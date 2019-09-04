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Все про:вибухівка (219) Нацполіція (8147) ректор (22) Тернопіль (102)

 Вибух у дворі Крисоватого пов'язую зі схожим інцидентом місячної давності, - начальник поліції Тернопільщини Богомол

Слідчі розглядають кілька версій щодо причини замаху на життя ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

"Наразі потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій: особиста помста, вимагання коштів і конфлікти, пов'язані із землею університету", - сказав Богомол.

За його даними, вибуховий пристрій було закладено біля входу до двору будинку Крисоватого близько 2:00.

"У потерпілого унаслідок вибуху розірвало кисть лівої руки, у дружини - осколкові поранення. Стан обох важкий, але стабільний, загрози їхньому життю немає", - запевнив начальник ГУНП області.

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Водночас він застеріг, що може бути загроза життю інших жителів міста, оскільки вбачає серійність у вибухах.

"Сьогоднішній інцидент я пов’язую з іншим, що стався місяць тому в центрі Тернополя, коли спрацювала вибухівка у подарунковій коробці на капоті іномарки… Не відкидаємо появу чергових вибухових пристроїв біля автомобілів чи місць проживання. Сьогодні ми проведемо засідання обласного антитерористичного центру, під час якого особливу увагу приділимо інформуванню людей, а особливо дітей, щодо заходів безпеки. Загалом закликаємо усіх, хто бачить щось підозріле, одразу звертатися до поліції", - сказав Богомол.

Нагадаємо, 4 вересня ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку. Його і дружину було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146490
 
 
 Топ коментарі
 
Хто поставив комаху начальником поліції?

Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол - Цензор.НЕТ 6343
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так и ректор (пострадавший) слегка крысоват....Крысоватов
(забанят с тобой... к едрене фене)))))))
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Хто поставив комаху начальником поліції?

Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол - Цензор.НЕТ 6343
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так и ректор (пострадавший) слегка крысоват....Крысоватов
(забанят с тобой... к едрене фене)))))))
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Прізвища у цій справі однозначно надають Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол - Цензор.НЕТ 1450
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Нах дедукция и индукция, по всем делам связанными с власть, бабло имущими есть только следующие варианты:
1. Перебрал, оборзел.
2. Неподелился, перешел дорогу.
3. Залез на чужое.
4. Потерял крышу (не путать с ^поехала крыша^), что проистекает из первых трех пунктов.
Попробуйте добавить новое), которое не входит в выше перечисленное.
ИМХО!
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Про дедукцию сарказм конечно,я уверен что мусор 100% знает кто это делает и почему... а с пунктами конецно согласен
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Входить до пункту 1.
/оборзел/ поняття дуже широке, а разом з /перебрал/ ) майже взяв та не віддав
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Пока таких крыс не начнут сажать пачками, за взяточничество и коррупцию, количество покушений, скорее всего, будет только расти.
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Взял у людей последние деньги, а дите не устроил.
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Это точно двор Крысоватого? Больше на черный ход букингемского дворца смахивает. Таки Эпоха Зубожиння закончилась...
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