 Кабмін призначив своєю представницею в Раді нардепку від СН Ірину Верещук

Про це під час брифінгу за результатами засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на"Укринформ".
"Ми призначили народну депутатку, яка представлятиме інтереси уряду в парламенті. Чудова жінка з юридичною освітою, зараз ми під неї створимо команду, яка опікуватиметься взаємодією Уряду і парламенту", - сказав Гончарук.
Верещук - колишня мерка міста Рава-Руська Львівської області, президентка Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень і консенсусних практик. На виборах до Верховної Ради балотувалася за списком партії "Слуга народу" під №29.
На цей момент є членкинею комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Много смотрел её интервью и на разных ток-шоу - толковая мадам!!!
Одобряю!
я от написав,і зрозумів,що не можу продовжити думку...Щось не вяжеться....