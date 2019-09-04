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 Політика України
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Все про:Кабмін (3077) Гончарук_Олексій (58) Верещук (1)

 Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук

Народну депутатку України від фракції "Слуга народу" Ірину Верещук призначили постійним представником Кабінету Міністрів у парламенті.

Про це під час брифінгу за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на"Укринформ".

"Ми призначили народну депутатку, яка представлятиме інтереси уряду в парламенті. Чудова жінка з юридичною освітою, зараз ми під неї створимо команду, яка опікуватиметься взаємодією Уряду і парламенту", - сказав Гончарук.

Верещук - колишня мерка міста Рава-Руська Львівської області, президентка Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. На виборах до Верховної Ради балотувалася за списком партії "Слуга народу" під №29.

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На цей момент є членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146468
 
 
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Ага)
Много смотрел её интервью и на разных ток-шоу - толковая мадам!!!
Одобряю!
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Жаль что из 254 маловато таких, образованных, профессиональных.
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И фамилия подходит под должность))
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Ага, толковая, особливо в питаннях бурштину))))
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С каналов Мертвечука не вылазит эта мадам, но правда постоянно отбивается от критики в адрес СН и Зели.
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Ну на мусорник Прямой-Кривой, помойку 5-ый то не пущают.
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особисто давно не дивлюсь ці "зливні бачки" маргіналів..
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Тобто канал медведчука для тебе не мусорник і не помойка ?
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Я б Запропонував Веремчук на дискусії з зажопами приходити в шкіряній куртці,тужурці і з маузером(звичайно ,муляжем..поки що..)... Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук - Цензор.НЕТ 5219
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для того, шоб всех стращать, надо много верещать
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Представник ЗЕ у парламенті буде переконувати фракцію Зе у парламенті,що виконує роль Коаліції....
я от написав,і зрозумів,що не можу продовжити думку...Щось не вяжеться.... Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук - Цензор.НЕТ 2440
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кабмін надійно буде захищенниу ВР від верещунів - крикунів....призначення вдале
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Дамочка ця особливо в темі бурштинових питань
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