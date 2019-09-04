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 Події, Суспільство
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Все про:вибух (1762) вибухівка (219) Нацполіція (8136) ректор (22) Тернопіль (102) Тернопільщина (191)

 Вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого: знайшли записку "Подарунок від нас. Пам'ятай про смерть"

Встановлено, що саморобний вибуховий пристрій спрацював у дворі ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого. Від вибуху поранення зазнав сам господар і його дружина. Постраждалих госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Резонансну подію на брифінгу прокоментував начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол. З його слів відомо, що вибухонебезпечний предмет було начинено металевими складовими і здетонував він тоді, коли потерпілий підняв його.

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Олександр Богомол припустив, що ця резонансна подія може бути пов'язана з випадком, який стався на початку серпня в обласному центрі. Тоді здетонував саморобний вибуховий пакунок, який лежав на капоті іномарки.

"Я вважаю, що ці дві події пов'язані, принаймні, припускаю, що це може бути справа рук одних і тих же людей або людини", - сазав він.

На запитання журналістів про мотиви і версії злочину, генерал відповів, що наразі розглядається кілька, зокрема особистий конфлікт, вимагання коштів, громадська і професійна діяльність потерпілого.

Нагадаємо, відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частини 1 статті 115 КК (замах на вбивство). Як прокоментував Олександр Богомол, підставою для кримінального провадження саме за такою статтею стало те, що начинка саморобного вибухового пристрою була спрямована на заподіяння потерпілим тяжких тілесних ушкоджень, а то і смерті. Ще одна підстава - записка, яку залишив зловмисник поблизу вибухового пристрою, де були слова "memento mori" (пам'ятай про смерть).

Наразі тривають масштабні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення і затримання підозрюваних, а також поліцейські через засоби масової інформації попереджають жителів області про небезпеку, яку можуть становити невідомі сторонні предмети.

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"Подарунок від нас. Memento mori, ректоре. Memento mori", - цитує місцеве видання te.20minut.ua зміст записки, яку підкинули ректору Крисоватому.

Видання зазначає, що 3 серпня о 7:50 на вул. Замковій у Тернополі унаслідок вибуху невідомого пристрою, що лежав на капоті автомобіля "Нісан", чоловік зазнав травм, взявши в руки невідомий предмет. Мешканці навколишніх будинків переказували слова потерпілого: на капоті стояв пакунок - зовні, як подарунковий. Випадковий перехожий хотів заглянути всередину, і вибухівка, найімовірніше, спрацювала тієї миті.  Автомобіль, на капоті якого, залишили "подарунок", належав родині ексзаступника міського голови Володимира Камінського. На іномарці їздила його дружина. Фактично, перехожий врятував і її, і її маленьку дитину, з якою вона могла бути.

"Тоді це теж був саморобний вибуховий предмет, який спрацював, коли коробку підняли, - каже Олександр Богомол. - Але був він без уражаючих елементів".

У поліції припускають, що найімовірніше "подарунок", підкладений на автомобіль Камінських, не міг убити. Скоріше налякати або заподіяти незначних травм. Виготовляли обидві "коробки" професіонали з серйозним досвідом. Кустарним методом і недосвідченій людині таке виготовити та підкласти майже неможливо, бо це фактично ювелірна робота. В обох випадках також були записки, які додавалися до подарункових коробок із вибухівкою.

Нагадаємо, 4 вересня ректору тернопільського університету Крисоватому підкинули у двір вибухівку. Його і дружину було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала вибух у дворі ректора тернопільського університету Крисоватого як замах на вбивство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146443
 
 
 Топ коментарі
 
Там нехилая усадьба выглядывает у зубожилого ректора. Наверное, туповатый ректор, если кульки подбирает.
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Привычка - брать в кульках.
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Жадность - это порок и к добру не приводит, думал паку зелени подкинули, ан нет наебался.
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Что и ожидадось, засунуть в одну пасть все, что видишь не получается, берега потерял. Студенты тож жить хотят.
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Сейчас начнутся вопросы к расходам ректора и он уйдет в отставку по собственному желанию.
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Оставив все добытое непосильным трудом ... СЕБЕ любимому.
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Если сможет и успеет. Уходить надо быстро.
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как то не жалко ректора. наверное, много заглотил.
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В кого з хімії "неуд" - з вибухівкою бавитись не уд
...
закортіло трохи того... каламбурити...
(калом бурити)
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Токо учебный год начался, а студенты первокурсники уже на него злобу держат. Хотя с такой фамилией, как Крысоватый это не мудрено...
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Там нехилая усадьба выглядывает у зубожилого ректора. Наверное, туповатый ректор, если кульки подбирает.
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кстати да - у себя во дворе взять в руки х.з. как там взявшийся пакет, да при таком доме - точно скорей хватательный инстинкт, а не обдуманный поступок
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Жадность - это порок и к добру не приводит, думал паку зелени подкинули, ан нет ********.
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Тернопільский університет ще той гадюшник. Знайомі там навчалися. то казали. що на лапу офіційно студенти дають щоб оцінку отримато навіть якщо й знають.
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Молодая поросль, так сказать. Революция гидности все такое. Рагули-с. Даже если и знают.
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Жители окрестных домов рассказали слова потерпевшего - на капоте стоял пакет - по виду, как подарочный. Случайный прохожий хотел заглянуть внутрь, и взрывчатка, скорее всего, сработала в данный момент. Источник: https://censor.net.ua/n3146443\\\\\\\\

прохожий просто хотел проверить нет ли в пакете шампанского, и если нет, то хотел положить туда свое, как раз купил ящик и всем раздавал, потому что очень добрый(православный))
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Как построить такой уютный домик и никого не обидеть?
Об этом и многом другом можно прочитать в рубрике "А хрен его знает")))
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Прочитал: "Взрыв во дворе реАктора тернопольского университета..." На секунду ..Взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого: нашли записку "Подарок от нас. Помни о смерти" - Цензор.НЕТ 2561
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