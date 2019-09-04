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 В українських танкових військах вперше з'явилися дівчата, - Міноборони

Кількість дівчат, які вступили цього року на військові спеціальності, збільшилась порівняно з минулим роком. Це сталося тому, що вступна кампанія у військових вузах вперше відбувалась за новими правилами.

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони полковник Вадим Артамощенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інсайдер".

"Наразі майже знято обмеження на спеціальності, якими мають право займатись жінки. Цього року вперше в танкових військах з'явилися дівчата. Вони вступили до харківського інституту танкових військ", - сказав Артамощенко.

Інші нововведення цього року стосувалися всіх студентів. Зокрема, збільшили максимально допустимий вік для вступу на військові спеціальності. Раніше він становив 23 роки, тепер - 30.

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Вступати до військових вишів відтепер можна як із сертифікатом ЗНО, так і зі складанням вступних іспитів.

Загалом цього року понад 3 тисячі студентів обрали військові спеціальності, 16% із них - дівчата.

Конкурс в середньому становив 4 людини на місце.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146458
 
 
 Топ коментарі
 
я ж не танкіст.
так шо нє хамітє, дядя...
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Сильно ваєнний? То порозмовляй зі мною, а не з пані.
Ітак:
«Ду́ло - передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия

НЕ СТВОЛ, а вихідний отвір.

Кергуду?
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я ж не танкіст.
так шо нє хамітє, дядя...
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Ствол у любого огнестрельного оружия, а вот дуло у тех, кто в этом ни черта не понимая пытается мозги сушить на сайте.
Скажи ещё токарю дырка вместо отверстия, ещё не то услышишь.
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Сильно ваєнний? То порозмовляй зі мною, а не з пані.
Ітак:
«Ду́ло - передний конец, выходное отверстие ствола огнестрельного оружия

НЕ СТВОЛ, а вихідний отвір.

Кергуду?
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Правильно.
Англійською мовою muzzle, дульний зріз, вихідний отвір ствола. Його стан грає величезну роль у величині розсіювання снарядів при стрільбі.
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Що головне в танкі?
Блювонути у шолом, а на в кабіну, коли укачає на марші в спеку.

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теперь к замене гусеницы добавятся и другие виды секса
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теперь только танкистки будут менять траки
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Та після потужного сексу з траками, чи ще захочеться якогось іншого
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Ce bl *******...htos soldat dzhein peredivivsja? Realnist insha i zhinkam tam ne miscze...
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Вечный спор про автомат заряжания или плюс пара рук в экипаже при порванной гусянке закрыт.
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Танк - не місце для дівчат та жіночок.. Там темно, тісно, шумно й дуже смердить горілим порохом після пострілу..
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ой, ой, ой...
Смердять заношені стячі шкарпетки, у маминькиних синків...
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сразу видно шо в танковых войсках проблемы с тягловой силой и гужевым транспортом
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Є багато відео з інших армій,де жінки на танках.То по цих відео видно,що їм важко носити сняряди.
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В ЦАХАЛе несколько лет назад пробовали комплектовать женские экипажи.
Пришли к выводу, что нет смысла.
Хотя инструкторы вождения их девушек получаются великолепные.
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