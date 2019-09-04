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 Політика України
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Все про:Зеленський (2615) Пласт (13) Європейська Солідарність (103)

 Зеленський знехтував шансом увійти в історію, ставши першим президентом, який відкрив держпідтримку "Пласту", - "Євросолідарність"

У партії "Європейська Солідарність" заявляють, що президент Володимир Зеленський своїм рішенням ветувати закон про державне визнання і підтримку організації "Пласт" знехтував історичним шансом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.

У партії зазначають, що заснований на початку минулого століття "Пласт" "пережив не одного президента і не один окупаційний режим".

"Президент Володимир Зеленський знехтував історичним шансом увійти в історію як перший Глава Української Держави, який відкрив би державну підтримку організації, яка понад сторіччя допомагає Україні. Заперечивши закон про фінансування Пласту він зробив свій вибір", - йдеться в заяві.

"Європейська Солідарність" має намір знову запропонувати фінансування "Пласту" в державному бюджеті на 2020 рік.

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"Ми знаємо, що хоч український Пласт може обійтися без фінансування держави, але наша держава не може обійтися без допомоги від Пласту", - наголошується в заяві.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський повернув Верховній Раді із зауваженнями закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт".

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146456
 
   
 Топ коментарі
 
петя в своем репертуаре пукнул и убежал
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Порошенко знатный пластун,только 5 лет не хватило ему все порешать Зеленский пренебрег шансом войти в историю, став первым президентом, открывшим господдержку "Пласту", - "Евросолидарность" - Цензор.НЕТ 5698
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эта Евросолидарность уже всех затахала до немогу своим нытьём...
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Питання треба ставити коректно..
З правильною термінологією ,тоді воно стає РИТОРИЧНИМ :


Чому Злодій -дерибанщик підтримував лише ті"патріотичні теми",від яких можна отримати негайну "віддачу" на виборах ?
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пластуны это те кто на донбасе до войны в копанках пластом уголек ковырял чтобы выжить ?
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