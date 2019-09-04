 Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Кошкіна зазначила: "Про нових заступників Генпрокурора. Новопризначений глава ГПУ Руслан Рябошапка визначився з колом заступників.

З того, що відомо зараз, вимальовується наступна картина.

Перший заступник - Віталій Касько.

Його, мабуть, представляти особливо нема потреби. Заступником вже був - відразу після революції - працював у тісній зв'язці з Давидом Саквалерідзе. Зокрема, у справі "діамантових прокурорів"...

Далі вона продовжила: "1. Віктор Трепак. Його ви теж знаєте. Кадровий співробітник СБУ, автор скандалу з "амбарною книгою" Партії регіонів. Саме він її передав у НАБУ. Не в повному обсязі. Але це питання вже точно не до нього. Трепак - міцний професіонал".

"Гюндуз Мамедов. За національністю - азербайджанець, раніше працював одним із районних прокурорів Одеси (за часів Саакашвілі), пізніше його було переведено на посаду глави прокуратури Криму. Особисто я його не знаю, але відгуки про нього найпозитивніші", - підкреслила Кошкіна.

Вона продовжила: "І ще одне прізвище. Вельми темне. Прокурор Костянтин Кулик. Як сказав би класик: слуга всіх панів. Свого часу вірою і правдою служив Юрію Луценку, повертаючи "мільярди Януковича" (що Юрій Віталійович називає однією з головних своїх заслуг). Глава Військової прокуратури сил АТО, Кулик потрапив у поле зору НАБУ. Причина проста і банальна: невідповідність рівня офіційного доходу реальним витратам".

"Відчувши, що вітер дме в інший бік, Кулик оперативно переметнувся до табору нової влади (коли вона нею ще не була навіть). Зокрема, безпосередньо перед виборами він оголосив "підозри" Валерії Гонтаревій, Олексію Філатову і Борису Ложкіну", - резюмувала Кошкіна.

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