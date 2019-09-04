 В українських танкових військах вперше з'явилися дівчата, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони полковник Вадим Артамощенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інсайдер".
"Наразі майже знято обмеження на спеціальності, якими мають право займатись жінки. Цього року вперше в танкових військах з'явилися дівчата. Вони вступили до харківського інституту танкових військ", - сказав Артамощенко.
Інші нововведення цього року стосувалися всіх студентів. Зокрема, збільшили максимально допустимий вік для вступу на військові спеціальності. Раніше він становив 23 роки, тепер - 30.
Вступати до військових вишів відтепер можна як із сертифікатом ЗНО, так і зі складанням вступних іспитів.
Загалом цього року понад 3 тисячі студентів обрали військові спеціальності, 16% із них - дівчата.
Конкурс в середньому становив 4 людини на місце.
так шо нє хамітє, дядя...
Скажи ещё токарю дырка вместо отверстия, ещё не то услышишь.
Ітак:
«Ду́ло - передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия.»
НЕ СТВОЛ, а вихідний отвір.
Кергуду?
Англійською мовою muzzle, дульний зріз, вихідний отвір ствола. Його стан грає величезну роль у величині розсіювання снарядів при стрільбі.
Як у 2014 ...
Блювонути у шолом, а на в кабіну, коли укачає на марші в спеку.
Смердять заношені стячі шкарпетки, у маминькиних синків...
Пришли к выводу, что нет смысла.
Хотя инструкторы вождения их девушек получаются великолепные.