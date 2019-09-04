 "Перший крок до цифровізації всього документообігу", - в уряді остаточно ввели електронний обмін документами

Таке рішення сьогодні, 4 вересня, ухвалив уряд України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
"Щомісяця державні органи надсилають один одному тисячі різних документів. Їх доставляють загальні та спеціалізовані поштові служби, бо це насправді тисячі документів. З 1 жовтня обмін документами відбуватиметься повністю в електронній формі", - прокоментував рішення уряду міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.
За його словами, введення електронного документообігу скоротить час на доставку й обробку документів. Прийняте Кабміном рішення Дубілет назвав "першим кроком до повноцінної цифровізації всього документообігу".
Многие думают, что мол это просто обмен вордовскими файликами, но это не так! Дело в том, что такие документы не защищены от модицикации и при таком обмене никто ни за что не отвечает.
Полноценная система документооборота должна включать механизм контроля версий документа, возможность "доработки" (утверждение/отказ/визирование....) и разумеется возможность наложения цифровой подписи. Учитывая сроки и объемы такая система стоит просто космических денег. Я знаю что говорю! Если это более упрощенная система, то весь этот запуск "электронного документооборота" РАЗВОДНЯК!!!
Электронный документооборот в рашке в 23 процентах ведомств (17 из 79)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизации_документооборота
Причем нет документооборота в ФСБ, МВД, Ростуризме, и др. что какбэ напоминает о диком уровне коррупции там.
нет бумажек... нет контакта с чиновником, все дистанционно... а как же бедному чиновнику харчеваться? зрада...
Ну надо же , отменили таки . ..Хм ,, прогресс однако .