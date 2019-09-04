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Все про:суд (5487) Гонтарева (285) ДБР (463)

 Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань застосувати до колишньої очільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої силовий привід на допит.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріали суду.

Таке рішення було винесено 27 серпня.

Зазначається, що Гонтарева фігурує в кримінальному провадженні, відкритому 31 липня 2019 року "за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами правління Національного банку, які діяли з метою одержання неправомірної вигоди".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацбанк за вказівкою Порошенка і Гонтаревої рубає курс долара: закладають бомбу уповільненої дії, - Коломойський

Йдеться про внесення 19 січня 2016 року змін до нормативної бази НБУ щодо валютного регулювання і контролю.

Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит в прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

30 серпня Гонтарева повідомила, що її на пішохідному переході збила машина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146447
 
   
 Топ коментарі
 
за решетку петюхловую сдрыснувшую шмару!
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пыщи вначале со своей морды выведи боец Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 846 Елісео Монтеверде Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 9080
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бейсбольной битой в рыло ей будет, ссыкливой уродке. и контрольной арматурой сквозь череп
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я за не волнуюсь вчера кацахол переживал что я отберу его проперженный диван и старые тапки
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Лєра ще не громадянка Великобританії
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Уже сбили машиной. В следующий раз переедут.
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за решетку петюхловую сдрыснувшую шмару!
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Правильно, на катаргу ее, она у ***** отобрала банк! Отомстим.
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Не за "бєнін банк", а за спи#женное рефинансирование банков. И за то, что смотрела на это сквозь пальцы (наверное позолотили ручку).
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Если у нас политики- ворюги, так что делать! Только "политические" репрессии с конфискацией и 10 лет "без права переписки"!
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Печерский районный суд ? Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 2404 Никто , никого не арестует и не доставит . Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 2404
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Директор Державного бюро розслідувань 22 листопада 2017 року призначений на посаду Директора Державного бюро розслідувань.
Справі Труба.

Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 2497
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бидло пролетаріат зе задоволений? маю на увазі зе скот який голосовав пут-проститутку зе
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Админ не забывай делать свою работу, одни только нарушения на сайте правил комментирования.
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а вєдь нє загорамі врємя когда нинішніх будут доставлять прєнудітєльно Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 8833 бєдная Украіна
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это нормальный процес - если все будет по закону
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«Охотникам за головами» - человек, за денежное вознаграждение занимающийся розыском и поимкой/убийством беглых преступников и дезертиров, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений и не явившихся на судебное заседание в назначенное время ...после петрушкиной пятилетки самое то , что нужно
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Лерка, я же говорил, что гоплык тебе, а порохоботы не верили...)))
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Порохоботы досасывают с остервенением последний леденец... Жалкие потуги...
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лише ви вперто смокчете один і той же ледєнєц! я розумію що ігорю валерійовичу таки пріятно Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос - Цензор.НЕТ 1848 але знаєте рошенки корисніше...але про смак з вами сперечатися ніяк! ваш інтелехтуальний рівень нам то не дозволяє
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Гонтаревой и ко было закрыто около 90 банков, часть из них уже давно обжаловало это закрытие в судах и претендует на восстановление или компенсацию потерянных активов. В украинском законодательстве конкретных норм о процедуре ни восстановления работы банков ни компенсации нет. Говорят скорее всего большинство выиграют свои дела и в европейском суде. Хз чем это закончится, наверно только политическим решением и договорняком.
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В смысле по закону это решить не получится бо тогда Украина должна будет выплатить миллиарды долларов компенсации.
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ну викрасти звичайно її зможуть. але проблем у Зе і маладой каманди ой як буде
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так что, берите гонтареву за мотню и к прокурору
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Можно её свозить в Украину и частями, полутушкой, чучелком....
Пепе будет веселей! Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 7767

Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 544
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ЗЕ ПРОКУРОР НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ...С НЕЙ БАБЛО СТРАНЫ И БАНКА НЕ ПИЛИЛ на курсе валют до 40 грн не участвоавал ... упаковать и везти на допрос...пусть колится от куда бабло и с кем была в доле...ну думаю думающие знают с кем и с чьим банком... Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 4320
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мечтам люмпенов не суждено сбыться.
Никто и не собирается ее никуда доставлять, это только пук чтобы потешить быдломассу.
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Бєня переслідує тих,хто викрив виведення ним мільярдів долларів з Привату в найважчі для країни часи ? -Це очікувано.
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Если бы Беня преследовал, то Гонтарева давно бы чайку с полонием напилась, а так только под машину слегка попала!
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не путай мирного єврея з Пуйлом... Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 3252
Бєня 'працює' безкровними методами...
'персонально зацікавлюючи' СУК ПРИ ВЛАДІ(зокрема Гонтарєву)
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Портретом Порошенка проілюстрували матеріал іноземного ЗМІ про корупцію і офшори
04.09.2019 KyivTime
Схоже, в іноземних ЗМІ постать Петра Порошенка вже міцно пов'язана з поняттями "корупція" і "офшори".
Після зливи публікацій на підставі "панамських" документів ім'я Порошенка регулярно спливає в найрізноманітніших виданнях.
Сараєвське видання "Slobodna Bosna" проілюструвало портретом Петра Порошенка матеріал про корупцію та офшорні схеми в найбільших боснійських компаніях і органах влади.
Колишній український президент зображений у компанії з "поважними" діячами, зокрема, з Владіміром Путіном і Башаром Асадом.Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 3575
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Ты не Дурда, а просто дурак.
Постишь давно засохшее гавно.
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Вы забыли одно предложение с той помойки скопировать
"І не має значення, що про Порошенка в статті поки що не згадали - факт, що пошукові запити "корупція" і "офшори" видають портрет Порошенка поряд з Путіном, сам по собі доволі красномовний."
https://kyivtime.co.ua/poroshenko-ofshor-29677/
Почему-то.
А поисковики как раз и выдают Порошенко по этим запросам благодаря усилиям ольгинцев, савушкинцев и полезных идиотов. А конкретики - ноль.
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Бросалась по легковушку, а после такой новости, наверное, прыгнет под фуру.... Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 7848 .
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Салупу на воротьник вы получите, зебилы, а не Гонтареву. Помечтайте
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Пані Гонтарєву ніхто не дістане.. !!


ЦЕ Мата ХАрі наших часів...
НАвіть для простої відповіді на Цензорі поміняла нік,стать і країну проживання ..
на Іспанію ..))
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За жабры её и на допрос, неужели это так сложно?
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Да, Зе уже приказал готовить высадку десанта в Лондоне для такого простого дела.
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Складно..
Зараз виробляє довідку про наявність ускладнень від аварії ,що робить її нетранспортабельною на 10 років.. Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 1913
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Засунуть ее в мешок и сбросить с моста Патона в свободное плавание,так же как она с гривней поступила. Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит - Цензор.НЕТ 6517
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Яреська отпетляет она гр США , а эту дай Бог выдадут ,то расскажет много мужик -баба.
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Напомним, ранее сообщалось, что Валерия Гонтарева и ее подельники из компании ICU принимали участие в краже средств из госбанков.

По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт «Обозреватель».
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU.
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миллиарды долларов украденные из бюджета Украины через Нацбанк это только один из потоков вывода средств на офшоры кланом Порошенко-Фирташ-Ахметов.

На самом деле таких потоков около 14.

За 3 года семья Порошенко, семьи Фирташ и Ахметов украли и вывезли на офшоры более 10(***цифра,звичайно ідіотська і ЕМОЦІЙНА -не могло бути більше 100 млрд доларів НІЯК) триллионов гривен. Война, кровь, разруха и хаос были нужны данным семьям для того, чтобы было чем занять населения и + дополнительный источник дохода на отмывании денег Международного Валютного Фонда и другой международной помощи, которая выделялась на украинскую армию.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty
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https://antikor.com.ua/articles/160355-gontareva_i_ee_podeljniki_ukrali_i_pereveli_na_ofshory_klana_milliardy_griven-_sytnik_dokumenty

ДЕ ТАМ ??????
«За 3 года семья Порошенко, .... украли и вывезли на офшоры более 10(***цифра,звичайно ідіотська і ЕМОЦІЙНА -не могло бути більше 100 млрд доларів НІЯК) триллионов гривен»


Мразото, ну нащо брехати......



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