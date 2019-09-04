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Все про:Львівщина (942) отруєння (652) госпіталізація (63)

 11 людей госпіталізовано з харчовим отруєнням на Львівщині

У Львівській області 11 людей госпіталізовано з симптомами харчового отруєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

За даними управління, 11 осіб, серед яких одна дитина, були гостями на весіллі в ресторані "Фазенда" в селі Наконечне-II. Їх було госпіталізовано в інфекційне відділення районної лікарні в Новояворівську з симптомами гострого ентероколіту. Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості.

Фахівці головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області розслідують причини отруєння.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146449
 
 
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До чего народ зубожив уже на свадьбах шаверму подают
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Никогда не пробовал шаурму. На фото похожа на мацу с мясом птицы. Может ее проваривать.
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щось ні разу не бачив на весілліях,щоб макарони подавали...
хоть бери і женись сам
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Зачем позвали упырей из Госпродпотребслужбы? Отравление - обычное преступление. Заявление в милицию, иск в суд.
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