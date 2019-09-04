 "Фармак" штучно затягує суд щодо "Корвалолу", - адвокат "Дарниці"

Таку думку висловив представник "Дарниці" партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, коментуючи засідання Господарського суду Києва 4 вересня.

"Фармак" з метою затягнути спір за кілька годин до засідання подав документ по суті справи. Кодекс передбачає наше право відповісти їм на цей документ. Ми, природно, хочемо цим правом скористатися, щоб не ставити клієнта в слабку позицію", - пояснив він.

В результаті суд прийняв клопотання обох сторін і переніс розгляд справи по суті на 10 вересня. "Фармак" за цей час спробує посилити свою правову позицію черговим маркетинговим дослідженням про лікарський бренд "Корвалол Corvalolum".

"Очевидно, цей час потрібен "Фармак", щоб підготувати ще один доказ. Який в принципі не має врахувати суд", - додав адвокат.

Мамуня нагадав, що на минулому засіданні 28 серпня "Фармак" вже надав суду соціологічне дослідження, яке нібито показує, що населення України асоціює торгову марку "Корвалол Corvalolum" з компанією "Фармак". Адвокат підкреслив, що подібні дослідження не можуть служити доказом у суді. Опитування на замовлення "Фармак" проводився в серпні 2019 року, а предметом нинішнього судового спору є рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) за червень 2017 року.

Як повідомлялося, суд між "Фармаком" і "Дарницею" триває майже 15 років. Спочатку процес був ініційований "Фармаком", але цього разу "Фармак" виступає відповідачем, оскільки йдеться про позов "Дарниці" на рішення Апеляційної палати МЕРТ, винесене в 2017 році на користь "Фармак".

Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Проте, в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата (МЕРТ) визнала визначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно "Фармак". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, зі свого боку, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Експерти фармринку зазначали, що перемога "Фармак" у цій справі може мати негативні наслідки для українських пацієнтів, оскільки монополія одного виробника призведе до підвищення ціни на "Корвалол".

АТ "Фармак" засноване в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

"Корвалол" - седативний препарат, який виробляють багато фармацевтичних підприємств пострадянських країн. Продається у формі оральних крапель.