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 Події, Суспільство
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Все про:Львівщина (942) МВС (1315)

 Новим главою Львівського обласного управління МВС став учасник АТО полковник Віконський

Міністерство внутрішніх справ призначило Василя Віконського начальником Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікації МВС.

Представлення нового начальника відбулося в середу о 14:00. Представив його керівник Національної поліції Сергій Князєв.

Віконському 38 років, раніше він обіймав посаду начальника ГУ НП у Хмельницькій області.

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Сергій Князєв повідомив, що Василь Віконський одним із перших долучився до правоохоронців, які стали на захист держави на сході.

"Полковник Віконський відбув на схід України, де підрозділ, у складі якого він перебував, одним із перших вступив у двобій із російською армією та російськими найманцями. Він брав участь в операції зі звільнення Слов’янська, а також у Краматорську, Бахмуті, Дебальцевому, Вуглегірську. Під Іловайськом офіцер Віконський вивів із-під вогню свій особовий склад, у якому, на жаль, були загиблі, але своє завдання він виконав", - повідомив голова Нацполіції.

Сергій Князєв додав, що під час звільнення Маріуполя Василь Віконський у солдатському мундирі, в касці і з автоматом ніс службу разом зі своїми бійцями.

"У Широкиному його підрозділ виконував завдання на лінії розмежування - не на другій-третій лінії оборони. Він така людина: отримав завдання - і пішов виконувати. Я з великою повагою ставлюсь до цього офіцера, який із часом став дуже ефективним менеджером на керівних посадах", - зазначив Сергій Князєв.

Голова Національної поліції України окреслив основні завдання, які стоять перед новим керівником. Зокрема, йдеться про поліпшення соціальної складової роботи поліцейських: забезпечення житлом, соціальними пільгами, можливостями професійного зростання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146454
 
 
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Правильно. Атошник это норм. Попробывали бы зелибобы поставить начальником во Львовской области какогото проходимца из шапито 95
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если реально боевой то это очень хорошо. Просто многие "туризмом" занимались, прям на автобусах на несколько дней...типа семинары за сотню км от передовой. Вот Интерполовцы Украины нынешние , всё руководство в полном составе..полковники. подполковники...От журналистов тикают, прячутся. Ответить то нечего.
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Непонятно.....
ПРАХОПЭСЫКИ, АНУ ГОЛОС - ЭТО УЖЕ ,,ЗРАДА" ИЛИ ТОЛЬКО ,,ПРЕДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ"?????? 😂😅😂
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Ой, чомусь Князев забув сказати, що цей Віконський в " Беркутах" ходив. Але ж то випадково так вийшло...
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