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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3077) Комісія (28) рейдерство (180)

 Звернення в антирейдерську комісію при Мін'юсті переведено в онлайн, - Гончарук

Кабінет Міністрів спростив процедуру звернення громадян в антирейдерську комісію при Міністерстві юстиції, перевівши її в онлайн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

"Зараз в Мін'юсті досі діє комісія (...), яка розглядала скарги людей, які постраждали від рейдерства... Зазначена постанова фіксує спрощений процес спілкування з цією комісією. Все - в онлайні", - сказав Гончарук на пресбрифінгу після засідання уряду.

"Це маленький крок, але дуже важливий", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146445
 
   
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Да уж...после Петренко в МинЮсте столько разгребать. Наплодил смотрящих, чёрных-серых нотариусов, риэлтеров.......за ночь меняли несколько собственников. И Квартиры, дома, и предприятия...........
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Так наплодил шо пришлось Богдану на свадьбу к ним ездить в Сен Тропе.
Натерпелся бедняга
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То он "под прикрытием" был. Внедрялся, так сказать, в самое осиное гнездо!
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Так вот они какие новые хари, младо реХфарматоры! Госпредприятия распродать, Нефтегаз разделить и продать, Укрзализныцю разделить и продать, дороги в концессию, коммунальные предприятия в концессию, землю китайцам и евреям, все остальное перевести в онлайн, будем управлять из дома, во время просмотра "Скоты95". .
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Так это что получается Порошенко до сих пор суды контролирует?
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Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств в понедельник, 2 сентября, потребовал обновить состав судов первой инстанции.

"Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления - наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех - и в первую очередь, судей высших инстанций", - сказал он.
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Закон про незаконне збагачення від президента зеленськкого

Чиновник, депутат або будь-яка публічна особа можуть не боятися антикорупційних реформ. Нові законопроекти уже зараз закладають можливість купувати речі, квартири чи навіть елітні авто у сто разів дорожчі за офіційний дохід. Просто кожна з покупок має вартувати менше за 580 тисяч доларів.
Саме це пропонується новим законопроектом №1031, поданим президентом Володимиром Зеленським. Відповідно до нього, якщо одноразова сума незаконно набутих активів чиновника складає менше 14,4 млн (тобто близько 580 тис. дол..), то він несе не кримінальну, а цивільну відповідальність.
Чому ж "слуги народу" вирішили підняти суму, з якої наступає відповідальність, у 15 разів: з 960 тис грн (1000 неоподаткованих мінімумів) до 14,4 млн грн? Обращения в антирейдерскую комиссию при Минюсте переведены в онлайн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3033
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