"на рябошапке шапка горит". будем посмотреть.
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Зелебобы пригласили зелебобу на заседание зелебобного комитета.

В чем новость? Что это даст?
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