 70% тих, хто вступили у 2019 році до військових вишів, - цивільна молодь, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Майже 70% вступників — це особи з числа цивільної молоді, 30% — військовослужбовці. До 25% збільшилась частка випускників ліцеїв, у тому числі, з посиленою військово-фізичною підготовкою, 16% вступників — жінки. Найбільшу популярність серед випускників ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою мали Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військова академія (м.Одеса). Найпопулярнішими серед цивільної молоді були високотехнологічні спеціальності.

Про це сьогодні, 4 вересня, під час брифінгу у пресцентрі Міністерства оборони України повідомив заступник директора Департаменту військової освіти і науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України полковник Вадим Артамощенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В українських танкових військах вперше з'явилися дівчата, - Міноборони

Офіцер також поінформував, що у 2019 році до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти прийнято на навчання 77 сиріт, 11 осіб з сімей загиблих військовослужбовців та 254 особи з сімей військовослужбовців, які брали участь в АТО/ООС, що становить 12% від загальної кількості зарахованих.

Всього в 2019 році до військових вишів прийнято понад 3 тисячі курсантів, слухачів і ліцеїстів.