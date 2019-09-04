EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Команда Зеленського проти Кличка Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  2503  23
Все про:Кабмін (3077) Міністерство культури (161) звільнення (630) Ройтбурд (4)

 В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда

Міністерство культури, молоді та спорту України висловлює стурбованість ситуацією навколо звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Про це сказано на сторінці Міністерства інформаційної політики у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Юристи міністерства проаналізують відповідне рішення Одеської облради і ретельно з'ясують, які є юридичні підстави для усунення відомого художника із обійманої ним посади", - йдеться в повідомленні.

Після цього міністерство обіцяє "діяти в межах своєї компетенції для врегулювання конфліктної ситуації, яка має значний суспільний резонанс".

В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда 01

У середу, 4 вересня Одеська облрада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Олександр Ройтбурд очолював Одеський художній музей з березня 2018 року.

Художник збирається оскаржити своє звільнення в суді. Рішення Одеської облради він назвав таким, що належать "швидше до сфери психопатології, ніж юриспруденції".

7 вересня прихильники Ройтбурда збираються влаштувати акцію протесту біля будівлі Одеської облради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146477
 
 
 Топ коментарі
 
Это художник с мировым именем в отличие от вас безымянных ботов
 показати весь коментар
 
Дмитрий Кулеба
Ройтбурд пытался сделать в Одессе крутой музей. Но совок и рагульство всегда готовы отжать позиции у тех, кто вводит в Украине европейские стандарты

Александр Ройтбурд
Для усиления взаимопонимания с поляками надо поставить еще немножко памятников Бандере и Шухевичу
Одесский художественный музей не отдаст "русскому миру" наследие южнорусских художников. Они наши
Если бы я был президентом, я бы не лишал гражданства Саакашвили и попросил все каналы предоставить ему эфир
Реставрация совкового нейминга - плевок в лицо Украине. Вы хотите видеть Одессу в серой зоне типа "ДНР" с бомжами и гопниками?
 показати весь коментар
 
Видел. Честь имею быть знакомым лично!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это художник с мировым именем в отличие от вас безымянных ботов
 показати весь коментар
 
 
также как и тебя. Но, может, у вас принято рассматривать гениталии родителей, а у нас не принято.
 показати весь коментар
 
Ройтбурд.
Мемуари изгнанника или как прославіться,не отходя от туалета.. В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда - Цензор.НЕТ 4803
В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда - Цензор.НЕТ 1777
 показати весь коментар
 
Дмитрий Кулеба
Ройтбурд пытался сделать в Одессе крутой музей. Но совок и рагульство всегда готовы отжать позиции у тех, кто вводит в Украине европейские стандарты

Александр Ройтбурд
Для усиления взаимопонимания с поляками надо поставить еще немножко памятников Бандере и Шухевичу
Одесский художественный музей не отдаст "русскому миру" наследие южнорусских художников. Они наши
Если бы я был президентом, я бы не лишал гражданства Саакашвили и попросил все каналы предоставить ему эфир
Реставрация совкового нейминга - плевок в лицо Украине. Вы хотите видеть Одессу в серой зоне типа "ДНР" с бомжами и гопниками?
 показати весь коментар
 
 
- У нас планировалась выставка современного искусства. Александр Ройтбурд завез свои картины, началась развеска. Повесили первый зал, утром сотрудники говорят, что там неприятный запах. Крыса что ли сдохла? Мы начинаем принюхиваться и, простите меня, воняет дерьмом. Стыдно невероятно, музей, все-таки, храм муз! Мы доходим до стены, где висят большие холсты Ройтбурда и, не веря себе, не веря своему носу, понимаем, что запах исходит от холстов. Берем лупу, начинаем смотреть - видим легкий налет лессировки. Берем тряпочку со спиртом, проводим по холсту и на тряпочке остается характерный желтый налет. И мы понимаем, что мы нюхаем дерьмо. Мы не знаем зачем это, может, чтобы выразить какой-то концептуальный подход? - возмущается Островский на видео. Ройтбурт и дерьмо
 показати весь коментар
 
 
З претензією на суміш Босха та Сальвадора Далі
 показати весь коментар
 
ФОТОШОП,РЕТУШОВАНИЙ ГІВНОМ..
можна сказати Що,дійсно, це "******** підхід". В уряді вивчають ситуацію зі звільненням Ройтбурда - Цензор.НЕТ 8293
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору