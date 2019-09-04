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Все про:вето (63) Зеленський (2615) ОПК (7)

 Зеленський ветував законопроект про покарання за неякісну військову продукцію

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №0975 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері".

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, закон було повернуто із пропозиціями президента.

Нагадаємо, в липні 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо введення кримінальної відповідальності за виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт і послуг, які призвели до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері, згідно з якими посадовим особам загрожує 5-8 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146469
 
 
 Топ коментарі
 
На дороботку отправит! Сказал надо поменять слова "наказание" на "награждение"
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Так свинарчуки же уже очень правильные люди, которых надо наградить. Какое наказание? Ведь Игорь Валерьевич врать не будет...
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На дороботку отправит! Сказал надо поменять слова "наказание" на "награждение"
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Ну так, новые рехформы укроборонпрома.
Да и зачем нам вооружение, мы же с расеюшкой дружим, ватники опять топы в министерствах, преЗЕПдента на 9 мая в московию зовут. Жена преЗЕдента, кацапский паспорт имеет, все как было при овоще, только чутка противнее
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одной из "предъяв" Гитлера евреям была как раз некачественная военная продукция, поставленная пейсатыми промышленниками Рейхсверу. Так что ответит тот, кого И
стория ничему не учит..
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ЗЕ сегодня явно разошелся в законотворчестве - и педофилов от кастрации спас и мародерство узаконил. Наверно что-то новенькое узнал про свое окружение.
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Так свинарчуки же уже очень правильные люди, которых надо наградить. Какое наказание? Ведь Игорь Валерьевич врать не будет...
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Так Коломойский же сказал, что у нас олигархов больше нет. Теперь все свинарчуки и рюкзаковы это уважаемые бизнес-партнеры.
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А с чего вы взяли что свинарчуков, по этому закону, можно будет наказать. Уверен что после доработки, можно будет их хорошо потрусить.
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ты не поверишь, но законы не работают задним числом.
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Зрада или нет непонятно, хотелось бы узнать с какими предложениями закон вернули в Раду.
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А чому ?
Сам же звиздів перед виборами, що то страшне явище, яке потрібно побороти
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б'є, ти не хвилюйся.
безліч сепарнутих і бурятолікіх зашкварено.
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Потому, что "Отмечается, что сегодня, 4 сентября, закон был возвращен с предложениями президента Источник: https://censor.net.ua/n3146469"

Вечно ваши единомышленники забывают этот момент.
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він за пару годин вніс свої правки ?
який шустрий..
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А по ссылке в тексте новости пройти нельзя было?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66666
Законопроект подан ему 03.09.19, то есть сутки у него были.
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Назови хоть одно предложение ЗЕ с которым этот закон был возвращен назад в ВР.
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Я у него за плечом во время внесения правок не стоял, тепловизором как Матрос тоже не обладаю, откуда же мне знать, что именно он решил поправить в тексте?
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А может и правильно ветировал. А то наш завод хрен бы согласился даже разговаривать о поставках для армии
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Тем не было четко прописано как рубить руки. Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 5018
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Открою страшную тайну, там этого вообще не прописано и прописано не будет!
Потому что вы Зе-идиоты не знаете законодательства впрочем как и клоун (который типа юрист по образованию). Наказаний бывает два вида Уголовное и Административное! Все уголовные наказания прописываются в УПК УКРАИНЫ, а все административные в Кодексе про админстративные правонарушения и все законы отсылают к этим кодексам с словами типа "відповідальність згідно чинного законодавства"
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Почему ты заочно оскорбил человека? Что он неправильного написал?
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Не зрозуміло.. Якщо ВР в червні 2015 року прийняла зміни до КК та КПК - то як можна ветувати через чотири з лишком роки? Чи той Закон не був підписаний петьою з 2015 року?
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І ось, нарешті, Вовочка взяв і ... ветував. Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 7519
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Вы сомневаетесь в компетентности ЗЕ и его команды ? Как можно !!! В Трускавце парикмахерам и массажистам за три дня прочли полный курс экономики, менеджмента, консалтинга, международных отношений, маркетинга и финансов.
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Не понял, прямо перед выборами СМИ на говно исходили от якобы некачественных броников. А теперь шимпанЗЕ закон об ответственности за некачественную военную продукцию ветирует Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 127
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ага бзт 7 62 на 54 с 10 м не держат поимашь (ц) Труба
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БЗТ 7,62 с АКМ с десяти метров лобовую броню в БТРа пробивает,куда там бронику.
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зашибись Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 522 теперь берцы 1000 шагов возвращаются Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 7628
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ну так правильно, их дети же не служат, так что им пофиг.
Один сын порошенко служил(и еще пара, типо Грициков), правда х.з. где и кому, а второй - весело гыгыкал в Лондоне в одежде "Россия". Уровень дикости зашкаливает: папка ездит и скулит что на нас Рашка напала, а это говно элегантно наложило папке(не, нам всем) на голову. Тролль - 800-го уровня, называется)
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Мне кажется , что эти выборы были неудачными .
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это народ у нас неудачный попался, вечно всякое г..вно выбирает.
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для Пети это точно Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 2182
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все правильно закон от 2015г принимался при петюне. какие качественные машины петюня поставлял в нашу армию знают все. санитарные машины богдан в армии прозвали гробовозками. теперь петя ответит за все.
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кто называл- твой братишка аватар что само выпилися из наших рядов на гранате Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 8283
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а ты не знал? вот беда то какая товарищ шимус патриот и защитник рошен не знает какое дерьмо петя поставлял в армию и за какие деньги? ничего товарищ из рошен вы еще ответите за сою вместо шоколада . усе впереди .
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кое дерьмо ух ты сектор хвиля вч даю 5 минут на ответ не ответишь- ты балабол Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 8711
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да что ты товарищ. я могу и лично при встрече повторить. давай встретимся . там и посмотрим кто есть кто.
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работаете в паре ? и это все на что вы там способны?
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Теперь, когда Зе ветировал закон о наказании за некачественную продукцию для армии, все, перечисленное Вами (и не только) станет офигенно качественным. Ведь наказание за некачественное заблокировано.
Вы что, в Тускавце учились?
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Расскажи сколько и какой техники было поставлено в войска за 100 дней правления ЗЕ ? Про то что в трусах в Верховной Раде ходить теперь можно - слышал, про то что евреям в Израиле пенсии начали выплачивать из карманов украинцев - про это тоже слышал. А вот про то сколько техники поступило в ВСУ - не слышал. Хотя при Пете каждые две недели в войска техника партиями отправлялась и это во всю освещалось в СМИ.
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не смеши. какая техника и как поставлялась все уже знают. машины скорой помощи богдан построенные на базе китайского ширпотреба до 20% сломались в первые две недели. миномет молот разрывается при выстреле. да да тот миномет который пашинский и петя поставлял в войска. а сколько танков оплот поступило за пять лет при пете? не подскажешь. а вот еще бронекатера на которых плыли наши пацаны . проект николаевского судоремонтного катера для патрулирование мелководных рек средней азии.
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Я так понял, что ты зебобик попросту решил съехать с темы. На простой вопрос о том сколько техники было отправлено в войска при Зеленском тебе ответить просто не чего.
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а что отвечать . читай что говорит министр обороны. там все четко сказано указаны сроки выполнения реформ и поставок нового вооружения. читай заявления американских конгрессменов о предложении увеличения помощи Украине и почему раньше было не возможно это делать из за коррупции при президенте порошенко. читай заявление канадского премьер-министра о возможности предоставить военную помощь Украине. главное что такого дерьма как поставлял петя в нашей армии уже не будет.
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Хватит бред нести. Когда Петя пришел к власти, то у нас воевать было практически нечем. Именно он восстановил украинскую армию:
В 2014-15 г.г. в ВСУ поступило 12 700 единиц
https://gordonua.com/news/war/ukroboronprom-za-dva-goda-ukrainskoy-armii-peredany-pochti-13-tys-edinic-vooruzheniya-i-tehniki-141842.html

В 2016 года военным было передано более 6200 единиц военной техники

https://ru.tsn.ua/********/v-ukroboronprome-rasskazali-skolko-oruzhiya-i-tehniki-peredali-ukrainskoy-armii-v-2016-godu-777300.html

В 2018 года военным было передано более 3500 единиц вооружения и военной техники (2000 из них новое и модернизированное).
https://ru.tsn.ua/zbroya/v-ukroboronprome-podschitali-skolko-vooruzheniya-peredali-*******-v-techenie-2018-goda-1229727.html

... в 2019 году (до марта месяца) при Пете в ВСУ передали 450 единиц тежники
https://hvylya.net/news/exclusive/poroshenko-peredal-vsu-bolee-420-edinits-vooruzheniya-i-*******-tehniki.html

а при твоем Зеленском ВСУ получили дулю с маком, приказ "не стрелять" и разобранные фортификационные сооружения на линии соприкосновения с врагом.
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опять говорильня. вася как и за какие деньги и кто и почему и куда переводились деньги и кому уже все все знают. сказки рассказывай детям перед сном. сколько танков оплот поставлено при порошенко в армию за пять лет? ни одного. вася говорильня о поставках 1оо танков началась еще в 1917 году и что.
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Сколько танков Оплот поставлено в армию за три месяца президентства Зе-наполеона ?
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ну ты и смешной за пять лет ни одного но обещали еще в 2017 100. а ты сколько при новой власти . потерпи . наведут порядок и посмотрим.
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Та нет, это ты смешной. Наверно тоже пианист с дипломом юриста закосивший от армии... Пишешь ерунду всякую, даже не осознавая самой сути. При "плохом" Порошенко каждый месяц в войска направлялось 50-80 модернезированных/восстановленных танков,. А при "хорошем" Зеленском, когда отменили уже ротердам+, уволили свинарчюков, победили контрабанду и олигархов... когда наконец-то по словам ЗЕ-наполеона закончилась эпоха бедности казна бюджетная должна уже быть просто переполнена финансами (у нас ведь теперь никто не ворует) !!! Так вот, именно в это время, отправка техники в войска резко прекратилась. И прекратилась по странной причине - оказывается нет денег. Вот удивительно. Значит, при "плохом" Порошенко, с его ротердамами+ и свинарчуками эти деньги были, и был рост экономики, а вот при "хорошем" Зеленском больше денег нет, рост экономики тоже вдруг остановился. А его зебобики говорят: "... потерпи. наведут порядок и посмотрим".
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не ври . читай интервью нового министра обороны. вы парни не просто тупые вы тупые провокаторы . вся страна знает как петя поставлял и за какие деньги и как наживался на украинской армии а вы все одно и тоже. прекратились резко поставки и денег нет и рост экономики остановился . вася кабмин второй день наш . уймись вы в жопе.
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а потом что проще поставлять моденизированные т -72. ну понятно свинарчуки и ко. запчасти списанные как новые по цене золотых. патриоты собственного кармана за счет наших ребят.
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Есть поговорка "СЦУТ В ГЛАЗА, А ОН БОЖЬЯ РОСА'... Єто Андрей Бондаренко цифровой... Сними шорьі и открой уши. 100% поклонник ваз6.
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каждому свое вам в глаза как божья роса. только мне об этом зачем знать. товарищ вы ошиблись ищи на www.edarling .ru тебе туда.
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Цікаво чи активісти тепер прийдуть під ОП з неякісними брониками чи ні. От просто цікаво.
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Зелебобікі)) Ваш блазень захистив
Свинарчуків . Тепер вони разом будуть наживатися на війні.
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Без переліку зауважень ця новина ні про що...
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угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере создают не чиновники а алкоголь
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правильно, если армии не будет то зачем плодить ненужные законы...)
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про свинарчукгейт-двигатель комика на выборах- тишина.Новым свинарчукам у корыта не до свинарчуков предыдущих.
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Как один раз ляпнул правду "наш" колхозник: У корыта имя которому власть все хрюкают одинаково.
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Рюкзачки надо в законе откоректировать
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Ничего лично зебилы, просто барыге деньги очень нужны.
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Сам то понял что сказал? Методичку где посеял?
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Во и толкователи мудрых решений Вождя. Зеленский ветировал законопроект о наказании за некачественную военную продукцию - Цензор.НЕТ 9973
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Беларус, ты помог Хитрозачесу обосранную корову вымыть?
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Не, у него есть аналоги зебилов. Те и вылизывают.
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И шо, тебя не подпустили? Сбоку топтался? Ничаво, шкловский ******** твое усердие всьо равно оценит.
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За некачественную военную продукцию надо расстреливать как за измену Родины.
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Я вижу тут разные мнения, но закон реально недоработан. Суть в том что нет четко обозначенных параметров оценки ущерба, + многие требования по приемке имеют "добровольных харакоер". Если закон принять без изменений, то может получиться казус когда за 100 некачественных сапог будут нести ответственность, а за 20 танков нет, даже знать о том что танки с дефектами никто не будет.
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спочатку нехай розжене совкові кадри "ПЗ"
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Що він там наклав і куди?
На рояль? Зеленський ветував законопроект про покарання за неякісну військову продукцію - Цензор.НЕТ 2129
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зеля о своих воришках заботится, не то что марадер порох
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