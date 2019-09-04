 Зеленський запровадив День безпеки пацієнтів

Згідно з Указом Президента № 648/2019 від 4 вересня 2019 року, День безпеки пацієнтів відзначатиметься щорічно 17 вересня, передає Цензор.НЕТ.

У документі наголошується, що рішення було прийнято, "визнаючи гарантування безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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