 Після отруєння студентів у столиці перевірять усі кіоски з продажу шаурми, - Держспоживслужба

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Держспоживслужбі Києва.

У столиці створять робочі групи, до яких увійдуть фахівці Держспоживслужби, Київського лабораторного центру МОЗ і співробітники Національної поліції. Вони збиратимуть інформацію про МАФи, що продають шаурму в Києві.

Інспектори Держспоживслужби перевірили кіоск із шаурмою за адресою Борщагівська, 128. Саме в цій точці купували шаурму семеро студентів, яких нещодавно госпіталізували з отруєнням.

Під час перевірки виявили, що в кіоску не дотримувалися необхідної чистоти і порушували умови зберігання продуктів. Також в МАФі була відсутня гаряча і холодна вода.

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Після перевірки роботу кіоску тимчасово припинили. Зараз поліція розслідує справу за фактом порушення санітарних правил і норм кіоском на Борщагівській.

Нагадаємо, 2 вересня в Одеській області шаурмою отруїлися 37 осіб. Вранці 4 вересня в лікарні залишаються 23 людини, які вживали шаурму в селі Авангард Овідіопольського району. Серед госпіталізованих троє дітей.