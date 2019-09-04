 Зеленський знехтував шансом увійти в історію, ставши першим президентом, який відкрив держпідтримку "Пласту", - "Євросолідарність"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії.
У партії зазначають, що заснований на початку минулого століття "Пласт" "пережив не одного президента і не один окупаційний режим".
"Президент Володимир Зеленський знехтував історичним шансом увійти в історію як перший Глава Української Держави, який відкрив би державну підтримку організації, яка понад сторіччя допомагає Україні. Заперечивши закон про фінансування Пласту він зробив свій вибір", - йдеться в заяві.
"Європейська Солідарність" має намір знову запропонувати фінансування "Пласту" в державному бюджеті на 2020 рік.
"Ми знаємо, що хоч український Пласт може обійтися без фінансування держави, але наша держава не може обійтися без допомоги від Пласту", - наголошується в заяві.
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський повернув Верховній Раді із зауваженнями закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт".
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".
З правильною термінологією ,тоді воно стає РИТОРИЧНИМ :
Чому Злодій -дерибанщик підтримував лише ті"патріотичні теми",від яких можна отримати негайну "віддачу" на виборах ?