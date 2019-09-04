 В Офісі президента почали виплачувати зарплату - в серпні Зеленському виплатили 28 тисяч, а Богдан отримав майже 40 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.
"Заробітну плату Президенту України Зеленському В.О. в серпні 2019 року нараховано в розмірі посадового окладу - 28 000 гривень. Інших складових зарплати (надбавок, премій тощо) Президенту не встановлено", - йдеться в ній.
При цьому з нарахованої зарплати було виплачено 5 460 гривень податків і зборів, тому отримав Зеленський за серпень 22 540 гривень зарплати.
Зарплата Богдана за серпень становила 39 874 гривні.
"Посадовий оклад - 16 919 гривень, надбавка за вислугу років - 4 568 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 743 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 8 743 гривні та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) - 6 901 гривня", - сказано у відповіді.
Із заступників керівника Офісу найвища зарплата за серпень була у Руслана Рябошапки - 37 644 гривні.
Заступник керівника Офісу Олексій Гончарук та Юрій Костюк також отримали в серпні зарплату вищу, ніж у Зеленського - 32 399 і 31 724 гривні відповідно.
Найнижчі зарплати з керівництва Офісу в серпні були у заступника керівника Кирила Тимошенка - 26 407 гривень і у першого заступника Сергія Трофімова - 25 716 гривень.
Водночас Держуправління справами не відповіло, чи отримував зарплату в серпні заступник керівника Офісу Вадим Пристайко.
Загалом станом на вересень ДУС нараховує зарплату 379 працівникам Офісу (Адміністрації) президента.
Раніше Держуправління повідомляло, що в травні-липні Богдану і керівництву Офісу президента зарплата не нараховувалася.
Їм також не виплачувалися винагороди за цивільно-правовими договорами.
Богдана, Трофимова, Костюка, Рябошапку і Тимошенка було призначено в Адміністрацію Президента 21 травня, Пристайка - 22 травня, а Гончарука - 28 травня.
З 25 червня всі вони були переведені в Офіс президента.
Водночас 29 серпня Верховна Рада призначила Гончарука прем'єр-міністром, а Пристайка - міністром закордонних справ, тоді як 30 серпня Зеленський призначив Рябошапку генеральним прокурором.
Как так можно? Это что за ущемление молодого и энергичного преЗЕ!дента? В то время, когда простой украинский учитель получает 4000 долларов, наш не побоюсь этого слова, мессия и спаситель должен довольствоваться занюханной тыщёнкой долларов? Это что за неуважение к выбору большинства?
Требую поднять зеЗЕ!денту зряплату как минимум до 300000 гривен!
Это за одесский пляж и командировку в Стамбул или только за Сен-Тропе?