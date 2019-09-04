 СБУ блокувала механізм фінансування "ДНР" власниками мережі аптек. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що з 2015 року фігуранти провадження, частина яких були високопосадовцями до 2014 року, створили кілька аптечних мереж. Вони були зареєстровані і діяли як на підконтрольній українській владі території, так і в "ДНР". Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, злочинці систематично переказували кошти в "податкові" органи псевдореспубліки.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів справи в Києві та Дніпрі, під час яких вилучили готівку, злитки дорогоцінних металів та інші цінності на понад 5 млн гривень. Виявлено також мобільні телефони з листуванням щодо проведення незаконної діяльності, комп'ютери і серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документи фінансово-господарського характеру, що свідчать про взаємодію фігурантів із представниками "ДНР", а також документи щодо операцій з виведення коштів підконтрольних підприємств у тіньовий обіг.

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Наразі керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.

Триває слідство, встановлюються інші особи, причетні до фінансової операції.

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