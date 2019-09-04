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 Політика України
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Все про:КМДА (687) Кличко (687) Гончарук_Олексій (58)

 Якщо посилити Кличка главою КМДА, який чинитиме опір групам впливу, - це піде на користь киянам, - Гончарук

Призначення голови Київської міської державної адміністрації, який зможе протидіяти корупції і групам впливу в столичній владі, буде в інтересах киян, переконаний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, занадто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо посилити пана Кличка сильним главою адміністрації, менеджером, який чинив би опір цим всім групам впливу, то це дуже добре позначиться на інтересах середньостатистичних киян", - сказав Гончарук на брифінгу за підсумками закритого засідання уряду в середу, пояснивши свою позицію щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

У цьому контексті він згадав представника будівельного бізнесу, співвласника київського бізнес-центру 101, народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара. "Особисто я дуже поважаю пана Кличка - він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни - але я б із задоволенням звільнив не його, а пана Столара, наприклад, але формальної посади в цієї людини немає, і тому це зробити було неможливо", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не маю персонального конфлікту. Я вважаю, що дуалізм нам не потрібен, - Кличко про розділення повноважень мера Києва і глави КМДА

Водночас, глава уряду зазначив, що кандидатури на голову КМДА поки немає.

При цьому він підкреслив, що остаточне рішення з питання звільнення Кличка з посади голови КМДА ухвалюватиме президент України Володимир Зеленський. "Я думаю, що обов'язково про це, і ще не один раз, скаже команда президента, виходячи з того, які рішення будуть прийняті, але на моєму рівні особисто я вважаю, що посилення пана Кличка сильним хорошим порядним менеджером - це хороша ідея", - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін підтримав звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Раніше Кличко заявляв, що в разі розподілу повноважень він буде ініціювати дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146444
 
   
 Топ коментарі
 
усіліть абьязатєльна парнямі ат ігарь валєріча ані профі
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Как это так усилить Кличка? Его же собирались уволить??
Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4652

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На фото тот самый молодой Алан Чумак, который движением языка заряжает экономику на 40% в год? Который с левым сельским дипломом занимался махинациями с землей в киевской обл, и вовремя смылся, когда шайку взяли за Ж
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Не понимаю, что творит Кличко. Но уже не один человек из разных индустрий (знакомые айтишники, которые тендеры брали, и др) мне говорили инсайд о том, как они заносили и Кличку, и обласному голове, и в КМДА (короче, в 4 разных места!).

Я думаю, что он реально заложник ситуации, в которой оказался,потому как вариант, что он крадет сам, как-то маловероятен.
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На фото тот самый молодой Алан Чумак, который движением языка заряжает экономику на 40% в год? Который с левым сельским дипломом занимался махинациями с землей в киевской обл, и вовремя смылся, когда шайку взяли за Ж
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Да эта жжжжжжыыыы ва вовсе наглее не минутно забивают на Конституцию Законы и Решение КСУ типа евреев не судят таки да их просто сжигают ГОНЧАРУК ТЫ НЕ ЗАБЛ ЧАСОМ ПРО ХОЛОКОСТ???!! шобла философская во что бывает когда ставят управлять правителством ДИПЛОМИРОВАННОГО ПРИДУРКА....
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усіліть абьязатєльна парнямі ат ігарь валєріча ані профі
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Как это так усилить Кличка? Его же собирались уволить??
Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4652

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Ага, замінити Столара на Вавриша - офігєнна користь для киян.
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час покаже. але ж чи не кожен день чуєш про незаконну забудову, виділення землі--сумнівним особам , кого покарав віталя? може він і не розуміє, що діється в силу свого високорозвиненого інтелекту, хоча і абізяну можна вивчити крутити колеса велосипеда.
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Ты на петушатне кукарекаешь про абизяну? Проконтролируй что бы яйца не испортились.
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дела не в том, кого покарал или что сделал или не сделал, а в том, что его народ выбрал, а снимают наполеоны на волне эйфории...
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Перевожу: "Коломойскому очень хочется откусить большой кусок жирного киевского торта".
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Я знаю киян, вони можуть лохонутися, але можуть і дати посмоктати чупа-чупса. Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6507
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тут лохонемся, однозначно. Будем хавать шо нам поставят, как во время януковича, когда нам поствили Попова, так же главой КГГА.
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Гончарук, так і скажи: твоїй "групі впливу" потрібен доглядач над містом Київ.
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Кличка можно усилить его братом. Представьте себе: один - мэр, второй - глава КГГА. Силища несокрушимая! Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8564
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Слуги народа при виде братьев Кличков кинулись бы навтьокы и мандаты паразгубили Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8419
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Давайте, пусть киевляне определяют что им на пользу, а что на пользу не им! Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2855Поннаехали!
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Пілять! Це просто каталізує конфлікт між різними групами впливу, який реально може спровокувати і громадянський.
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Для цього є план А - Аваков і план Б- Баканов. А є ще план П, грудневий. Если усилить Кличко главой КГГА, который будет сопротивляться группам влияния, - это пойдет на пользу киевлянам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5830
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Киевляне вам понятно, так для вас лушче. И не спорте!
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Сам себе перечит, уволить надо как слабого менеджера, а назначить лучше некого. Так нафига обезглавливать спрашивается? а надо - потому что потоки у Киева сладкие....
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Закрутилось колесо истории Украины со скоростью волчка.Внесут изменения в Конституцию,Изменят местное самоуправление.Мой прогноз неутешительный такой. После местной реформы -местные выборы -100% ОТГ и тд.Когда примут 300 НД со всем сутяжничеством,моментально досрочные выборы Рады и прощай мажоритарное болото!А там и Президента.Думаю,Богдан будет достойником.Забудем про много партий.Пес,голос.ОПЗЖ ,к сожалению ,останется,или её к
лоны.Вата в голове неистребима.Никакой дихлофос не поможет.
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пока вовка на пару с бурятом усиленно косплеят ваитю с енакиево
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Киевляне на честных выборах выбирали мэра под одни полномочия, теперь новая власть говорит киевлянам, что они - никто, нам волевым решением назначат "смотрящего" от офиса президента. Не проще ли дождаться следующего года и очередных выборов? Так не терпится прибрать все к одним рукам?
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Не проще. У них есть риск пролететь.

Все-таки Киев, а не Донецк, Запорожье или Кривой Рог. Сюда быдляк конечно стекается с всей Украины, но тут не его основной ареал обитания.
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Ну да.
Усилить Киев группой влияния Коломойского для борьбы с группами влияния - это самое то.
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