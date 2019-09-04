 Звернення в антирейдерську комісію при Мін'юсті переведено в онлайн, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.

"Зараз в Мін'юсті досі діє комісія (...), яка розглядала скарги людей, які постраждали від рейдерства... Зазначена постанова фіксує спрощений процес спілкування з цією комісією. Все - в онлайні", - сказав Гончарук на пресбрифінгу після засідання уряду.

"Це маленький крок, але дуже важливий", - додав він.

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