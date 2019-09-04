 Звернення в антирейдерську комісію при Мін'юсті переведено в онлайн, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу.
"Зараз в Мін'юсті досі діє комісія (...), яка розглядала скарги людей, які постраждали від рейдерства... Зазначена постанова фіксує спрощений процес спілкування з цією комісією. Все - в онлайні", - сказав Гончарук на пресбрифінгу після засідання уряду.
"Це маленький крок, але дуже важливий", - додав він.
Натерпелся бедняга
"Из-за непутевой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и обновления - наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех - и в первую очередь, судей высших инстанций", - сказал он.
Чиновник, депутат або будь-яка публічна особа можуть не боятися антикорупційних реформ. Нові законопроекти уже зараз закладають можливість купувати речі, квартири чи навіть елітні авто у сто разів дорожчі за офіційний дохід. Просто кожна з покупок має вартувати менше за 580 тисяч доларів.
Саме це пропонується новим законопроектом №1031, поданим президентом Володимиром Зеленським. Відповідно до нього, якщо одноразова сума незаконно набутих активів чиновника складає менше 14,4 млн (тобто близько 580 тис. дол..), то він несе не кримінальну, а цивільну відповідальність.
Чому ж "слуги народу" вирішили підняти суму, з якої наступає відповідальність, у 15 разів: з 960 тис грн (1000 неоподаткованих мінімумів) до 14,4 млн грн?