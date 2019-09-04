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 Політика України
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Все про:допит (519) Порошенко (9623) ДБР (463)

 ДБР знову викликало Порошенка на допит

Державне бюро розслідувань викликало п'ятого президента України, а наразі нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка на допит на 6 вересня.

Про це "Українським Новинам" повідомив представник ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний допит заплановано на 6 вересня", - сказав він.

Повістку про виклик на допит вже направлено.

Нагадаємо, 3 вересня мав відбутися допит Порошенка у ДБР, проте його було перенесено, оскільки Порошенко перебував на засіданні Верховної Ради.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Зі свого боку, адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко тільки є свідком у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146473
 
 
 Топ коментарі
 
Чесній людині нічого боятися допитів в ДБР.. ГБР снова зовет Порошенко на допрос - Цензор.НЕТ 1789
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Пора уже "почётно" в наручниках из Рады....ну как Мосийчука! Вот шоу будет!
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Ни в коем случае! Своё корыто должен выпить медленно и до дна.
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Ну прийде. ну погавкають хто хоче, отримають шекель. і ділов то. хоча при нинішній прчесній владі скоріше порошенко отримає пару нових справ, ніж кум пуйла...ібо кум пуйла персона недоторкана! сам баканов, рябошапка з аваковим мовчать
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Это тот Портнов, который обеспечил юридическое обоснование возврата Фирташу 17 млрд кубов газа, конфискованного Юлей?
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Зеленського?Майте терпіння,прийде час,посадять.
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А оця шарашкина контора ДБР ще чим небудь,крім викликів Порошенка на допити,займається?
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а шо їм пєца? а от викачати з нього бабло - ото дєло. У нас як? Імущєство і власть як блізнєци-браття. Потіряв власть - заберуть все, не тільки награбоване
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петька хитрый а вдруг спросят как он хотел отжать санаторий у слепых в конча заспе. а там доказательств на 15 томиков. и главное кум уже не поможет.
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нет не портнов а прокуратура при януковиче в кабмине которого работал петя.
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Не бреши! На порошенко доказы прокуратура при яныке собирала? Ты совсем заболел? А портнов не при яныке работал? Придурок.
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а я и не брешу это украинские журналисты "брешуть" .
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Не хочешь выглядеть дурачком не пиши ерунду.
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вот тебе . в 2014 году порошенко просил своего соратника портнова помочь в рейдерстве базы отдыха ивушка в конча заспе. набирай читай .
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В 2014 портнов смылся на россию. Ну не неси херню! И не читай российские сайты или давай ссылку.
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набери как порошенко у слепых базу отобрал и наслаждайся.
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Информацию в студию. С источником. Жду. Иначе ты пиз*обол.
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ты что не можешь набрать простое предложение вася? там несколько источников сразу. не тупи.
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Ну давайте уже хотябы электронный браслет....
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На Пороха в ГБР одиннадцать дел. За коррупцию? Нет. Может за воровство? Тоже нет. За применение украинской армии на украинском Донбассе! Во как.
Зебилы! Вы хоть понимаете, что весело улюлюкая, вы роете себе яму. Ну, чисто гипотетически, у ГБР что то сложилось, что дальше? Какая реакция будет у воевавших, когда они узнают что Пороха судят за то, что они воевали? Сами догадаетесь? Или подсказать?
Все помнят кадры новостей за 2014 год, когда гражданские преграждали дорогу нашим колонам? Так вот, если бы нас теперешних, да вернуть туда, в 2014, то эти гражданские заслоны разлетались бы как кегли.
Я это к чему, вы, зебилы, чисто внешне, ни чем не отличаетесь от даунбасят.
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Бесполезно обращаться к зеблам. Это быдло. которое проголосовало не за зеленского как такового. Оно проголосовало за волшебника. Который им все даст.
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Я понимаю, но поражаюсь отсутствием инкстинта самосохранения. Обычно у безмозглых очень развит этот инстинкт.
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У ватоцефалів інстинкт ШАРИ переважає інстинкт самозбереження.
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Ты лжешь. Даже лень тебя мордой в дерьмо тыкать.
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паРашник, вали на свою паРашу. Не тебе, убогому, о Порохе писать. Пиши про свое *****!!!
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чого ви так волаєте? хто такі ці зебіли?
і чого вам так шкода того Порошенку?
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У тебя явно не юридическое образование, ты не понимаешь что такое прецедент. Иначе ты не ставил бы идиотских вопросов.
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у мене технічна ...та трохи читав детективів.
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Ладно, поясню. Допустим, Пороха признали виновным в применении армии на Донбассе, тогда все его приказы становятся преступными, а все воевавшие там на стороне Украины - преступниками. Ты думаешь мы будем сидеть на жопе, и ждать, когда нас объявят преступниками?
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и правда что..
надо посыпать хлоркой и закопать поглубже!!!
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вы же без пороха не интересны никому ))) о чем вы будете писать, как коров подоили и сколько бетона сегодня намесили))
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Он не ушёл. ОН продолжает смердеть. "Труп надо закопать". Желательно в тюрьме пожизненно. А всё "нажитое непосильным трдуом" - под конЬфиксацию !!!
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А чего же ты не пришел в Киеве на Крещатик 24.08.2019 в 11:00, и не сказал всем там находившимся, что они банда ублюдков?
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сегодня, костюм пошитый из ткани-шотландтки, обладает замечательными свойствами при арестах, вызовах на допросы, ловле на взятках,..... . знаменитая чеховская людмила со своей шапкой-невидимкой - уже далёкое прошлое )
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Беня отроттердамил всю Украину . Смотрите зебобики Г+Г , скоро из Украины Беларусь или мацковия получатся , доприкалываетесь
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Да шо с ним церемониться? Мешок на голову (как он Саакашвили) и подсрачниками по толстой упитанной жопе гнать аж до ГБР!
А перед этим можно и на вертолёте покатать... Над Черным морем... Чтобы обосрался, опасаясь возможного "катапультирования" без парашюта. Правда там будет вони !!!!
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