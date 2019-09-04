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 Політика України
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Все про:КМДА (687) Кличко (687) звільнення (630)

 Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення. ВIДЕО

Мер Києва прокоментував рішення Кабінету міністрів України, який погодив його звільнення і направив відповідне звернення до Офісу Президента.

За словами Кличка, таке рішення суперечить закону і може привести до двовладдя в Києві. Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кличко підкреслив, що за Конституцією глава міста повинен бути обраний на виборах.

"У 2003 році Конституційний суд чітко визначив, що головою КМДА може бути призначена тільки людина, яку кияни вибрали міським головою. Тобто людина, яку обрали мешканці столиці. Аналогічна норма є в статті 141 Конституції України. Діючи таким чином, у президента вирішили позбавити права на вибір влади. Адже владу призначають люди", - цитує Кличка Обозреватель.

"Якщо бажання є стати главою КМДА - будь ласка, беріть участь у наступних виборах. Інакше це руйнування децентралізації, це руйнування самоврядування в столиці. І не тільки в столиці, бо столиця - це приклад для всієї країни", - сказав він.

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Кличко пов'язав сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів з "бажанням партії влади очолити мерію", пише РБК-Україна.

"Якщо ми говоримо про децентралізацію, то такі кроки, які робляться, - це навпаки, централізація. Я переконаний, ключове завдання - люди повинні вибирати людину, яка відповідальна виключно перед ними. А не призначати людину зверху, яка відповідає тільки тій вертикалі, звідки її призначили", - зазначив Кличко.

Кличко заявив, що проти нього розгорнуто кампанію з дискредитації - брехливі сюжети в ЗМІ, кримінальні провадження.

"Я як обраний мер буду далі працювати і втілювати ті зміни, які ми почали в столиці. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обирали мене на виборах міського голови. Я впевнений, що дії, які відбуваються, йдуть врозріз з децентралізацією та перетвореннями в столиці", - сказав Кличко на брифінгу.

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"Уряд зробив крок до того, щоб у столиці було введено двовладдя. А по суті - пряме президентське правління. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обрали його київським міським головою", - цитує Кличка Інтерфакс-Україна.

Мер висловив переконання: "Такими діями намагаються позбавити людей права обирати владу. Це неконституційно і суперечить законодавству про місцеве самоврядування".

При цьому мер додав, що не отримував офіційних документів про звільнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146471
 
   
 Топ коментарі
 
киевлян не интересует мнение Зеленых макак !
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женя в отличии от тебя Виталик личность а ты так кацапен трорлен из под моста слаувянского геде мотроыло тёлко жарил на 5 рых Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, - Кличко о решении по его увольнению - Цензор.НЕТ 3062
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Хто там чтобы не звиздел на фоне плеяды-Омельченко-Черновецкий-Попов Кличко превый настоящий мер Киева. Возможно и последний, посмотрим кого жидокоманда назначит.
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А РАЗВЕ КЛИЧКА УВОЛЬНЯЮТ??????? 😂😅😂
ИЛИ КЕРНЕС С ТРУХАНОМ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ?????? 😂😅😂
КАК ЛЮБЯТ ПРАХОПЭСЫКИ БРЭХАТЬ И МАНИПУЛИРОВАТЬ. ПРЯМ ХЛЕБОМ НЕКОРМИ. 😂😅😂
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Тут как не крути, а все четко и понятно. И юристы Зеленского явно облажались.
Согласно решения КС по Делу № 1-45/2003 от 25 декабря 2003 года

Киевскую городскую государственную администрацию может возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой, которое Президентом Украины назначается председателем Киевской городской государственной администрации. Нравится это или нет, но на данный момент лицом, избранным Киевским городским головой является Кличко. Другого нет. Единственный момент, что можно сделать не нарушив закон, это снять Кличко с должности (потому как КС не разъясняет кто может снимать с должности главу КГГА) и назначить временно исполняющим обязанности кого-то другого до выборов мера. Но это уже получается как-то скользко. Поточу что если к примеру на следующих выборах снова выиграет Кличко, то президент будет обязан его назначить главой КГГА.
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И ШО МЕШАЛО УЗАКОНИТЬ РЕШЕНИЕ КС???????? 😂
НЕУЗАКОНИЛИ, ИМЕЕМ ТО, ШО ИМЕЕМ. 😂😅😂
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Тем не менее разъяснение есть.

2. Решение Конституционного Суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Решение Конституционного Суда Украины подлежит опубликованию в "Віснику Конституційного Суду України" и в иных официальных изданиях Украины.
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ТА ТЫ ШО??????? ОСОБЕННО КОГДА УЖЕ ИМЕЮТСЯ ПРЕЦЕДЕНТЫ ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ДРУГ ДРУГУ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ. 😂😅😂
ЕЩЁ РАЗ ********, СНАЧАЛА НУЖНО ПРИНИМАТЬ ЗАКОНЫ, А ПОТОМ ТРЕБОВАТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ. ЕСЛИ НЕТ ЗАКОНОВ, ТО НЕЧЕГО ОПИРАТЬСЯ НА ХОТЕЛКИ, И ПРЕЦЕДЕНТЫ. ТЕМ БОЛЕЕ ШО ПОКА УКРАИНА ВОЛЕЮ ***** РЕФОРМАТОРА ВЕЛИКОГО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРИНЯТИЯ РИМСКОГО СТАТУСА, ГДЕ ТАКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ ПРИНЦИП ПРЕЦЕДЕНТОВ ЕСЛИ НЕТ ЗАКОНА. 😂😅😂
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Если у Вас есть конкретные факты прецедентов, то назовите их пожалуйста. В данном случае решение КС никто не отменял покуда. И что за манера орать на весь форум? Веса Вашим словам это не прибавляет, а глаза режет. К тому же я скорее противник Порошенко, нежели сторонник Зеленского. И в сим меня обвинять не нужно. Я стараюсь рассуждать логически и аргументированно. Если лично Вам это не нравится - это Ваши проблемы.
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ДЛЯ НАЧАЛА ПРИМЕРЫ НАРУШЕНИЯ ТОГО РЕШЕНИЯ КС, ПРОТИВ КОТОРЫХ ТЫ НЕВОЗРАЖАЛ - ПРИ МЕРАХ ЧЕРНОВЕЦКОМ И ГЕРЕГЕ, БЫЛИ СОВСЕМ ДРУГИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИЕВА. 😂😅😂
И УЗАКОНИТЬ РЕШЕНИЕ ТОГО КС ТАК НЕУДОСУЖИЛСЯ НИКТО. НИ ЮЩАРА, НИ ПАРАШОНКА. БО ИМ ТАКОЕ БЫЛО НЕНУЖНО. ИХ ИНТЕРЕСОВАЛИ ЛИБО РУЧНЫЕ МЕРЫ, ЛИБО СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕУГОДНЫХ. 😂😅😂
НУ ПРО БУКВЫ. ТЕМ КОМУ ЗАКЛАДЫВАЕТ УШИ ОТ КРИКА БУКВ, РЕКОМЕНДОВАНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПСИХИАТРУ. БО БУКВЫ КРИЧАТЬ НЕУМЕЮТ, ДАЖЕ В ПРОГРАММАХ ОЗВУЧИВАНИЯ ТЕКСТОВ. ТАК ШО СЧАСТЛИВОГО ВИЗИТА. 😂😅😂
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Виталий, лучше не влезай.Это банда, которая рвется к полной и бесконтрольной власти
запросто пойдёт по трупам.Одним из важнейших пунктов при захвате власти - это контроль
над столицей, что бы не допустить протесты и тем более Майдан.

И это не преувеличение. У нас в Беларуси такое было и захват
и убийство тех, кто стоял на пути. И не активистов или журналистов, а целых
министров МВД.
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та ты иди разбирайся с бандой батька!
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Так он жешь не парахабот, его то за что? Пфф Кабмін зробив крок до введення в Києві прямого президентського правління, - Кличко про рішення щодо його звільнення - Цензор.НЕТ 7369
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Кличка выбрали киевляне и по закону они и только имеют право назначить нового. А то что Зеленскому что-то не нравиться, то это он пусть при себе оставит. Надо работать с тем что есть. А то он уже начинает с себя царя корчить.
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Сегодня проезжал Крестом. Посмотрел на каштаны, вспомнил одного назаначенного уркй из енакиево киевского мэра. Сашку Жопова. Каштаны им. Попова-Жопова на Кресте рассмотрел. Ну те, что якобы Бриотти за сумасшедшие деньги купленые. Так я это к тому, что одно чмо то же на Киев замахивалось. теперь в Параше.
P.S. НИ ЧЕМУ ДЕБИЛА ИСТОРИЯ НЕ УЧИТ. Особенно если дебил с проЗЕленью.
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Расчет на то, что их будут защищать ихние избиратели. Уже слышен запах гражданской войны.
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Их избиратель - туповатый лох с пролежнями от дивана. Более чем посмотреть телек и пообсуждать на кухне они ни на что не способны. 24 августа это показало.
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на 90% да, но есть 10% активных людей. Посмотрите на уличные бои в Киеве 18-19 лютого 14го года. Это избиратели януковича, тоже ленивые жадные до халяви и не способные выбратся с родного города. Как то так.
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Вопрос ведь даже не в том, что в этот раз могут и выиграть. А в том что грядет, есть центры масс и массы вокруг них и есть конфликт. Так как это все граждане Украины, то все готово для гражданского конфликта.
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Овощь в Параше . а Попов в Киеве ,а иногда в австрийском доме .
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А вы где заметили работу? Что-то было экономику, про улучшение жизни украинцев? Нет им не до этого.
Пацнчики конкретно занимаются дележкой, перераспределением, концентрацией власти, отстранением (законными и незаконными способами) неугодных.
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Их избиратель - туповатый лох с пролежнями от дивана. Более чем посмотреть телек и пообсуждать на кухне они ни на что не способны. 24 августа это показало.
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Клык имя и славу променял на 30 серебрянников , теперь оно чмо поганое !
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Юрий Касьянов
18 ч. ·

27 ноября 1996 года молодой тогда ещё президент Республики Беларусь обманом разогнал оппозиционный ему Верховный Совет, и ввёл в действие новую Конституцию, наделившую Батьку царскими полномочиями. Депутаты, несогласные с политикой Лукашенко, были арестованы. Новый двухпалатный парламент стал карманным органом администрации президента. Народ ликовал.
21 сентября 1993 года президент Российской Федерации Борис Ельцин указом № 1400 распустил Верховный Совет, но Конституционный суд признал его решение незаконным. Через три дня экстренно созванный X чрезвычайный Съезд народных депутатов объявил о прекращении полномочий президента Ельцина, а его действия классифицировал как государственный переворот. Однако 4 октября верные Ельцину силовики расстреляли танками Белый дом парламента. Ельцин получил царские полномочия, Россия - новый двухпалатный марионеточный парламент. Так начиналась подготовка к эпохе путина. Народ ликовал.

30 января 1933 года президент Веймарской республики Гинденбург назначил Гитлера на должность рейхсканцлера (главы правительства). Однако у нацистов не было 73 процентов поддержки избирателей, не было даже половины. Поэтому Гитлер инициировал новые выборы, и сжёг здание Рейхстага. На следующий день после пожара, 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ «О защите народа и государства», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Было арестовано более 4 тысяч человек, запрещены оппозиционные СМИ. Через полгода гитлеровская НСДАП была объявлена единственной партией Германии. Началась подготовка к уничтожению целых народов и рас, подготовка ко Второй мировой войне. Народ ликовал.
6 января 1918 года в половине пятого утра вооружённый матрос Железняков вошел в огромный, ярко освещённый зал Таврического дворца, в котором проходило заседание Учредительного собрания, и поднялся на трибуну: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать… Ваша болтовня не нужна трудящимся. Повторяю: караул устал!"
В зале поднялся шум. С хоров раздались голоса: "Правильно! Долой буржуев!.. Хватит!" Вот так большевики захватили власть и устроили красный террор. Народ ликовал.
Бухарин рассказывал после (но до своего расстрела), что Ленин долго смеялся над выходкой матроса Железнякова. Ленин вообще предпочитал власть силы, а не силу власти. Гитлер же поначалу вынужден был терпеть демократические условности, используя конституционные механизмы в своих целях. Так, ещё в 1930 году он говорил: "Конституция предписывает нам только методы, но не цель. Этим конституционным путём мы попытаемся добиться решающего большинства в законодательных органах, чтобы в тот момент, когда нам это удастся, придать государству ту форму, которая соответствует нашим идеям".
Но, чёрт возьми, у него, как и у Ленина, была хоть какая-то, пусть преступная, чудовищная, но идея. У нынешних, кроме "грабь награбленное", никаких других идей нет.
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Щось швидко зеля загрався у "великого правітєля" .... дуже швидко!
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