 В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда

Про це сказано на сторінці Міністерства інформаційної політики у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Юристи міністерства проаналізують відповідне рішення Одеської облради і ретельно з'ясують, які є юридичні підстави для усунення відомого художника із обійманої ним посади", - йдеться в повідомленні.

Після цього міністерство обіцяє "діяти в межах своєї компетенції для врегулювання конфліктної ситуації, яка має значний суспільний резонанс".

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.

Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".

7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.