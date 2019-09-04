 Зеленський призначив нардепа від СН Коваленко заступницею керівника Офісу президента

Відповідний указ №653 / 2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Анна Коваленко - активістка Майдану, командир 39-ї сотні Самооборони Майдану, ексрадниця трьох міністрів оборони і міністра інформполітики. Обрана народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу" під №30.

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