 НАБУ не вилучало у "Приватбанку" документацію щодо юррадників

Про це повідомила пресслужба НАБУ у відповідь на запит "Громадського", передає Цензор.НЕТ.
"Інформуємо, що детективи НАБУ під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні не вилучали документів ПриватБанку стосовно тактики і стратегії дій адвокатів у Високому суді Англії", — повідомили у НАБУ.
Водночас там відмовилися прокоментувати, у чому саме підозрюють ПриватБанк, посилаючись на таємницю слідства.
У серпні повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро вимагають у "Приватбанку" надати документи, на підставі яких вони отримують послуги юридичних радників та інших консультантів.
"Приватбанк" у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (Всі - Великобританія), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd. (Усі - Британські Віргінські о-ви), які, ймовірно, їм належать або перебувають під їхнім контролем.
Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції позов "Приватбанку", вважаючи, що він був поданий проти зазначених британських компаній з тим, щоб залучити у провадження Коломойського і Боголюбова. При цьому суддя погодився з наявністю у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів.
Компанія Fieldfisher, що представляє інтереси Коломойського, вказувала, що суд першої інстанції зобов'язав український держбанк оплатити всі судові витрати відповідачів і скасував всесвітній арешт активів (WFO) на суму понад $2,5 млрд. У тому числі суд зобов'язав "Приватбанк" протягом 28 днів сплатити проміжні витрати відповідачів на GBP7,5 млн, з яких Ігорю Коломойському - GBP4 млн.
"Приватбанк" 21 грудня 2018 року оскаржив рішення першої інстанції в апеляційному суді Англії і Уельсу. До винесення рішення за апеляційною скаргою WFO залишається в силі. Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року.