 Зеленський ветував законопроект про покарання за неякісну військову продукцію

Відповідні дані вказано в картці закону на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, закон було повернуто із пропозиціями президента.
Нагадаємо, в липні 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо введення кримінальної відповідальності за виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт і послуг, які призвели до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері, згідно з якими посадовим особам загрожує 5-8 років позбавлення волі.
Да и зачем нам вооружение, мы же с расеюшкой дружим, ватники опять топы в министерствах, преЗЕПдента на 9 мая в московию зовут. Жена преЗЕдента, кацапский паспорт имеет, все как было при овоще, только чутка противнее
стория ничему не учит..
Сам же звиздів перед виборами, що то страшне явище, яке потрібно побороти
безліч сепарнутих і бурятолікіх зашкварено.
Вечно ваши единомышленники забывают этот момент.
який шустрий..
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66666
Законопроект подан ему 03.09.19, то есть сутки у него были.
Потому что вы Зе-идиоты не знаете законодательства впрочем как и клоун (который типа юрист по образованию). Наказаний бывает два вида Уголовное и Административное! Все уголовные наказания прописываются в УПК УКРАИНЫ, а все административные в Кодексе про админстративные правонарушения и все законы отсылают к этим кодексам с словами типа "відповідальність згідно чинного законодавства"
Один сын порошенко служил(и еще пара, типо Грициков), правда х.з. где и кому, а второй - весело гыгыкал в Лондоне в одежде "Россия". Уровень дикости зашкаливает: папка ездит и скулит что на нас Рашка напала, а это говно элегантно наложило папке(не, нам всем) на голову. Тролль - 800-го уровня, называется)
Вы что, в Тускавце учились?
В 2014-15 г.г. в ВСУ поступило 12 700 единиц
https://gordonua.com/news/war/ukroboronprom-za-dva-goda-ukrainskoy-armii-peredany-pochti-13-tys-edinic-vooruzheniya-i-tehniki-141842.html
В 2016 года военным было передано более 6200 единиц военной техники
https://ru.tsn.ua/********/v-ukroboronprome-rasskazali-skolko-oruzhiya-i-tehniki-peredali-ukrainskoy-armii-v-2016-godu-777300.html
В 2018 года военным было передано более 3500 единиц вооружения и военной техники (2000 из них новое и модернизированное).
https://ru.tsn.ua/zbroya/v-ukroboronprome-podschitali-skolko-vooruzheniya-peredali-*******-v-techenie-2018-goda-1229727.html
... в 2019 году (до марта месяца) при Пете в ВСУ передали 450 единиц тежники
https://hvylya.net/news/exclusive/poroshenko-peredal-vsu-bolee-420-edinits-vooruzheniya-i-*******-tehniki.html
а при твоем Зеленском ВСУ получили дулю с маком, приказ "не стрелять" и разобранные фортификационные сооружения на линии соприкосновения с врагом.
Свинарчуків . Тепер вони разом будуть наживатися на війні.
На рояль?