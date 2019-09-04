 Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.
Кошкіна зазначила: "Про нових заступників Генпрокурора. Новопризначений глава ГПУ Руслан Рябошапка визначився з колом заступників.
З того, що відомо зараз, вимальовується наступна картина.
Перший заступник - Віталій Касько.
Його, мабуть, представляти особливо нема потреби. Заступником вже був - відразу після революції - працював у тісній зв'язці з Давидом Саквалерідзе. Зокрема, у справі "діамантових прокурорів"...
Далі вона продовжила: "1. Віктор Трепак. Його ви теж знаєте. Кадровий співробітник СБУ, автор скандалу з "амбарною книгою" Партії регіонів. Саме він її передав у НАБУ. Не в повному обсязі. Але це питання вже точно не до нього. Трепак - міцний професіонал".
"Гюндуз Мамедов. За національністю - азербайджанець, раніше працював одним із районних прокурорів Одеси (за часів Саакашвілі), пізніше його було переведено на посаду глави прокуратури Криму. Особисто я його не знаю, але відгуки про нього найпозитивніші", - підкреслила Кошкіна.
Вона продовжила: "І ще одне прізвище. Вельми темне. Прокурор Костянтин Кулик. Як сказав би класик: слуга всіх панів. Свого часу вірою і правдою служив Юрію Луценку, повертаючи "мільярди Януковича" (що Юрій Віталійович називає однією з головних своїх заслуг). Глава Військової прокуратури сил АТО, Кулик потрапив у поле зору НАБУ. Причина проста і банальна: невідповідність рівня офіційного доходу реальним витратам".
"Відчувши, що вітер дме в інший бік, Кулик оперативно переметнувся до табору нової влади (коли вона нею ще не була навіть). Зокрема, безпосередньо перед виборами він оголосив "підозри" Валерії Гонтаревій, Олексію Філатову і Борису Ложкіну", - резюмувала Кошкіна.
Валерич давно їх випхав. Як приїхали - так і поїхали.
на себя а вторую на свою маму??????
Это по новому жить или по старому????????
Касько обеспечивал, до своего увольнения из ГПУ, отправление Постановлений судов о раскрытии банковской тайны относительно счетов окружения Януковича ЗА ДЕНЬ до конца окончания их действия. Он же заблокировал отправление документов, на запрос из Латвии, относительно дела Курченко и других лиц, в которых содержится значительное количество доказательств, начиная от покупки Курченком яхты Януковичу и до сотен миллионов долларов, выведенных на швейцарские счета "Семьи".
уявіть який ці прохіндеї проведуть конкурс до прокуратури...
https://censor.net.ua/ua/news/3110416/obvynuvachenyyi_u_nezakonnomu_zbagachenni_prokuror_syl_ato_kulyk_hoche_vypravduvalnyyi_vyrok_i_pogrojuye
https://censor.net.ua/blogs/1102375/revansh_kurchenka_ko
Рябошапка Руслан ГеоргійовичДата народження : 14.10.1976
Народився у 1976 році.
Освіта: закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «Правознавство».
У 1998 році розпочав трудову діяльність на посаді головного консультанта, а з жовтня цього ж року працював на керівних посадах в Міністерстві юстиції України.
Солоденький, який талановитий хлопчина, отримав диплом і відразу на керівні посади до Мінюсту...
У 2010 році присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України"... (Заслужений юрист України - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України»)
Підкажіть, Зебіли, а хто був Президентом у 2010? Ну хто так високо оцінив заслуги юриста аж із 12 річним стажем?
Усьо Зебіки, ви зробили неможливе, ви самі себе кинули.