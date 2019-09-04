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Все про:Держприкордонслужба (2232) прикордонники (684) Харківщина (775) меморіальна дошка (82)

 Меморіальну дошку прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО, відкрили на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні у смт Золочів, що на Харківщині, відбулося відкриття меморіальної дошки воїну-прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Меморіальну дошку прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО, відкрили на Харківщині 01

Захід проводився на території Золочівського ліцею №3, де навчався герой.

Прикордонники, рідні та близькі загиблого, представники місцевих органів влади, учні та викладачі навчального закладу, де навчався Микола, зібралися, щоб таким чином вшанувати пам'ять про нього. Присутні хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіальної дошки вшанували пам'ять Миколи і всіх воїнів, які віддали своє життя за Україну.

Меморіальну дошку прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО, відкрили на Харківщині 02

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Меморіальну дошку прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО, відкрили на Харківщині 03

Життя прапорщика Постольного трагічно обірвалося 16 липня 2014 року в районі н.п. Сизе, що в Луганській області. Прикордонний наряд, який виконував завдання з охорони й оборони державного кордону України, потрапив у засідку. Склад наряду вступив у бій із бандитами, які вели інтенсивний вогонь зі снайперської і автоматичної стрілецької зброї. Під час вогневого протистояння прапорщик Микола Постольний і молодший сержант Максим Закопайло зазнали несумісних із життям поранень.

Меморіальну дошку прикордоннику Миколі Постольному, загиблому в 2014 році в зоні АТО, відкрили на Харківщині 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146491
 
   
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Герої не вмирають!
(дуже добра традиція...і приклад для дітей... )
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