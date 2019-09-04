 Нардепи запросили Рябошапку на засідання правоохоронного комітету Ради

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава комітету Денис Монастирський.

"Будуть лише законопроекти. Але буде Рябошапка", - сказав Монастирський.

Зазначається, що комітет ухвалив рішення на засіданні в п'ятницю розглянути низку законопроектів у сферах, які є предметами ведення цього комітету і які визначено як невідкладні. Серед цих законодавчих ініціатив буде президентський законопроект №1032 про внесення змін до низки законів України про першочергові заходи щодо реформи органів прокуратури.

Цією ініціативою президент України Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

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