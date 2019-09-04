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Все про:документ (151) Кабмін (3077) електронні документи (33) Дмитро Дубілет (7) діджиталізація (1)

 "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами

Державні структури мають перейти на електронний документообіг із 1 жовтня. До цього дня вони зобов'язані провести відповідні налаштування обміну документами.

Таке рішення сьогодні, 4 вересня, ухвалив уряд України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Щомісяця державні органи надсилають один одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі", - прокоментував рішення уряду міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

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За його словами, введення електронного документообігу скоротить час на доставку й обробку документів. Прийняте Кабміном рішення Дубілет назвав "першим кроком до повноцінної цифровізації всього документообігу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146465
 
   
 Топ коментарі
 
уже давно ввели новшество, законы без текста, чтобы экономнее было и по 100 в день можно принимать
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Ви шо, думаєте в Політбьюро дураки сидять?
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Если бы ещё упразднили и ненужное писание методичек и планов , к примеру - учителям . Всё же есть в интернете , распечатал и работай по ним .!! Зачем вручную , по часу - полтора в день сидеть и тупо , вручную , переписывать из интернета на бумагу , то что никто даже и не читает ,, но - нада шоб було "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами - Цензор.НЕТ 2731 ..?!! Иначе придёт- проверит грозная тётка из виддилу освиты . и если нету вручную написанных планов получишь выговор . Маразм полнейший . Пещерный век бл... !!
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Меня больше интересует сколько было потрачено на систему электронного документообороты!
Многие думают, что мол это просто обмен вордовскими файликами, но это не так! Дело в том, что такие документы не защищены от модицикации и при таком обмене никто ни за что не отвечает.
Полноценная система документооборота должна включать механизм контроля версий документа, возможность "доработки" (утверждение/отказ/визирование....) и разумеется возможность наложения цифровой подписи. Учитывая сроки и объемы такая система стоит просто космических денег. Я знаю что говорю! Если это более упрощенная система, то весь этот запуск "электронного документооборота" РАЗВОДНЯК!!!
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Ви шо, думаєте в Політбьюро дураки сидять?
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Ви не праві. Закладено дуже великі можливості, бо немає підпису-немає кого притягувати до відповідальності, через деякий час всі документи можна знищити без сліду і сказати що нічого і не було, в якійсь потрібній ситуації можна сказати що , мовляв, полетів диск, що ж ви хочете з мене. Або , немає інтернету-приходьте завтра, або технологійний перерив
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папка24, та что у приветбанка, когда Дубилета уволили, он выставил код. есть там ЕЦП.
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ой как правільно нє адной подпісі собствєнаручна как у хйла в крємлє
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Неправда)
Электронный документооборот в рашке в 23 процентах ведомств (17 из 79)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизации_документооборота

Причем нет документооборота в ФСБ, МВД, Ростуризме, и др. что какбэ напоминает о диком уровне коррупции там.
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тєбє там вєднєє речь ідьот о вашєм хйлє что нє на одном із госдокумєнтав нє стаіт єво собствєнаручнай подпісі
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А сколько программисты в госструктурах получают? А последнее ли слово техники стоит в госструктурах? Деньги для єтого нужны, которых нет. Все это только для того, чтобы обогатить конкретных людей.
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перестанут пилить, сразу дофига денег найдется.
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Правда. А пока зарплата программистов в госструктурах серьезно отличается от их зарплат в приватном секторе -- говорить не о чем. В госсекторе только учатся работать перед тем как найти работу.
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Дуже смішно. Мабуть, Дубілет пішов з розкрученого банку працювати за копійки...
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По-перше Дубілєт не програміст, а по друге, коли досягнете рівня Дубілєта, то зрозумієте, що гроші, це не завжди головне, ще є поняття рівня проекту, в якому просто цікаво прийняти участь, випробувати свої сили, зможеш як керівник витягнути таку махіну як кабмін чи ні.
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уже давно ввели новшество, законы без текста, чтобы экономнее было и по 100 в день можно принимать
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Направление действий правильное....Только вот скорость принятия решений смущает. Пилотный проект запустите, обучите чиновников......Может начатся хрень всякая.
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Не смущает, потому что работа велась до этого. Вы когда заходите на сайт, вас же не смущает что он быстро работает? Потому что код оптимизировали месяц до этого))
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Но то, что парламентаризм и формальности просто дико внаглую сейчас вертят кое-где - это да, это чувствуется и видно)
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Багато міністерств вели електронний документообіг вже років 10, а то і більше. Є постанова КМУ №55 яка зробила електронний документообіг обов'язковим для всіх ще з 01.04.2018 Тому з пілотним проектом ви трішки спізнилися. Просто паралельно з електронним варіантом ходили і паперові. Відмінять передачу паперових копій. В принципі все давно працює, зараз залишилося тільки відчитатися про завершену роботу.
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нє ета лі пабєда над зубожіням "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами - Цензор.НЕТ 2800 когда дєньгі народу начньотє раздавать дурікі "Первый шаг к цифровизации всего документооборота", - в правительстве окончательно ввели электронный обмен документами - Цензор.НЕТ 2800 ми ждьом
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Электронный документооборот нужен, потому что во-первых с бумажками волокиты больше, так как человек разумеется медленнее машины, а во-вторых, рисков коррупционных на порядок меньше, так как зашифрованную подпись подделать нельзя, как и скрыть.
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а потом появится очередной шифровальщик или винт сдохнет на сервере и документы просто исчезнут.....
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останется тока двоичный код и больше кругляка пойдет в европу
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Бурбак и без кодов 5 лет буковинский лес в Румынию эшелонами. И при этом орало Слава Украине громче всех.
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эта зрада, к гадалке на ходи...
нет бумажек... нет контакта с чиновником, все дистанционно... а как же бедному чиновнику харчеваться? зрада...
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Если бы ещё упразднили и ненужное писание методичек и планов , к примеру - учителям . Всё же есть в интернете , распечатал и работай по ним .!! Зачем вручную , по часу - полтора в день сидеть и тупо , вручную , переписывать из интернета на бумагу , то что никто даже и не читает ,, но - нада шоб було "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами - Цензор.НЕТ 2731 ..?!! Иначе придёт- проверит грозная тётка из виддилу освиты . и если нету вручную написанных планов получишь выговор . Маразм полнейший . Пещерный век бл... !!
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Ви спізнилися, з цього року детальний план уроку не потрібен. А от на рахунок ручного писання не вкурсі. В мене мама вчитель і останні років 6-7 в неї плани тільки в друкованому вигляді були.
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Может быть , не спорю . Слышал только ,когда то , правда давненько уже , как подруга жены , работающая в школе учителем , жаловалась ей однажды .

Ну надо же , отменили таки . "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами - Цензор.НЕТ 5460 ..Хм ,, прогресс однако .
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