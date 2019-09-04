 Буду балотуватися на наступних виборах мера Києва, - Кличко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кличко сказав на брифінгу в середу в Києві.
"Я буду балотуватися на наступних виборах, адже багато змін, проекти, які ми почали, я маю реалізувати", - сказав він.
Кличко зазначив, що бачить завдання у швидкій реалізації реформ у столиці.
Як повідомлялося, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.
поделись данными процента !!!!!
🤔
мені прикро, що руйную в вашій голови бездоганно чистий образ мера.
він багато проти себе зробив і це фото, відео зафіксовано, тому навряччі друге пришестя чекати від нього.
https://112.ua/kiev/arendatory-ucelevshih-kioskov-vozle-st-m-harkovskaya-soorudili-na-rynke-barrikady-361226.html
https://censor.net.ua/photo_news/395568/my_ostaemsya_bez_raboty_predlagayu_sleduyuschiyi_shag_idem_i_rozhyachim_blagoustriyi_vozle_stolichnogo
https://lb.ua/society/2016/06/26/338757_magazin_roshen_utselevshiy_vremya.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrLuFjD51JQ
https://censor.net.ua/photo_news/417789/neizvestnye_nochyu_razgromili_kioski_vozle_stolichnogo_metro_politehnicheskiyi_institut_fotoreportaj
https://censor.net.ua/ua/video_news/3115032/*********************************************************************************************************
Клычко - мэр !
Клыч, мы с тобой !!!!
сядь в спам, отдохни
зеленая падаль идет нах!
легитивного с 2 ходками выбрали.........
А боксер сделает фото ню с брательником и все бабы его........
Ктож при такой симпатичной мордашке и попке про мозги и опыт у кандидата спрашивать будет!!!!!!
Его ж как то выбрали!!!!!
П.С. Население - противоположность Гражданам!
А мог бы жить в славе и в уважении...
За друзей!
Они уже поддерживают Кличко?))))
Источник: https://stuki-druki.com/Aforizmi-Klichko.php Штуки-дрюки ©
Своим мнением можете миль пардон подтерется!)))
Жители Киева будут решать кто будет мером...
А Педаля много чего сделал для города)
И шанс у него поди побольше чем у ЗЕленых шавок!))))