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Все про:Гонконг (9) протест (981) екстрадиція (234)

 Влада Гонконгу обіцяє відкликати законопроєкт про екстрадицію в Китай. Протестувальники вважають це недостатнім

Очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лем заявила, що відкличе законопроєкт про екстрадицію підозрюваних на територію Китаю, спроби ухвалити який спровокували масштабні протести.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, повне відкликання законопроєкту є однією з п'яти ключових вимог протестувальників.

Також вони вимагають повного спектру демократичних прав.

Один з лідерів протесту, активіст Джошуа Вонг, прокоментував заяву Лем. На його думку, зараз уже "занадто мало і занадто пізно" відкликати законопроєкт.

Тепер учасники протесту вимагають виконання всіх своїх вимог: припинення переслідування активістів та амністії для затриманих, незалежного розслідування дій поліції, а також політичних реформ і проведення демократичних виборів.

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Нагадаємо, учасники протесту вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей у Китай. Противники законопроєкту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроєкту вбачали в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146440
 
   
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Вот тут борьба, а у нас 75% (
Конкретные требования, а не приколы и наймані порохоботи.
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Так и просится фоаза "дебилы бл.!"(с) и фоазаине относится к гонконгу
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Аппетит приходит во время еды. Пора вернуть Гонконг в родную британскую гавань.
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Ага, Штаты и Канаду туда же. Так и напрашивается вопрос - к чему вы, коцапе вспомнили о "родной говени" ? Ааааа?
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Ну звісно. Після перегляду активістами "Зими у вогні" про українську революцію гідності, тайванці зрозуміли що таке гідність і чому за неї варто боротися.
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Я от британців, якщо чесно не розумію. Як суперечливий Брекзіт, так вони дивляться на думку народу, а як передавали Гонконг Китаю, то думка населення (а 90% хотіли залишитися в Британії) їх не турбувала?
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Гонконг - однозначно один из самых лучших городов который я видел в своей жизни. В Азии лучший. Это азиатский Нью-Йорк. Без британцев как нибудь разберутся.
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