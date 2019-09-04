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Все про:отруєння (652) їжа (100) Дежржпродспоживслужба (114)

 Після отруєння студентів у столиці перевірять усі кіоски з продажу шаурми, - Держспоживслужба

У Києві перевірять всі кіоски, які продають шаурму, через нещодавнє отруєння студентів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Держспоживслужбі Києва.

У столиці створять робочі групи, до яких увійдуть фахівці Держспоживслужби, Київського лабораторного центру МОЗ і співробітники Національної поліції. Вони збиратимуть інформацію про МАФи, що продають шаурму в Києві.

Інспектори Держспоживслужби перевірили кіоск із шаурмою за адресою Борщагівська, 128. Саме в цій точці купували шаурму семеро студентів, яких нещодавно госпіталізували з отруєнням.

Під час перевірки виявили, що в кіоску не дотримувалися необхідної чистоти і порушували умови зберігання продуктів. Також в МАФі була відсутня гаряча і холодна вода.

Читайте також: Семеро студентів отруїлися шаурмою в Києві, - Нацполіція

Після перевірки роботу кіоску тимчасово припинили. Зараз поліція розслідує справу за фактом порушення санітарних правил і норм кіоском на Борщагівській.

Нагадаємо, 2 вересня в Одеській області шаурмою отруїлися 37 осіб. Вранці 4 вересня в лікарні залишаються 23 людини, які вживали шаурму в селі Авангард Овідіопольського району. Серед госпіталізованих троє дітей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146435
 
   
 Топ коментарі
 
Проверку лично возглавит главлюбитель шаурмы?
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Я б не запрещал. Испорченая шаурма виравнивает дисбаланс дебилов в обществе.
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Я считаю - что это наезд на молодого и энергичного преЗЕ!дента! ДОКОЛЕ!

ПыСы. От же ж гадский Порошенко! Никак не угомонится!
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А до цього часу брали з них бабло і ФСЕ)))
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Как это можно жрать? Фу, После отравления студентов в столице проверят все киоски по продаже шаурмы, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9055 гадость...разве Уляна не объясняла?
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Проверку лично возглавит главлюбитель шаурмы?
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Я б не запрещал. Испорченая шаурма виравнивает дисбаланс дебилов в обществе.
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увы, шаурма не устояла(((...и это начало конца
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шобы проверить петину святость надо просто накормить его одесской шаурмой
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Порохняві заспамили комент, який не восхваляє соєвого казнокрада
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Я считаю - что это наезд на молодого и энергичного преЗЕ!дента! ДОКОЛЕ!

ПыСы. От же ж гадский Порошенко! Никак не угомонится!
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А чому було не зробити це раніше?
Це потрібно робити постійно!
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Ни разу в жизни не ел шаурмы и не планирую, но снос ларьков шаурмы и выдворение с Украины эмигрантов-продавцов поддерживаю и одобряю!
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блин..вчера не успел сфоткать...сидел продавец ( из бывших республик) и теребил меж пальцами т.е. пальцами передней конечности -пальцы задней..и причем абсолютно без печали..на виду у всех..
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он сидел по восточному на стуле за столиком на улице и с братом своим беседовал. Після отруєння студентів у столиці перевірять усі кіоски з продажу шаурми, - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 4757 а я в маршрутке..
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Зеленский взял расследование под личный контроль с привлечением совместной следственно-оперативной группы ГПУ, МВД, СБУ. Шаурма на крови!
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- Вовочка, ты ел шаурму и не отравился?
- В этот раз пронесло!
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Це тут типу їх попереджають?? Ахах думаєте чурки не сцять в соуси і не плюють? І м'ясо у них точно куряче?)) І робиться все помитими руками і не хворими людьми?? Їжте далі)))
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Канєшна, це ж їжа багов, тобто перзидента..
Ще з'їсть яку не якісну, оскандалиться потім десь на зустрічі )))))
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