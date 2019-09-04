 Буду балотуватися на наступних виборах мера Києва, - Кличко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кличко сказав на брифінгу в середу в Києві.

"Я буду балотуватися на наступних виборах, адже багато змін, проекти, які ми почали, я маю реалізувати", - сказав він.

Кличко зазначив, що бачить завдання у швидкій реалізації реформ у столиці.

Як повідомлялося, 4 вересня Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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