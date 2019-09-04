 Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення. ВIДЕО

За словами Кличка, таке рішення суперечить закону і може привести до двовладдя в Києві. Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кличко підкреслив, що за Конституцією глава міста повинен бути обраний на виборах.

"У 2003 році Конституційний суд чітко визначив, що головою КМДА може бути призначена тільки людина, яку кияни вибрали міським головою. Тобто людина, яку обрали мешканці столиці. Аналогічна норма є в статті 141 Конституції України. Діючи таким чином, у президента вирішили позбавити права на вибір влади. Адже владу призначають люди", - цитує Кличка Обозреватель.

"Якщо бажання є стати главою КМДА - будь ласка, беріть участь у наступних виборах. Інакше це руйнування децентралізації, це руйнування самоврядування в столиці. І не тільки в столиці, бо столиця - це приклад для всієї країни", - сказав він.

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Кличко пов'язав сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів з "бажанням партії влади очолити мерію", пише РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про децентралізацію, то такі кроки, які робляться, - це навпаки, централізація. Я переконаний, ключове завдання - люди повинні вибирати людину, яка відповідальна виключно перед ними. А не призначати людину зверху, яка відповідає тільки тій вертикалі, звідки її призначили", - зазначив Кличко.

Кличко заявив, що проти нього розгорнуто кампанію з дискредитації - брехливі сюжети в ЗМІ, кримінальні провадження.

"Я як обраний мер буду далі працювати і втілювати ті зміни, які ми почали в столиці. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обирали мене на виборах міського голови. Я впевнений, що дії, які відбуваються, йдуть врозріз з децентралізацією та перетвореннями в столиці", - сказав Кличко на брифінгу.

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"Уряд зробив крок до того, щоб у столиці було введено двовладдя. А по суті - пряме президентське правління. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обрали його київським міським головою", - цитує Кличка Інтерфакс-Україна.

Мер висловив переконання: "Такими діями намагаються позбавити людей права обирати владу. Це неконституційно і суперечить законодавству про місцеве самоврядування".

При цьому мер додав, що не отримував офіційних документів про звільнення.