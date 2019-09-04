 Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали суду.

Таке рішення було винесено 27 серпня.

Зазначається, що Гонтарева фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".

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Йдеться про внесення 19 січня 2016 року змін до нормативної бази НБУ щодо валютного регулювання і контролю.

Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит в прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

30 серпня Гонтарева повідомила, що її на пішохідному переході збила машина.