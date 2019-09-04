 Зеленський призначив нардепа від СН Коваленко заступницею керівника Офісу президента

Відповідний указ №653 / 2019 опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Коваленко Анну Миколаївну на посаду Заступника Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі.
Анна Коваленко - активістка Майдану, командир 39-ї сотні Самооборони Майдану, ексрадниця трьох міністрів оборони і міністра інформполітики. Обрана народною депутаткою України за списком партії "Слуга народу" під №30.
У 2013 році здобула ступінь Магістра театрознавства у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки[en] (GCSP) в Женеві, Швейцарія. Аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Дисертаційне дослідження «Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».