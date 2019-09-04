 В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда

Про це сказано на сторінці Міністерства інформаційної політики у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Юристи міністерства проаналізують відповідне рішення Одеської облради і ретельно з'ясують, які є юридичні підстави для усунення відомого художника із обійманої ним посади", - йдеться в повідомленні.
Після цього міністерство обіцяє "діяти в межах своєї компетенції для врегулювання конфліктної ситуації, яка має значний суспільний резонанс".
У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.
Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.
Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".
7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.
Мемуари изгнанника или как прославіться,не отходя от туалета..
Ройтбурд пытался сделать в Одессе крутой музей. Но совок и рагульство всегда готовы отжать позиции у тех, кто вводит в Украине европейские стандарты
Александр Ройтбурд
Для усиления взаимопонимания с поляками надо поставить еще немножко памятников Бандере и Шухевичу
Одесский художественный музей не отдаст "русскому миру" наследие южнорусских художников. Они наши
Если бы я был президентом, я бы не лишал гражданства Саакашвили и попросил все каналы предоставить ему эфир
Реставрация совкового нейминга - плевок в лицо Украине. Вы хотите видеть Одессу в серой зоне типа "ДНР" с бомжами и гопниками?
можна сказати Що,дійсно, це "******** підхід".
The Birth of Venus Александр Ройтбурд • 2011
ридаю.гіркими сльозами..
не бачу тут народження..