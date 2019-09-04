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 Суспільство
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 ДБР оголосило конкурс на 268 посад оперативників

Державне бюро розслідувань оголосило конкурс на 268 посад оперативних працівників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це директор ДБР Роман Труба написав у телеграмі.

"Ми чекали цього 1,5 року: поки Верховна Рада внесе зміни до законодавства, а всі документи будуть затверджені Кабінетом Міністрів. Думаю, лише співробітники ДБР зрозуміють, наскільки важливий цей день: ми оголошуємо конкурс на 268 посад оперативних працівників", - йдеться в повідомленні Труби.

Зазначається, що оперативні працівники виконуватимуть такі завдання: здійснення оперативного супроводу; оперативно-розшукова робота, виявлення злочинів, запобігання злочинам.

За словами директора ДБР, цей конкурс є унікальним не лише для очолюваного ним відомства, а й для системи правоохоронних органів країни загалом: "Ми перші, хто зможе взяти на роботу оперативника безпосередньо з університетських лав правових факультетів".

Труба додав, що їм ще не зайвим було б надати право на прослуховування, "але це наступна сторінка в історії".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146484
 
 
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біля 40 к/міс.
Я би на твоєму місці вартістю цікавився, а не зарплатою.
268 * на 20 к. доларів... непоганий заробіток
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Тобто це Портнов Порошенко заставив ГБР створити і Трубу поставити керівником?
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268 нарот не проглотит. то ли дело - "300 оперативников"! )
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Сколько стоит место не озвучил?
Знакомого сын после академии подавал документы в СБУ, долго проходил все проверки, полиграфы и т.п.
Всё на высшем уровне, но не взяли!
На вопрос почему, ответили - а у тебя нет кого-то, чтобы за тебя на верху порешал?
Ну вы поняли о чём парню намекнули.....
П.С. Он решать не стал и не жалеет!
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