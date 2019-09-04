 Зеленський запровадив День безпеки пацієнтів

Згідно з Указом Президента № 648/2019 від 4 вересня 2019 року, День безпеки пацієнтів відзначатиметься щорічно 17 вересня, передає Цензор.НЕТ.
У документі наголошується, що рішення було прийнято, "визнаючи гарантування безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
они хотят ЗЕлиный дурдом !!!!
Админ явно издевается над ПРохоботами, они физически не успевают гадить под каждой новостью
аже живіт болить від реготу.
ну не сам же он эту глупость придумал..)))