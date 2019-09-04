 ДБР знову викликало Порошенка на допит

Про це "Українським Новинам" повідомив представник ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Наступний допит заплановано на 6 вересня", - сказав він.
Повістку про виклик на допит вже направлено.
Нагадаємо, 3 вересня мав відбутися допит Порошенка у ДБР, проте його було перенесено, оскільки Порошенко перебував на засіданні Верховної Ради.
Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.
Зі свого боку, адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко тільки є свідком у двох справах ДБР.
25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".
Зебилы! Вы хоть понимаете, что весело улюлюкая, вы роете себе яму. Ну, чисто гипотетически, у ГБР что то сложилось, что дальше? Какая реакция будет у воевавших, когда они узнают что Пороха судят за то, что они воевали? Сами догадаетесь? Или подсказать?
Все помнят кадры новостей за 2014 год, когда гражданские преграждали дорогу нашим колонам? Так вот, если бы нас теперешних, да вернуть туда, в 2014, то эти гражданские заслоны разлетались бы как кегли.
Я это к чему, вы, зебилы, чисто внешне, ни чем не отличаетесь от даунбасят.
і чого вам так шкода того Порошенку?
надо посыпать хлоркой и закопать поглубже!!!
А перед этим можно и на вертолёте покатать... Над Черным морем... Чтобы обосрался, опасаясь возможного "катапультирования" без парашюта. Правда там будет вони !!!!