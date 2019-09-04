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Все про:ГПУ (3195) Касько (76) Трепак (44) Кулик Костянтин (69) Рябошапка Руслан (84) Мамедов Гюндуз (10)

 Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

Журналістка Соня Кошкіна оприлюднила інформацію про те, кого призначать заступниками Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Кошкіна зазначила: "Про нових заступників Генпрокурора. Новопризначений глава ГПУ Руслан Рябошапка визначився з колом заступників.
З того, що відомо зараз, вимальовується наступна картина.

Перший заступник - Віталій Касько.

Його, мабуть, представляти особливо нема потреби. Заступником вже був - відразу після революції - працював у тісній зв'язці з Давидом Саквалерідзе. Зокрема, у справі "діамантових прокурорів"...

Далі вона продовжила: "1. Віктор Трепак. Його ви теж знаєте. Кадровий співробітник СБУ, автор скандалу з "амбарною книгою" Партії регіонів. Саме він її передав у НАБУ. Не в повному обсязі.  Але це питання вже точно не до нього. Трепак - міцний професіонал".

"Гюндуз Мамедов. За національністю - азербайджанець, раніше працював одним із районних прокурорів Одеси (за часів Саакашвілі), пізніше його було переведено на посаду глави прокуратури Криму. Особисто я його не знаю, але відгуки про нього найпозитивніші", - підкреслила Кошкіна.

Вона продовжила: "І ще одне прізвище. Вельми темне. Прокурор Костянтин Кулик. Як сказав би класик: слуга всіх панів. Свого часу вірою і правдою служив Юрію Луценку, повертаючи "мільярди Януковича" (що Юрій Віталійович називає однією з головних своїх заслуг). Глава Військової прокуратури сил АТО, Кулик потрапив у поле зору НАБУ. Причина проста і банальна: невідповідність рівня офіційного доходу реальним витратам".

"Відчувши, що вітер дме в інший бік, Кулик оперативно переметнувся до табору нової влади (коли вона нею ще не була навіть). Зокрема, безпосередньо перед виборами він оголосив "підозри" Валерії Гонтаревій, Олексію Філатову і Борису Ложкіну", - резюмувала Кошкіна.

Читайте також: Новим Генпрокурором став Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146467
 
 
 Топ коментарі
 
А на манєжє всьо тє же.... Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина - Цензор.НЕТ 1516
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Касько который спер(получил от государства и переоформил 2 квартиры )???????????? одну
на себя а вторую на свою маму??????
Это по новому жить или по старому????????
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Кулик - гнида яка збагатилася на війні і він не вартий пропонованої посади. Але кому до цього діло, якщо треба узурпувати всю владу в Україні.
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А куда пропал Сакварелидзе? Неужели на нас обиделся и вылетел в Грузию ?
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А Міша ?
Валерич давно їх випхав. Як приїхали - так і поїхали.
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кулик, також нова харя??? зебіли до вас питання харя нова??? ще той корупціонер . зе біли безмозглі мля. За Беню тягнете? Самі себе зробили телепки? Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина - Цензор.НЕТ 515
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Що порохоботи страшно..? От скоро почнеться двіжуха.. Сидіти свині порошенку і його кодлу і сидіти довго
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да да одни новые лица - вам самому не смешно ? я понимаю все - самое сложное признать свои ошибки - но вот факты - один олигарх победил другого - а остальные статисты
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Просто не люблю когда мне приписывают то, чего не говорил.
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А прикольный жест, как раз Ирку Геращенко и сюмаршу на фото ещё прифотошопить, и становится ясным, что их обеих ждёт))
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кизя который дело портнова хотел закрыть выгонят,а порохоботы неделю вопили про зраду
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Касько который спер(получил от государства и переоформил 2 квартиры )???????????? одну
на себя а вторую на свою маму??????
Это по новому жить или по старому????????
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це була політична розправа безпринципного бариги помста за брильянтових прокурорів
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Это была внутривидовая разборка одних прохиндеев с другими.
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достаточно взглянуть на статкі оних што бі понять как дальшє будєт
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все будет как обычно - они будут зарабатывать деньги - как то так)))
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если-бы они хотели зарабатывать,делали это при пете но пошли против системы.
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Як там цікаво бріліантові прокурори себе почувають?
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Если с Касько и Трепаком правда, то "бриллиантовые", запасайтесь гробами.
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заместителями генпрокурора точно станут трепак, сифак и гонорюк
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это тот кулик которому на г+г порох публично очко порвал, тот на которого дело про незаконне збагачення, ясно понятно
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Кулик - это тот, который решал дела Курченко.....
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В "вашем деле", это в соево-дякульском?
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Кулик - гнида яка збагатилася на війні і він не вартий пропонованої посади. Але кому до цього діло, якщо треба узурпувати всю владу в Україні.
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посадит выпускник университета Соломона Рябошапка вора Коломойского- будет молодец.
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вы это - ну нельзя де так - саьой рисковать - вы даже не на зелю а на его шефа - страшно же так - ну и смелый вы))))))
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ну и смелый вы)/ -это пока Зеленский не упросил Путина разрешить использовать мордовские лагеря для украинцев/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе.
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Все норм ,кроме Кулика ! Но Кулик там ничего важного не попустит .
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а Трепак и Касько ? вы шо прикалываетесь)))))))
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они в разы лучше Луцыка и его замов . Чуток лучше ,уже хорошо . Никто нам не даст поставить во главу Прокуратуры - С. Хмару или Д. Сакварелидзе .
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А не до хрена ли на одного генпрокурора, аж четыре заместителя???
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Вывод - не кто не каких реформ проводить не собирается - один клан проиграл ,другой победил - сейчас увидим реванш
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Соевый клан проиграл? То есть ПеПа+Фирташ+Ахметов в пролете?
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Прокурорский клан самостоятельный и там идет внутривидовая борьба (при всех режимах).
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Главное, чтобы не попал в прокуратуру на любые должности, кроме подследственного по вновь выявленным обстоятельствам за свою "международную деятельность", прохиндей и квартирный аферист, однокурсник и приятель Богдана, соросное дитя и рекрут Курченко - Касько. Это квартирный прохиндей и человек заваливший, видимо под заказ, международные иски к членам мафии янека, почуял возможность опять пролезть в прокуратуру, но уже в виде "жертвы режима" и псевдоправдолюба.
Касько обеспечивал, до своего увольнения из ГПУ, отправление Постановлений судов о раскрытии банковской тайны относительно счетов окружения Януковича ЗА ДЕНЬ до конца окончания их действия. Он же заблокировал отправление документов, на запрос из Латвии, относительно дела Курченко и других лиц, в которых содержится значительное количество доказательств, начиная от покупки Курченком яхты Януковичу и до сотен миллионов долларов, выведенных на швейцарские счета "Семьи".
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Первым заместителем генпрокурора Рябошапки станет Касько, а заместителями - Трепак, Мамедов и Кулик, - Кошкина - Цензор.НЕТ 9369

уявіть який ці прохіндеї проведуть конкурс до прокуратури...
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Касько і Трепак - 10 балів ! А продажним Куликом скористаються, як туалетним папірцем і посодють :" он слішком многа знал і слішком многа крал "
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Мама Каська вже повернула квартиру яку той намутив?
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Генеральний прокурор
Рябошапка Руслан ГеоргійовичДата народження : 14.10.1976

Народився у 1976 році.
Освіта: закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «Правознавство».
У 1998 році розпочав трудову діяльність на посаді головного консультанта, а з жовтня цього ж року працював на керівних посадах в Міністерстві юстиції України.

Солоденький, який талановитий хлопчина, отримав диплом і відразу на керівні посади до Мінюсту...

У 2010 році присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України"... (Заслужений юрист України - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди України»)

Підкажіть, Зебіли, а хто був Президентом у 2010? Ну хто так високо оцінив заслуги юриста аж із 12 річним стажем?

Усьо Зебіки, ви зробили неможливе, ви самі себе кинули.
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Этот соломонов университет...это что то типа бурсы ...для евреев...
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Сочувствую зебобикам...но помочь ничем не могу...я не доктор...😀
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