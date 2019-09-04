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 Суспільство
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Все про:хабар (2735) опитування (400) Бекешкіна (38)

 Кожен четвертий українець зізнався, що вважає хабар нормою життя, - опитування

Під час проведення дослідження щодо оцінки населенням України якості надання адміністративних послуг 25% респондентів вважають, що хабар - "це вже норма нашого життя". Водночас лише 2% сказали, що з них протягом останнього року вимагали хабар.

Про це розповіла директор Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Ірина Бекешкіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"І причому те, що фіксуємо ми, соціологи, - дуже часто хабарі даються ініціативно. Коли ми запитували, чому люди дають хабарі, наприклад, 25% вважають, що це вже норма нашого життя. Тому з цим явищем треба боротися, але треба ще боротися у мізках наших людей", - наголосила Бекешкіна.

Водночас, згідно з матеріалами дослідження, 32,1% респондентів вважають, що люди дають хабарі, "бо так людям простіше і легше вирішити їхні проблеми", а 19,7% називають причиною те, що "з них вимагають хабарі".

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Окрім того, за результатами дослідження, проведеного в липні 2019 року, 8,8% опитаних зазначили, що їм особисто або членам їхньої родини впродовж останніх 12 місяців доводилося давати хабар за отримання адміністративних послуг.

Водночас, як додав заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук, посилаючись на результати вказаного дослідження, "менше 2% споживачів (адміністративних послуг. - Ред.) сказали, що з них вимагали хабар".

"Тому, якщо ми говоримо про кількість тих, хто дає хабарі, все ж таки треба, щоб і суспільство видужувало і робило висновки, чому ми нарікаємо на хабарі, якщо самі їх пропонуємо", - вважає Тимощук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146489
 
   
 Топ коментарі
 
Люди наївно думають, що корупція десь на верхах..
Аж ні, любчики, корупцію розплодили ми всі.
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Лише 25 % чесних громадян.
Решта не зізналась, що десь підмазувала.
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Мы даже знаем этого каждого четвертого (25%)! Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 7464
Каждый четвертый украинец признался, что считает взятку нормой жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 1850
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Папєрєдніки створили законодавчу систему, яка трактує Закони як дишло! Тому, щоб добитись правди в судах, і не тільки, громадяни вимушені давати хабарі! Підкреслюю, ВИМУШЕНІ!!! Поки є надія що молодозелені зруйнують цю практику, але є розуміння, що швидко цього не досягнути. Потрібна ревізія всього існуючого законодвства!
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