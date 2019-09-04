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 Політика України
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Все про:Зеленський (2615) призначення (426) Анна Коваленко (20) Офіс Президента (81)

 Зеленський призначив нардепа від СН Коваленко заступницею керівника Офісу президента

Президент України призначив Анну Коваленко заступницею голови Офісу Президента України.

Відповідний указ №653 / 2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Анна Коваленко - активістка Майдану, командир 39-ї сотні Самооборони Майдану, ексрадниця трьох міністрів оборони і міністра інформполітики. Обрана народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу" під №30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента почали виплачувати зарплату - в серпні Зеленському виплатили 28 тисяч, а Богдан отримав майже 40 тисяч

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146455
 
 
 Топ коментарі
 
И кликуха соответствующая..."гантеля"...
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Образование - театраловед....точно подходит... явно будет работать в Офисе по специальности !!!! Читала ее интервью в Цензоре и выходит как по Ленину - кухарки будут руководить страной ...
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И кликуха соответствующая..."гантеля"...
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Интересно, что можна насоветовать в 28 лет? как варить пильмени и красить ногти на ногах?
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Образование - театраловед....точно подходит... явно будет работать в Офисе по специальности !!!! Читала ее интервью в Цензоре и выходит как по Ленину - кухарки будут руководить страной ...
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на кожному президентському прапорі--штандарті ,необхідно добавляти його елемент..Зеленському-ласіпед..Порошенко--чукуляду..Януковощу--йолку..Ющенку-бджіл....не пам'ятаю хіба Кучмі і Кравчуку--кравчучку.. Зеленский назначил нардепа от СН Коваленко замглавы Офиса президента - Цензор.НЕТ 2833
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От лисапеда Зелемойский отказался, а от рояля - нет...
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Освіта[ред. | ред. код]
У 2013 році здобула ступінь Магістра театрознавства у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки[en] (GCSP) в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Дисертаційне дослідження «Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».
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Українська громадська активістка, журналістка, сотниця 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану, колишня радниця трьох міністрів оборони України та міністра інформаційної політики України. Експертка з питань оборони та безпеки. України Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки[en](GCSP) в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Дисертаційне дослідження «Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».Замечательное назначение Она патриот,Участник Майдана.Очень грамотный специалист Всегда слушаю ее с удовольствием.
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Читала ее интервью...бред полнейший...Образования по сути нет . А прослушала курсы - это Филькина грамота!
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Советник трёх министров обороны и минстеця? OMG!
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