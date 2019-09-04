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 Події, Суспільство
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Все про:вакцина (153) тварини (135) Дежржпродспоживслужба (114)

 Вакцину від сказу для хижаків розкидатимуть із літаків, - Дежржпродспоживслужба

В Україні стартувала осіння кампанія з імунізації диких м'ясоїдних тварин від сказу за допомогою авіатранспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дежржпродспоживслужби.

"Під час кампанії з допомогою авіатранспорту буде оброблено всю територію України за винятком територій, що підпадають під заборону польотів літаків (зону NOTAM). Застосовуватиметься спеціальна антирабічна вакцина для пероральної імунізації м'ясоїдних тварин", - йдеться в повідомленні.

За словами Дежржпродспоживслужби, оброблять весь ареал, крім населених пунктів та водних плес із урахуванням ареалу проживання лисиць, а на всій території рівномірно розкладуть приманки. Саму вакцину розповсюдять за допомогою літаків, оснащених GPS і системами реєстрації скидання вакцини.

Систематичне проведення пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу знизить, а надалі звільнить територію України від сказу природно-осередкового типу", - запевняють у Дежржпродспоживслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146481
 
 
 Топ коментарі
 
Та, да. Чтобы 25 песов не заразили остальных. Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 648
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Я от думаю, деякі форуми потрібно оприскати...
Бо трапляються такі скажені індивіди...
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Я от думаю, деякі форуми потрібно оприскати...
Бо трапляються такі скажені індивіди...
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да но там на крыще купольного типа бронированное стекло стоит ну вы поняли адресок.... да и напротив бешенства не меньше...
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Починати треба з центрів всіх міст, особливо зі столиці. Вакциною від корупції, зрадництва та ... ой всього не перелікувати.
Нажаль такої немає, точніше вона є, але ми не готові на ліхтарях розвішувати носіїв хвороби(
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Та, да. Чтобы 25 песов не заразили остальных. Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 648
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чи грибники не повернуться з тихого полювання вже привитими?
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нарешті, зебілів поменшає Вакцину от бешенства для хищников будут разбрасывать из самолетов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9820
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"памєншуєт" - це по якому, стерво москальське?
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Над Конча Заспой и другими элит городками по Украине...ну чтоб отбить ненасытность в воровсте.
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Полетные карты говорят, что там летать низя....
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Лисів майже не буває здорових від сказу.
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Іжаки теж хворіють. Раніше не боявся іжака в руки брати, а тепер страшно(як почитав інтернет) .
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Дякую за інфу, скажу малій, бо в нас купа їжаків навколо хати шастає, ще ховрахи замучили.
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это очень хорошо!
... еще бы от иксодового клеща начали опрыскивать, вообще было бы супер.
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Идиотство общегосударственного масштаба... Вакцина капсюлируется в брикетах мясокостной муки. Раньше эти брикеты раскладывались охотниками, егерями УООР, и местными ветеринарами, вручную, на "мочеточках", звериных тропах, рядом с норами... При этом они прикрывались от воздействия атмосферных осадков кусками коры, палой листвой, стволами лежащих деревьев, естественными наклонёнными камнями, так как от воды они расползаются и портятся. А теперь представьте, что будет при разбрасывании брикетов с вакциной, с борта летящих самолётов и вертолётов... Учтите высоту, скорость свободного падения, скорость от поступательного движения летательного аппарата, последующий удар брикета о землю.... Потом, "точность разбрасывания", в местах обитания зверей, и воздействие осадков... И каков будет КПД от ТАКОГО" "вакцинирования"?... Короче, это будет "агромадное *****.ово...".
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При Януковиче... Потом всё "заглохло", когда охотники стали возмущаться... . Теперь всё возрождают...
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Треба ще драбини скидати, аби звірі на дерева позалазили, якщо вакцина зверху застрягне.
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Деньги на ветер, а чего еще можно ожидать от идиотской власти.
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над мокшанией сбросьте , от киниксберга до владивостока !
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Это нормальная современная практика. Например в США полным ходом так распространяют вакцину.
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